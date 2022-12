Advent Technologies & Vantage Towers Greece annoncent un projet preuve de concept de remplacement des générateurs diésel par des piles à combustible fonctionnant au biométhanol pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) ("Advent"), un chef de file des secteurs des piles à combustible et de la technologie de l'hydrogène, a lancé aujourd'hui un projet preuve de concept ("PoC") avec Vantage Towers Greece ("Vantage Towers") visant à remplacer les générateurs diésel par des piles à combustible. Vantage Towers Greece est la plus importante société indépendante d'infrastructures de tours, exploitant plus de 5.250 tours pour Vodafone Greece et Wind Hellas. En remplaçant les générateurs diésel des sites non-permanents non reliés au réseau électrique par des piles à combustible, ils peuvent être alimentés en énergie électrique encore plus respectueuse de l'environnement.

Dans le cadre de ce projet preuve de concept, Vantage Towers Greece, filiale du Groupe Vantage Towers, l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans les tours, étudiera l'applicabilité des systèmes Serene de piles à combustible alimentés au biométhanol d'Advent, en tant que systèmes de secours et de sources principales d'énergie électrique pour ses tours de télécommunications. Cette nouvelle collaboration est particulièrement alignée sur la stratégie globale de Vantage Towers, qui vise à renforcer la numérisation durable en Europe en réduisant les émissions de carbone dans l'ensemble de leur réseau, à l'aide de solutions énergétiques propres. Suite à la mise en oeuvre réussie de ce projet en Grèce, Advent et Vantage Towers pourraient envisager des déploiements de plus grande envergure.

Le biométhanol liquide en tant que porteur à hydrogène facilite le transport, la logistique et le stockage en comparaison avec l'hydrogène gazeux, et renforce la sécurité des opérations en réalisant simultanément une réduction de 80% des émissions de CO² en comparaison avec les générateurs diésel. Les principaux avantages de l'utilisation des piles à combustible alimentées au méthanol d'Advent sont les suivants:

Une réduction sensible du volume d'émissions de CO² et du bruit en comparaison avec les groupes générateurs traditionnels

Une absence d'émissions de NOx et de SOx

Une empreinte réduite

Une longue durée opérationnelle

Des frais de service et de maintenance réduits

En outre, les piles à combustible d'Advent fonctionnent dans tout un éventail d'environnements, tels les conditions météorologiques, des températures ambiantes comprises entre -20°C et +50°C, et le travail dans des environnements humides et pollués. Advent a déjà installé environ 500 systèmes Serene de piles à combustible alimentés au méthanol sur le marché asiatique, utilisés principalement comme systèmes de secours et principale source d'électricité pour le secteur des télécommunications.

Athanasios Exarchos, président directeur général de Vantage Towers Greece, a affirmé: "Exploitant de plus de 5.250 tours en Grèce et élargissant constamment notre présence, nous nous efforçons chaque jour de relier les gens, les entreprises et les dispositifs entre eux dans les villes, les îles et les zones rurales de Grèce, apportant une contribution significative pour une Europe mieux connectée. Vantage Towers s'intéresse vivement à l'utilisation des piles à combustible pour stimuler les réductions d'émissions de carbone dans le secteur européen des télécommunications, en tant que système de secours et principale source d'énergie électrique. Nous sommes impatients de réaliser avec succès ce projet preuve de concept et de poursuivre notre collaboration avec Advent, qui contribuera à améliorer encore l'objectif du Groupe - continuer à soutenir ses partenaires via l'innovation technologique en matière de décarbonisation et l'obtention de ses objectifs en termes de climat."

Le Dr. Vasilis Gregoriou, directeur général d'Advent Technologies et président exécutif du conseil d'administration de l'entreprise, a commenté: "Indépendamment du lieu concerné, je crois fermement que les piles à combustible sont la solution la plus adaptée en cas de besoin d'une énergie de réserve ininterrompue et durable, plus particulièrement pour les secteurs non connectés au réseau électrique. Nous sommes ravis que Vantage Towers Greece ait reconnu l'immense potentiel qu'offrent les piles à combustible alimentées au biométhanol d'Advent en termes de décarbonisation de ses opérations. Nous espérons vivement qu'il s'agit là du début d'une collaboration longue et fructueuse qui nous permettra de tenir le rôle principal en matière de décarbonisation du secteur des télécommunications en Europe."

À propos d'Advent Technologies Holdings, Inc.

Advent Technologies Holdings, Inc. est une société américaine qui développe, fabrique et assemble des systèmes complets de pile à combustible et qui fournit ses clients en composants essentiels pour les piles à combustible dans le secteur des énergies renouvelables. Advent est basé à Boston, dans le Massachusetts, et possède des bureaux en Californie, en Grèce, au Danemark, en Allemagne, et aux Philippines. Avec plus de 150 brevets déposés, en instance et sous licence pour la technologie de pile à combustible, Advent détient les droits de propriété intellectuelle pour les HT-PEM de prochaine génération permettant à diverses piles de fonctionner à des températures élevées et dans des conditions extrêmes, offrant ainsi une option de combustible flexible aux secteurs automobile, de l'aviation, de la défense, pétrolier et gazier, maritime et de production énergétique.

A propos de Vantage Towers

Vantage Towers est une société européenne de premier plan spécialisée dans les tours sur environ 83.000 sites dans dix pays, qui relie les gens, les entreprises et les dispositifs entre eux dans les villes comme dans les zones rurales.

La société a été fondée en 2020 et a son siège à Düsseldorf. Vantage Towers est cotée sur sur le Prime Standard de la Deutsche Börse (la Bourse allemande) à Francfort depuis le 18 mars 2021. Ses actions sont incluses dans les index MDAX, TecDAX, STOXX Europe 600 et FTSE Global Midcap.

Le portefeuille de Vantage Towers comprend des tours, des pylônes, des sites de toits, des systèmes d'antennes distribuées (DAS) et des small cells. En construisant, exploitant et louant ces infrastructures à des opérateurs de réseaux mobiles (ORM) ou à d'autres fournisseurs de réseau tels des sociétés IdO ou des services publics, Vantage Towers réalise une importante contribution en faveur d'une Europe mieux connectée.

Tandis que, déjà, 100% de l'électricité utilisée par Vantage Towers pour exploiter son infrastructure est obtenue à partir de sources d'énergie renouvelable, l'énergie verte est de plus en plus générée directement sur site via des panneaux solaires, des microturbines éoliennes et à l'avenir également des solutions utilisant de l'hydrogène. L'intégration est harmonieuse à la stratégie globale de la société qui consiste à favoriser la numérisation durable en Europe et à soutenir ses partenaires par le biais de l'innovation technologique dans le domaine de la décarbonisation et de l'obtention de ses objectifs en matière de climat.

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site web sur www.vantagetowers.com, suivez-nous sur Twitter at @VantageTowers ou communiquez avec nous sur LinkedIn sur www.linkedin.com/company/vantagetowers.

