Advent Technologies und Vantage Towers Greece geben Proof-of-Concept-Projekt bekannt, um Dieselgeneratoren durch Biomethanol-betriebene Brennstoffzellen zu ersetzen und so die Emission von Treibhausgasen zu reduzieren

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) („Advent“), ein innovationsorientierter Marktführer in den Bereichen Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie, hat heute ein Proof-of-Concept-Projekt („PoC“) mit Vantage Towers Griechenland („Vantage Towers“) gestartet, um Dieselgeneratoren durch Brennstoffzellen zu ersetzen. Vantage Towers Greece ist das größte und einzige unabhängige Mastbau-Infrastrukturunternehmen in Griechenland und betreibt mehr als 5.250 Masten für Vodafone Griechenland und Wind Hellas. Indem Dieselgeneratoren an temporären Standorten, die nicht an das Stromnetz angeschlossen sind, durch Brennstoffzellen ersetzt werden, können diese Orte noch umweltfreundlicher mit Strom versorgt werden.

Im Rahmen des PoC wird Vantage Towers Greece, eine Tochtergesellschaft der Vantage Towers Group, einem der führenden europäischen Turm- und Mastbau-Unternehmen, die Anwendbarkeit der mit Biomethanol betriebenen Serene-Brennstoffzellensysteme von Advent als Backup- und primäre Energiequelle für seine Telekommunikationsmasten untersuchen. Diese neue Zusammenarbeit ist besonders auf die Gesamtstrategie von Vantage Towers ausgerichtet, die darauf abzielt, die nachhaltige Digitalisierung in Europa voranzutreiben, indem die CO2-Emissionen im gesamten Netzwerk durch den Einsatz sauberer Energielösungen reduziert werden. Nach dem erfolgreichen Abschluss des PoC-Projekts in Griechenland könnten Advent und Vantage Towers umfangreichere Stationierungen in Betracht ziehen.

Flüssiges Biomethanol als Wasserstoffträger ermöglicht im Vergleich zu Wasserstoffgas einen einfacheren Transport, eine einfachere Logistik und Lagerung und es erhöht die Betriebssicherheit, indem es gleichzeitig eine Reduzierung der CO2-Emissionen um mehr als 80 % im Vergleich zu Dieselgeneratoren ermöglicht. Zu den Hauptvorteilen der mit Methanol betriebenen Brennstoffzellen von Advent gehören:

Deutlich weniger CO2-Emissionen und Lärm im Vergleich zu herkömmlichen Stromaggregaten

Keine NOx- oder SOx-Emissionen

Geringer Platzbedarf

Lange Lebensdauer

Niedrige Service- und Wartungskosten

Darüber hinaus können Advent-Brennstoffzellen in einer Reihe schwieriger Witterungsbedingungen betrieben werden – bei extremen Umgebungstemperaturen von -20 °C und bis zu +50 °C – und in feuchten und verschmutzten Umgebungen. Advent hat bereits rund 500 methanolbetriebene Serene-Brennstoffzellensysteme auf dem asiatischen Markt installiert, die hauptsächlich als Backup- oder primäre Energiequelle im Telekommunikationssektor verwendet werden.

Athanasios Exarchos, Chairman & Managing Director von Vantage Towers Greece, erklärte: „ Bei Vantage Towers betreiben wir mehr als 5.250 Masten in Griechenland und bauen unsere Präsenz ständig aus. Wir arbeiten jeden Tag daran, Menschen, Unternehmen und Geräte in griechischen Städten, auf Inseln und in ländlichen Gebieten miteinander zu verbinden und so einen wesentlichen Beitrag zu einem besser vernetzten Europa zu leisten. Vantage Towers ist sehr daran interessiert, Brennstoffzellen als Backup- oder primäre Energiequelle zur Reduzierung der CO2-Emissionen im europäischen Telekommunikationssektor einzusetzen. Wir freuen uns auf den erfolgreichen Abschluss dieses PoC-Projekts und die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Advent, um zu den Zielen der Gruppe beizutragen, indem wir unsere Partner weiterhin durch technologische Innovationen bei der Dekarbonisierung und dem Erreichen ihrer Klimaziele unterstützen.“

Dr. Vasilis Gregoriou, Chief Executive Officer und Executive Chairman of the Board von Advent Technologies, kommentierte: „ Unabhängig vom Standort bin ich fest davon überzeugt, dass Brennstoffzellen die am besten geeignete Lösung sind, wenn ein Bedarf an unterbrechungsfreier und nachhaltiger Notstromversorgung besteht, insbesondere für netzferne Standorte. Wir freuen uns, dass Vantage Towers Greece das hohe Potenzial erkannt hat, das die mit Biomethanol betriebenen Brennstoffzellen von Advent für die Dekarbonisierung ihres Betriebs bieten. Wir hoffen aufrichtig, dass dies der Beginn einer langen und fruchtbaren Zusammenarbeit ist, die es uns ermöglichen wird, bei der Dekarbonisierung des Telekommunikationssektors in Europa eine führende Position einzunehmen."

Über Advent Technologies Holdings, Inc.

Advent Technologies Holdings, Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das komplette Brennstoffzellensysteme entwickelt, herstellt und montiert. Zugleich versorgt es seine Kunden mit kritischen Komponenten für Brennstoffzellen im Bereich der erneuerbaren Energien. Advent hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, und unterhält Niederlassungen in Kalifornien, Griechenland, Dänemark, Deutschland und auf den Philippinen. Mit mehr als 150 erteilten, angemeldeten oder auch lizenzierten Patenten für die Brennstoffzellentechnologie hält Advent das geistige Eigentum an der HT-PEM der nächsten Generation, die es ermöglicht, dass verschiedene Kraftstoffe bei hohen Temperaturen und unter extremen Bedingungen funktionieren – und bietet eine flexible Kraftstoffoption für die Bereiche Automobil, Luftfahrt, Verteidigung, Öl- und Gas, Marine und Energieerzeugung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Elisabeth Maragoula/Michael Trontzos (press@advent.energy) oder besuchen Sie www.advent.energy.

Über Vantage Towers

Vantage Towers ist ein führendes Turm- und Mastbau-Unternehmen in Europa mit rund 83.000 Standorten in zehn Ländern und verbindet Menschen, Unternehmen und Geräte in Städten und ländlichen Gebieten.

Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf. Vantage Towers ist seit dem 18. März 2021 im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert. Die Aktie ist in den Indizes MDAX, TecDAX, STOXX Europe 600 und FTSE Global Midcap enthalten.

Das Portfolio von Vantage Towers umfasst Türme, Masten, Dachstandorte, verteilte Antennensysteme (DAS) und kleine Zellen. Durch den Bau, Betrieb und die Vermietung dieser Infrastruktur an Betreiber von Mobilfunknetzen (MNOs) und andere Netzwerkanbieter wie IoT-Unternehmen (Vernetzung von Geräten über das Internet) und Versorgungsunternehmen leistet Vantage Towers einen wesentlichen Beitrag zu einem besser vernetzten Europa.

Während Vantage Towers den Strom, den es zum Betrieb seiner Infrastruktur nutzt, bereits zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen bezieht, wird mit Hilfe von Solarpanelen, Mikrowindturbinen und künftig auch Wasserstoffsystemen zunehmend grüne Energie direkt vor Ort erzeugt. Dies passt gut in die Gesamtstrategie des Unternehmens, eine nachhaltige Digitalisierung in Europa voranzutreiben und seine Partner durch technologische Innovationen bei der Dekarbonisierung und der Erreichung ihrer Klimaziele zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.vantagetowers.com, folgen Sie uns auf Twitter unter @VantageTowers oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/vantagetowers.

media@vantagetowers.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Frau Elias Gerafenti, 210 728 9000, e.gerafenti@tsomokos.gr

