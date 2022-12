WALLINGFORD, Conn. & ADELAIDE, Australië--(BUSINESS WIRE)--CiDRA Minerals Processing Inc. (“CiDRA”) en OZ Minerals Ltd (“OZ Minerals”) zijn verheugd aan te kondigen dat zij een memorandum van overeenstemming zijn aangegaan dat voorziet in een basis van gemeenschappelijk begrip om opdracht te geven tot een Front End Engineering Design (FEED)-studie voor aanpassing en aansluiting van CiDRA’s gepatenteerde minerale scheidingstechnologie voor gebruik in een ruwere toepassing van het maalcircuit op de Carrapateena-mijnsite van OZ Minerals. Tegelijkertijd zijn CiDRA en OZ Minerals overeengekomen om op de locatie een demonstratiefabriek op te zetten op basis van de technologie van CiDRA. CiDRA en OZ Minerals delen de wens om het technology readiness level (TRL) te verhogen voor een commerciële schaalimplementatie van CiDRA’s technologie als een vermalingscircuit ruwer dat een grove fractie van de primaire vermaling hydrocycloon onderstroom bij Carrapateena zal verwerken. De doelstellingen van het partnerschap zijn het verhogen van de verwerkingscapaciteit, het herstel en de netto metaalproductie van de fabriek tegen een lager specifiek energieverbruik, in overeenstemming met hun inspanningen om op een verantwoorde, rechtvaardige en duurzame manier te helpen voorzien in de wereldwijde behoefte aan grondstoffen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.