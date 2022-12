CiDRA Minerals Processing et OZ Minerals concluent un protocole d’entente

WALLINGFORD, Conn. et ADELAÏDE, Australie--(BUSINESS WIRE)--CiDRA Minerals Processing Inc. (« CiDRA ») et OZ Minerals Ltd (« OZ Minerals ») sont heureux d’annoncer qu’ils ont conclu un protocole d’entente qui fournit une base d’entente commune pour commander un contrat d’ingénierie d’avant-projet (FEED) pour la personnalisation et le raccordement de la technologie exclusive de séparation des minéraux de CiDRA permettant le fonctionnement dans une application de dégrossisseur à circuit de broyage sur le site minier de Carrapateena d’OZ Minerals. Dans le même temps, CiDRA et OZ Minerals ont convenu de déployer une usine de démonstration basée sur la technologie de CiDRA sur le site. CiDRA et OZ Minerals partagent le désir d’augmenter le niveau de maturité technologique (TRL) pour une mise en œuvre à l’échelle commerciale de la technologie CiDRA de dégrossisseur à circuit de broyage qui traitera une fraction grossière de sous-courant d’hydrocyclone de broyage primaire à Carrapateena. Les objectifs du partenariat sont d’augmenter le débit, la récupération et la production nette de métaux de l’usine avec une consommation d’énergie spécifique réduite, conformément à leurs efforts pour aider à répondre aux besoins mondiaux en matières premières de manière responsable, équitable et durable.

« Nous sommes ravis de franchir cette prochaine étape dans notre relation avec OZ Minerals. Depuis le début de 2022, nous travaillons en étroite collaboration avec le site minier de Carrapateena pour évaluer les avantages potentiels de la technologie de CiDRA. Cette nouvelle technologie permet un processus robuste qui peut récupérer des particules minérales dans une gamme de tailles allant de l’ultra-fine à la très grossière avec une sélectivité élevée et un entraînement hydraulique minimal. L’application de la nouvelle technologie de CiDRA en tant que dégrossisseur à circuit de broyage exploite la capacité de débit du concentrateur tout en maintenant une récupération minérale de classe mondiale. Ce protocole d’entente va nous permettre de concentrer collectivement nos efforts pour tirer parti de cette incroyable innovation afin d’améliorer la production nette de métaux du site minier de Carrapateena et de créer une valeur considérable pour chacune de nos entreprises », déclare Paul Rothman, président de CiDRA.

Joe Seppelt, responsable du traitement sur le site de la mine Carrapateena d’OZ Minerals, déclare : « La technologie CiDRA peut nous permettre d’augmenter le débit de notre usine sans sacrifier les récupérations de pointe que nous avons pu obtenir à Carrapateena. Cette approche efficace en capital a le potentiel de fonctionner avec moins d’eau et d’énergie et avec une empreinte plus petite. Nous sommes impatients de travailler avec CiDRA pour tirer profit des avantages de leur innovation. »

À propos de CiDRA Minerals Processing

CiDRA Minerals Processing développe des technologies et des solutions avancées qui créent de nouveaux paradigmes dans l’industrie de la transformation des minéraux en mettant l’accent sur l’augmentation de la valeur de l’entreprise grâce à l’optimisation, l’augmentation des récupérations et l’amélioration de la durabilité des ressources limitées et précieuses. CiDRA Minerals Processing fournit des solutions de mesure et de contrôle à plus de 460 sites miniers dans 46 pays.

À propos d’OZ Minerals

Chez OZ Minerals, nous nous efforçons d’être modernes. Nous sommes fidèles par notre objectif visant à « Aller au-delà de ce qui est possible pour améliorer nos vies ». Ce n’est que lorsque nous créons de la valeur pour toutes nos parties prenantes que nous réussirons et deviendrons durables. Notre structure de systèmes et de comportements, que nous appelons The OZWay, nous guide tout en nous donnant la liberté et les moyens d’atteindre nos objectifs. Nous sommes passionnés par la création d’une culture inclusive où les gens défient, innovent, apprennent et grandissent ensemble. En explorant et en extrayant du cuivre de manière éthique et responsable, nous contribuons à un avenir à faible émission de carbone et au bien-être économique qui, à son tour, nous aide à atteindre notre objectif et à contribuer à un avenir meilleur.

