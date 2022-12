Dongying alla ricerca di opportunità commerciali nei mercati esteri

DONGYING, Cina--(BUSINESS WIRE)--Dongying, una città della provincia di Shandong, nell'est della Cina, è al fianco delle imprese locali che cercano di espandersi nei mercati internazionali, nel quadro di un programma urbano mirato a un maggior livello di apertura verso l'esterno.

Nell'azienda di produzione fotovoltaica Dahai New Energy di Dongying i lavoratori sono impegnati nella linea di produzione che elabora gli ordini per l'estero; nonostante le numerose sfide per il commercio internazionale causate dalla pandemia da COVID-19, Dahai New Energy è ancora in grado di aggiudicarsi un numero elevato di ordini da oltreoceano. Oltre all'eccellente qualità produttiva dell'azienda, un altro fattore positivo rappresentato dalle politiche di sostegno promosse dal governo locale.

Un ordine segna l'inizio di una nuova collaborazione tra l'Austria e le aziende di Dongying specializzate nelle nuove energie. " Si tratta di un progetto promosso dal governo di Dongying e correlato all'iniziativa della Nuova via della seta; siamo estremamente grati alle autorità municipali che hanno aiutato la nostra impresa a debuttare sul mercato austriaco", è il commento di Wang Yongjin, manager dell'ufficio per il commercio estero di Dahai New Energy Co.

Dagli inizi del 2022 l'ufficio municipale per il commercio di Dongying ha aiutato con investimenti esteri oltre 200 imprese a partecipare a più di 50 fiere commerciali, fisiche e virtuali, in paesi come Stati Uniti, Germania, Corea del Sud e Giappone, nei settori delle batterie e dei ricambi auto, per favorire gli ordini commerciali.

Nel corso di Automechanika Dubai, che si è svolta dal 22 al 24 novembre, due aziende di Dongying attive nel comparto della gomma, Hongsheng e Roadboss, si sono aggiudicate contratti per un valore di 23 milioni di dollari USA.

In base alle statistiche della dogana di Dongying, nel corso dei primi 3 trimestri dell'anno il reddito da commercio estero della città ha raggiunto quota 19,77 miliardi di yuan (2,83 miliardi di dollari USA) e si è classificato al quarto posto in tutta la provincia di Shandong. Rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente si è consolidato un rialzo del 33,3%, con 17,8 punti percentuali in più rispetto al tasso di crescita medio del commercio estero riferito alla provincia.

Il recente 20° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese ha sottolineato la necessità di ulteriori sforzi per favorire un maggior livello di apertura e promuovere un nuovo modello di sviluppo caratterizzato da interazioni positive tra i flussi economici nazionali e quelli internazionali.

Per quanto riguarda il futuro, il governo di Dongying ha in programma un ulteriore aumento del supporto e dei servizi nell'ambito dell'implementazione delle politiche, dell'elaborazione delle certificazioni e delle trattative con le società estere attive nelle fiere commerciali per esplorare nuovi mercati internazionali, promuovere la crescita del commercio estero e approfondire ulteriormente l'apertura verso l'esterno.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.