Mettant l'accent sur l'Afrique, la nouvelle collaboration DFC et Mastercard fournira un financement potentiel jusqu'à 50 millions de dollars pour permettre la numérisation et l'inclusion financière

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--À la clôture du Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, l'Agence américaine de financement pour le développement international (DFC) et la société Mastercard ont annoncé une collaboration pour accroître leur soutien aux institutions financières, aux entreprises agricoles et technologiques et à d'autres entreprises engagées dans Mastercard Community Pass. Celle-ci représente une plateforme numérique conçue pour relever les défis d'infrastructure qui surviennent lors de la numérisation des communautés rurales, tels que la connectivité peu fiable, la faible possession de smartphones et le manque d'identification ou d'informations d'identification cohérentes.

Grâce à cette collaboration, DFC cherchera à soutenir des investissements potentiels pouvant atteindre 50 millions de dollars dans des organisations faisant partie du réseau Community Pass. Community Pass a une présence croissante dans cinq pays d'Afrique - le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Mozambique et la Mauritanie - et est également présente en Inde.

« DFC accorde une priorité à la mobilisation des investissements du secteur privé pour construire une infrastructure numérique, » a déclaré le PDG de DFC, Scott Nathan. « Le travail de DFC et de Mastercard visant à renforcer l'inclusion financière et améliorer l'accès aux outils numériques nous aidera à progresser vers la réalisation de notre objectif commun qui consiste à réduire la fracture numérique. »

Mastercard vise à atteindre 15 millions d'utilisateurs de la plateforme Community Pass en Afrique, et 30 millions d'utilisateurs au total, d'ici 2027. En élargissant le réseau d'institutions financières et de fournisseurs de services sur la plateforme Community Pass, cette collaboration entre DFC et Mastercard vise à accroître l'accès aux services essentiels dans les communautés mal desservies, dans le but plus large de construire une économie numérique plus inclusive et durable pour tous.

« La plateforme Community Pass permet aux entreprises, aux gouvernements et aux Organisations non gouvernementales (ONG) de desservir les communautés rurales souvent hors ligne. Par exemple, les agriculteurs peuvent accéder à des semences, des engrais et des acheteurs de qualité, ainsi qu'à des paiements et à du crédit, » a souligné Tara Nathan, Vice-présidente exécutive de l'aide humanitaire et du développement chez Mastercard. Et d’ajouter : « Notre partenariat avec DFC illustre comment le financement du secteur public, combiné à la technologie et à l'expertise du secteur privé, peut créer ‘un tout supérieur à la somme de ses parties’. »

Grâce à Community Pass, les fournisseurs de services peuvent élargir l'accès aux services essentiels et réduire le coût de leur prestation. La plateforme aide à activer les transactions numériques grâce à des fonctionnalités innovantes et à des plateformes de données sécurisées. À titre d'exemple, les institutions financières et les sociétés de technologies agricoles en Afrique utilisent Community Pass pour numériser les chaînes de valeur agricoles, permettre l'accès au crédit et créer un plus grand bassin d'acheteurs, aidant les petits exploitants agricoles à être payés davantage et plus rapidement.

L'accent mis par Mastercard sur la construction et la mise à l'échelle de sa plateforme Community Pass n'est qu'un exemple de l'engagement de l'entreprise à faire progresser le développement économique et l'inclusion financière en Afrique. En collaboration avec des partenaires à l'instar de DFC - ainsi que d'autres organisations internationales, gouvernements, banques et fintechs, et plus encore - Mastercard s'efforce de se connecter aux individus à la base de la pyramide à l'aide d'outils numériques, y compris des millions d'agriculteurs en Afrique qui utilisent Community Pass pour accéder aux marchés, développer leurs entreprises et renforcer leur sécurité financière. Mastercard a également soutenu plus d'une douzaine de start-ups africaines grâce à son programme primé Start Path.

Ce matin, Scott Nathan de DFC se joindra à Tara Nathan de Mastercard pour établir une conversation sur la mobilisation des investissements du secteur privé et la promotion de l'inclusion financière en Afrique, ainsi que sur les opportunités qui permettent le développement agricole, l'adaptation au climat et la réalisation de meilleurs résultats en matière de santé, etc. La discussion, animée par le Center for Global Development, sera disponible en direct.

L'Agence américaine de financement pour le développement international (DFC) s'associe au secteur privé pour financer des solutions aux défis les plus critiques auxquels sont confrontés les pays en développement aujourd'hui. Nous investissons dans tous les secteurs, y compris l'énergie, la santé, les infrastructures critiques et la technologie. DFC fournit également des financements aux petites entreprises et aux femmes entrepreneurs afin de créer des emplois sur les marchés émergents. Les investissements de DFC adhèrent à des normes élevées et respectent l'environnement, les droits de l'homme et les droits des travailleurs.

Mastercard est une entreprise technologique mondiale dans le secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive qui profite à tous partout au monde en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre la passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence, ou DQ, est le moteur de notre culture et de tout ce que nous faisons à l'intérieur et à l'extérieur de notre entreprise. Grâce à des connexions dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable qui offre des possibilités inestimables pour tous. www.mastercard.com

