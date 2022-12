La Suède, l'Allemagne et le Royaume-Uni acquièrent conjointement 436 véhicules tout terrain BvS10 de BAE Systems

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--La Suède, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont parvenus à un accord avec BAE Systems portant sur l'achat de 436 véhicules tout terrain BvS10. D'une valeur de 760 millions USD, cet approvisionnement commun a pour but de soutenir les opérations menées dans l'Arctique liées au programme CATV (Collaborative All-Terrain Vehicle ou effort conjoint en matière de véhicules tout terrain).

Les véhicules militaires tout terrain de BAE Systems sont conçus pour être utilisés dans les environnements les plus rudes et les plus isolés, et cet accord positionne la société en tant que leader du secteur de la défense pour ce type de moyens.

« Nous constatons que de nombreux pays témoignent d'un intérêt accru pour les capacités de mobilité dans des conditions extrêmes offertes par le BvS10 et par sa version non blindée, le Beowulf », a déclaré Tommy Gustafsson-Rask, directeur général de BAE Systems Hägglunds, qui produit les véhicules dans la ville suédoise d'Örnsköldsvik. « La Suède, l'Allemagne et le Royaume-Uni bénéficieront d'un excellent retour sur investissement au cours des décennies à venir grâce à ces véhicules hautement performants. Ce contrat prouve à nouveau la solide relation qui unit BAE Systems à ses clients en matière de capacités critiques. »

Dans le cadre de cette acquisition tripartite, les 436 véhicules seront livrés début 2024 selon la répartition suivante : 236 BvS10s à l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV), 140 au ministère fédéral allemand de la Défense (BAAINBw) et 60 au ministère britannique de la Défense (MoD). Les véhicules ont pour modèle la dernière version du BvS10 utilisée actuellement en Suède. Ils se déclineront sous diverses formes pour permettre le transport de troupes, les évacuations médicales et les opérations logistiques, de réparation, de commandement et de contrôle.

Le programme CATV s'articule notamment autour d'un accord-cadre susceptible de mener à l'achat d'un nombre encore plus important de véhicules par les trois nations, ce qui garantirait le maintien de la production du BvS10, le véhicule tout terrain numéro 1 au monde, pendant de très nombreuses années. C'est la Suède qui gère principalement cet approvisionnement commun et qui a d'ailleurs créé un bureau spécial afin de coordonner l'initiative avec des représentants des trois pays.

Cette acquisition fait suite à la commande par la Suède de 127 véhicules tout terrain BvS10 supplémentaires pour sa flotte existante l'an dernier. Parallèlement à cet accord, la Suède procède également à l'achat de 40 BvS10 additionnels dans le cadre d'un contrat distinct évalué à près de 50 millions USD.

Le BvS10 et le Beowulf sont les véhicules les plus prisés au monde lorsqu'il s'agit d'apporter des solutions tout terrain. Leurs systèmes de mobilité articulés offrent une maniabilité optimale sur toutes sortes de terrains. Ils sont capables de braver la neige, la glace, les rochers, le sable, la poussière ou les sols marécageux et de servir dans des environnements montagneux abrupts. Leur mode amphibie leur permet également de se déplacer dans des zones inondées ou des bandes côtières.

Les véhicules peuvent servir à acheminer du personnel et du ravitaillement en appui des plans de mobilité opérationnelle, tactique et stratégique.

Les capacités de mobilité sans précédent du BvS10 sont conformes aux normes d'accessibilité de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Sa conception modulaire lui permet d'être reconfiguré selon ses différentes missions et de se décliner sous diverses formes, pour transporter du personnel, servir d'ambulance, mener des opérations de commande et de contrôle, de réparation et de récupération de véhicules, de connaissance situationnelle, d'appui logistique et de port d'armes avec capacités de mortier supplémentaires.

Des BvS10 sont actuellement utilisés par les forces autrichiennes, françaises, néerlandaises, suédoises et britanniques. En août dernier, le modèle Beowulf de BAE Systems, la version non blindée du BvS10, a remporté l'appel d'offres de l'armée américaine dans le cadre de son programme axé sur les CATV (Cold Weather All-Terrain Vehicle ou véhicule tout terrain adapté au froid). 110 véhicules seront livrés à l'armée américaine en cinq ans.

Publié par :

BAE Systems, Inc.

www.baesystems.com

@BAESystemsInc

Pour toute image associée, rendez-vous sur : https://baesys.resourcespace.com/?c=16201&k=d788ec24d8

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.