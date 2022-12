beaconsmind AG poursuit son développement au Moyen-Orient et gagne un distributeur multicanal de premier plan comme client

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

beaconsmind AG (ISIN : CH0451123589 - Ticker : 81D), leader dans la fourniture de solutions SaaS de marketing géolocalisé et dans l’analyse de données, renforce son positionnement avancé au Moyen-Orient avec le gain d’un nouveau client de premier plan. Kamal Osman Jamjoom Group ("KOJ"), un distributeur multicanal de référence au Moyen-Orient, dont le siège est à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU), a en effet choisi de déployer les solutions innovantes de marketing basé sur la localisation de beaconsmind.

KOJ a été fondé en 1987 et emploie aujourd'hui plus de 3 000 personnes. La société opère en tant que distributeur franchisé et est active dans les secteurs des cosmétiques, de la santé, de la mode et de l'alimentation, entre autres. KOJ compte au total plus de 600 magasins en Arabie Saoudite, aux EAU, à Bahreïn, au Koweït, au Qatar, à Oman et au Maroc. Les solutions LBM de beaconsmind seront initialement déployées dans plusieurs magasins exploités par KOJ pour la chaîne de restauration rapide Subway et la chaîne de cosmétiques The Body Shop à Jeddah en Arabie Saoudite ainsi qu'à Dubaï aux EAU. L'utilisation des solutions beaconsmind doit être étendue à d'autres magasins KOJ dans un avenir proche.

En reliant les données existantes et les profils d'utilisateurs des apps et des sites web, dont KOJ dispose déjà, avec ceux de la suite logicielle beaconsmind dédiée au commerce physique, KOJ peut améliorer considérablement ses capacités de profilage et obtenir un profil complet des besoins et des attentes des clients. Avec les solutions LBM de beaconsmind, KOJ dispose de nouveaux canaux de communication et de marketing pour interagir avec les clients directement sur le point de vente. Les clients peuvent recevoir des offres individuelles fondées sur leurs préférences personnelles et leur historique d'achats. Il est possible de répondre directement aux commentaires des clients et d'augmenter considérablement les ventes croisées. Cela augmente fortement la satisfaction et la fidélité des clients et améliore l’expérience d’achat.

Max Weiland, PDG de beaconsmind : "La croissance de notre entreprise est très dynamique et nous continuons à observer une forte demande pour nos solutions LBM innovantes. Nous sommes très heureux d'accompagner KOJ dans la poursuite de la croissance de son activité. Grâce à nos solutions LBM et à une variété de fonctionnalités uniques, nous allons encore améliorer l'expérience d'achat des clients et également optimiser l'interaction entre les achats en ligne et en physique pour KOJ."

Faisal Bakhsh, responsable du marketing chez KOJ : "Un service client exceptionnel est un facteur crucial pour le succès à long terme des entreprises aujourd'hui. Avec beaconsmind, nous avons le bon partenaire à nos côtés pour améliorer davantage l'expérience d'achat des clients. Avec les solutions LBM de beaconsmind, le service client est toujours présent, que ce soit en ligne ou sur place. C'est ainsi que nous convertissons les visiteurs en clients fidèles qui aiment nos marques."

À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est une entreprise pionnière dans le domaine des logiciels de marketing géolocalisé (LBM) pour les chaînes de magasins. En équipant les magasins de balises Bluetooth qui localisent et identifient précisément les clients, et en intégrant sa suite logicielle, beaconsmind ouvre aux détaillants un tout nouveau canal d'interaction avec leurs clients. Grâce à sa solution, les détaillants peuvent faire converger les achats numériques et physiques et remédier aux points faibles de chacun des canaux. Les actions de la société (ISIN : CH0451123589 - Ticker : 81D) sont cotées à la Bourse de Francfort sur XETRA et sur Euronext à Paris.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.beaconsmind.com.