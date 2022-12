Oerlikon signe un accord pour l’acquisition de Riri et renforce sa position de leader sur le marché du luxe

PFÄFFIKON et SCHWYZ, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Oerlikon a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord définitif pour l’acquisition de Riri, l’un des principaux fournisseurs d’accessoires en métal enrobé pour le secteur de la mode et du luxe. Cette transaction constitue une étape importante dans la stratégie de croissance d’Oerlikon et diversifie les offres et l’accès au marché de Surface Solutions. L’acquisition devrait avoir lieu au premier trimestre 2023, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et des conditions standard de clôture.

« Riri complète parfaitement notre activité existante dans le secteur du luxe et renforcera notre branche de bijoux fantaisie et de composants métalliques pour la maroquinerie. Son achat est une nouvelle étape idéale après l’acquisition de Coeurdor en 2021 ; il fera de nous un leader du marché et un guichet unique d’objets en métal de luxe pour les marques de mode haut de gamme », a déclaré Michael Suess, président exécutif d’Oerlikon. « Cette acquisition favorisera les ventes croisées et renforcera notre empreinte sur le marché mondial d’objets en métal de luxe, qui enregistre chaque année des taux de croissance de 5 à 9%. »

« Notre portefeuille, notamment dans le domaine des fermetures à glissière et boutons, correspond parfaitement aux points forts d’Oerlikon dans le domaine des composants de mode à base de métal enrobé. Ensemble, nous sommes idéalement positionnés en Italie et en France, les deux grands pôles européens de la mode, et pouvons proposer une offre complète aux clients de ce secteur », a déclaré Renato Usoni, CEO de Riri. « Nous sommes ravis de rejoindre Oerlikon, car cela nous permettra d’accélérer la transition durable de l’industrie du luxe vers des technologies plus vertes en utilisant des innovations telles que le PVD1 d’Oerlikon. »

Riri, dont le siège est à Mendrisio, en Suisse, est l’un des principaux fabricants d’accessoires métalliques, avec une large gamme de produits et une offre unique en son genre. Forte d’une présence solide sur le marché italien du luxe, la société approvisionne des marques mondiales de premier plan dans l’industrie de la mode et du luxe. Elle compte plus de 1 100 employés et prévoit de générer un chiffre d’affaires d’environ 170 millions d’euros (environ 165 millions de francs suisses) en 2022.

1 Le revêtement PVD, ou dépôt physique en phase vapeur, est une solution de revêtement en couche mince plus respectueuse de l’environnement que les procédés traditionnels comme le chromage.

À propos d’Oerlikon

Oerlikon (SIX : OERL) est un moteur mondial d’innovation pour l’ingénierie de surface, le traitement des polymères et la fabrication additive. Le groupe offre des solutions, des services complets et des matériaux avancés qui améliorent et maximisent la performance, la fonctionnalité, le design et la durabilité des produits et des processus de fabrication de ses clients dans les industries clés. Ayant développé des technologies pionnières pendant des décennies, tout ce qu’invente et fait Oerlikon est motivé par une passion : aider ses clients à atteindre leurs objectifs et promouvoir un monde durable. Établi à Pfäffikon, en Suisse, le groupe gère ses activités commerciales dans deux divisions : Surface Solutions et Polymer Processing Solutions. D’envergure mondiale, Oerlikon emploie plus de 12 000 salariés répartis sur 202 sites dans 37 pays et a généré un chiffre d’affaires de 2,65 milliards de francs suisses en 2021.

À propos de Riri

Le groupe Riri, leader dans la fabrication d’accessoires métalliques, se distingue par sa gamme de produits et son offre unique, grâce à ses cinq marques distinctives : Riri, une référence pour les fermetures à glissière en métal et en plastique ; Cobrax, producteur réputé de boutons-pression, de boutons pour jeans et de rivets ; Cobrax Metal Hub et DMC, spécialisées dans la conception, le développement et la production de composants métalliques pour la maroquinerie ; Amom, société axée sur le secteur des accessoires pour chaussures, vêtements et bijoux fantaisie. La haute qualité de ses productions, saison après saison, soutenue par une innovation constante, une personnalisation inégalable des détails et la recherche continue de l’excellence, fait du Groupe Riri le choix privilégié de nombreuses marques influentes dans le secteur de la mode, des accessoires de luxe, de l’outdoor et du denim. La stratégie multimarques et les sites de production dédiés de Mendrisio, Padoue, Tirano (Sondrio), Poggio a Caiano (Prato), Scarperia et San Piero a Sieve (Florence), Badia al Pino (Arezzo) et Palazzolo (Brescia) garantissent une production suffisante pour répondre aux exigences stylistiques multiformes de tous les clients.

Mentions légales

