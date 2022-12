Siemens Energy sélectionne Syntax pour un partenariat de déploiement mondial avec SAP Digital Manufacturing Cloud

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Syntax, le chef de file des solutions gérées multicloud et multi-ERP pour les applications essentielles à la mission, annonce aujourd'hui un partenariat avec Siemens Energy pour concevoir et déployer sa nouvelle infrastructure SAP Digital Manufacturing Cloud (DMC) dans plus de 80 sites de production à l'échelle mondiale.

Syntax exécutera le contrat d'abonnement SAP DMC pour cinq sites pilotes situés en Allemagne, au Mexique, et au Royaume-Uni. Ces sites reflètent le très vaste éventail d'exigences de Siemens Energy alors que Syntax recueille des données de traitement essentielles pour l'analyse, la modélisation et l'exécution des processus, et la coordination des ressources.

Durant cette période, Syntax fournira également son expertise dans l'intégration de processus de fabrication, créant ainsi un solide fondement pour un déploiement d'usine numérique par le biais de la création d'un modèle standard. Ce modèle Siemens Energy, qui devrait être développé avant la fin de 2023, sera déployé progressivement dans le monde entier sur une période de sept ans.

"Nous sommes très fiers que Siemens Energy ait choisi Syntax pour son initiative stratégique mondiale", déclare Ralf Sürken, PDG Europe, Syntax. "La combinaison du savoir-faire de SAP et de l'expérience sectorielle et du positionnement mondial de Syntax revêt un caractère unique, en particulier avec l'ajout de notre centre mondial d'excellence en matière de fabrication et la participation à des programmes de certification mondiale."

En tant qu'une des principales sociétés de technologies énergétiques au monde, Siemens Energy évolue au niveau mondial sur la quasi-totalité de la chaîne de valeur énergétique. Ses produits incluent des turbines à gaz, des turbines à vapeur, des générateurs, des transformateurs et des compresseurs. Grâce à sa participation dans Siemens Gamesa Énergie Renouvelable, Siemens Energy devient un leader du marché mondial des énergies renouvelables, y compris les technologies d'énergies conventionnelles et renouvelables, comme les turbines à gaz et à vapeur, les centrales électriques hybrides fonctionnant à l’hydrogène, et les générateurs et transformateurs d'électricité.

"Nous avons choisi d'entrer en partenariat avec Syntax en raison de son approche holistique de la transformation numérique, et de son haut niveau d'expertise et son expérience approfondie dans des projets liés au SAP Digital Manufacturing Cloud", explique Matthias Hammes, responsable des projets TI, Siemens Energy. "En tant que pilier de notre stratégie de numérisation durable dans les domaines de la production, ce projet a une importance stratégique considérable pour Siemens Energy. Utiliser les mêmes systèmes dans tous les sites de production est la base pour une coopération sensiblement améliorée, une protection contre les menaces de cybersécurité, et un intérêt approfondi des clients."

Avec de nombreuses années d'expérience et une expertise multicloud éprouvée, Syntax comprend les paramètres industriels et sait comment déployer les meilleures solutions commerciales des clients dans les systèmes SAP appropriés. En tant que fournisseur mondial de services TI, Syntax renouvelle son soutien envers les clients et les partenaires qui adoptent une approche sociale et environnementale responsable en rapport avec les produits et services qu'ils achètent, élaborent et utilisent.

À propos de Syntax :

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, de conseil et de gestion d’applications fiables pour alimenter les applications critiques des entreprises dans le cloud. Avec 50 ans d’expérience et plus de 700 clients dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-ERP dans des environnements privés, publics ou hybrides sécurisés. Syntax s’associe à SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d’autres leaders technologiques mondiaux pour garantir que les applications des clients sont transparentes, sécurisées et à la pointe de l’innovation technologique d’entreprise. Pour en savoir plus sur Syntax, rendez-vous sur www.syntax.com.

À propos de Siemens Energy

Siemens Energy est une des principales entreprises de technologies énergétiques au monde. Elle travaille avec ses clients et partenaires sur les systèmes énergétiques de l’avenir, appuyant ainsi la transition vers un monde plus durable. Avec sa gamme de produits, de solutions et de services, Siemens Energy couvre la quasi-totalité de la chaîne de valeur énergétique, de la production au transport et au stockage de l'énergie. Son portefeuille comprend des technologies d’énergie conventionnelles et renouvelables, telles que des turbines à gaz et à vapeur, des centrales électriques hybrides fonctionnant à l’hydrogène ainsi que des générateurs et des transformateurs. Plus de 50 pour cent de la gamme de produits sont déjà décarbonés. Une participation majoritaire dans la société cotée Siemens Gamesa Énergie Renouvelable (SGRE) fait de Siemens Energy un leader mondial du marché des énergies renouvelables. Un sixième de l’électricité produite dans le monde repose sur les technologies de Siemens Energy. Siemens Energy emploie 92 000 personnes dans le monde dans plus de 90 pays, et a généré un chiffre d’affaires de 29 milliards d’euros au cours de l’exercice 2022.

Siemens Energy est une marque commerciale sous licence de Siemens AG.

