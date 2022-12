Aramco et TotalEnergies vont construire un complexe pétrochimique géant en Arabie Saoudite

DHAHRAN, Arabie saoudite & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

La Saudi Arabian Oil Company (« Aramco ») et TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) ont pris la décision finale d’investissement pour la construction d’un site pétrochimique de taille mondiale en Arabie Saoudite. Le complexe « Amiral », détenu et opéré à terme par la raffinerie de SATORP, située à Jubail sur la côte orientale du pays, sera intégré au site existant. La décision d’investissement est soumise aux conditions et approbations usuelles.

Ce site pétrochimique permettra à la raffinerie SATORP de traiter les gaz et le naphta qu’elle produit, ainsi que de l’éthane et de l’essence naturelle que lui fournira Aramco. Cela permettra de produire des produits chimiques à plus forte valeur ajoutée, en ligne avec la stratégie d’intégration raffinage-pétrochimie d’Aramco.

Le complexe comprendra un vapocraqueur sur charges mixtes d’une capacité de production d’1,65 million de tonnes d’éthylène par an qui sera le tout premier à être intégré à une raffinerie dans la région. Le complexe aura également deux unités de production de polyéthylène de classe mondiale (utilisant la technologie Advanced Dual Loop), une unité d’extraction du butadiène et plusieurs autres unités de production de produits dérivés.

Ce projet, qui représente à lui seul un investissement d’environ 11 milliards de dollars, dont 4 milliards de dollars financés sur fonds propres par Aramco (62,5 %) et TotalEnergies (37,5 %). Le chantier doit commencer au premier trimestre de 2023 et le démarrage des opérations commerciales est prévu pour 2027.

À terme, le complexe fournira des charges à d’autres usines pétrochimiques et de chimie de spécialité de la zone industrielle de Jubail. Ces dernières seront construites, détenues et opérées par des investisseurs tiers de renommée internationale, représentant un investissement supplémentaire estimé à 4 milliards de dollars. Ceci soutiendra la création d’activités industrielles clés dans des domaines variés : fibres de carbone, lubrifiants, fluides spéciaux, détergents, additifs, pièces automobiles et pneumatiques.

Le complexe dans son ensemble, avec les sites développés en aval, devrait créer 7 000 emplois locaux, directs et indirects.

En juillet 2022, SATORP est devenue la première raffinerie de la zone Moyen-Orient/Afrique du Nord à recevoir la certification internationale ISCC+ pour ses projets d’économie circulaire, comme le recyclage des plastiques et des huiles de cuisson usagées. Un premier lot de plastiques recyclés a été produit par la raffinerie en novembre 2022.

Amin H. Nasser, Président-directeur général de Saudi Aramco, a déclaré : « Ce projet vient renforcer encore notre relation de longue date avec TotalEnergies et nous donne l’occasion de démontrer le potentiel des technologies de pointe de conversion des liquides en produits chimiques au service de l’économie circulaire. À travers cette collaboration, nous visons à étendre la chaîne de valeur en produisant des composés avancés de façon plus efficiente que jamais afin d’accélérer le développement industriel du royaume. »

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a déclaré : « Nous sommes heureux d’écrire une nouvelle page de notre histoire commune grâce au lancement de ce projet d’expansion, qui tire parti du développement réussi de SATORP, notre plateforme de raffinage et de pétrochimie la plus performante dans le monde. Il renforce la relation exemplaire qui unit nos deux compagnies depuis plusieurs dizaines d’années en Arabie Saoudite. Ce complexe de classe mondiale s’inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance durable dans la pétrochimie grâce à l’optimisation des synergies au sein de nos principales plateformes. »

À propos de SATORP

SATORP (Saudi Aramco TotalEnergies Refining and Petrochemical Company) est la première joint-venture entre ces deux entreprises de l’énergie. Créée en juin 2008, elle a pour objet la construction d’un complexe de raffinage et de pétrochimie au sein de la cité industrielle de Jubail II. La raffinerie, dont la capacité est passée de 400 000 barils par jour à son démarrage en 2014 à 460 000 bpj aujourd’hui, est reconnue comme l’une des plus efficientes au monde.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Saudi Aramco

Saudi Aramco est une société intégrée de premier plan dans le secteur mondial de l’énergie et de la chimie. Nous sommes animés par une conviction forte : l’énergie est une opportunité. De la production d’environ un baril de pétrole sur huit dans le monde à la mise au point de nouvelles technologies, nos équipes s’engagent pour que toutes nos actions fassent la différence. Nous travaillons à rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles afin de contribuer à la stabilité et à une croissance à long terme partout dans le monde.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).