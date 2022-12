H3 Dynamics aggiunge la propulsione elettrica a idrogeno ai dirigibili senza pilota costruiti in Francia da HyLight

HyLight’s compact airship is powered by H3 Dynamics hydrogen air-mobility power systems

TOLOSA, Francia--(BUSINESS WIRE)--H3 Dynamics e HyLight hanno unito le forze per portare nuovi dirigibili senza pilota a lungo raggio, sostenibili e silenziosi in una serie di applicazioni commerciali. Tradizionalmente, i dirigibili utilizzano motori a combustione per la loro propulsione. Con i nuovi sviluppi del sistema di propulsione alimentati a idrogeno H3 Dynamics, la nuova gamma di dirigibili HyLight offriranno ora un volo a lungo raggio a emissioni zero e apriranno una categoria completamente nuova nella mobilità aerea. Le due aziende condividono un obiettivo comune, quello di decarbonizzare l'industria aerea.

HyLight e H3 Dynamics hanno iniziato a collaborare diversi mesi fa in Francia, e HyLight ha ora realizzato una prima campagna di test di volo a idrogeno-elettrico con successo a Milano, in Italia. HyLight è una start-up francese emergente e una delle pochissime aziende al mondo in grado di dimostrare l'idrogeno come fonte di alimentazione valida per piccoli dirigibili senza pilota in condizioni reali. Ciò è stato possibile grazie alla tecnologia di H3 Dynamics delle celle a combustibile a idrogeno per uso aerospaziale - i più piccoli e leggeri al mondo - hanno aperto la strada alla ricerca sul volo a idrogeno già dal 2006.

I dirigibili senza pilota di HyLight si muovono lentamente, ma non hanno bisogno di consumare energia per rimanere in volo. Possono operare per giorni interi con carichi più pesanti rispetto ai droni convenzionali, per condurre ispezioni a lungo raggio di risorse energetiche critiche come linee elettriche e oleodotti o scansionare infrastrutture industriali su lunghe distanze. I dirigibili potrebbero anche librarsi intorno ad aree specifiche per fornire connettività critica per i siti industriali su larga scala - o fornire comunicazioni vitali dopo un disastro naturale.

Con sede a Tolosa, H3 Dynamics si propone di decarbonizzare la mobilità aerea con una propulsione pulita a idrogeno-elettrica, iniziando con il rendere possibile l'utilizzo di sistemi senza pilota più piccoli, sia che si tratti di ala fissa, multirotore o piattaforme VTOL. La sua tecnologia a potenza ultraleggera sta introducendo nuove lunghe durate di volo elettrico nel mercato globale dell'aviazione senza pilota, che è destinato a raggiungere 38 miliardi di dollari entro il 2027.

All'inizio di quest'anno H3 Dynamics ha fatto volare il primo esemplare al mondo di gondole distribuite idrogeno-elettriche su una piccola piattaforma senza pilota, dimostrando il potenziale per sistemi di dimensioni maggiori su velivoli più grandi. Da allora H3 Dynamics è entrata a far parte del gruppo "Toulouse Pioneers" gruppo collegato al Museo di Storia Aerospaziale " L’Envol des Pionniers". L'azienda prevede di estendere le proprie soluzioni a piattaforme aeree con equipaggio e senza equipaggio più grandi nei prossimi anni.

HyLight sfrutterà la presenza internazionale di H3 Dynamics in Europa, Nord e Sud America, Asia e Australia per portare i dirigibili elettrici a idrogeno "made in France" sul mercato globale.

Informazioni su HyLight: https://www.hylight.aero

HyLight vuole decarbonizzare l'industria dei dati aerei fornendo servizi di raccolta e analisi dei dati aerei a lungo raggio utilizzando i suoi sistemi di dirigibili senza equipaggio per l'ispezione di linee elettriche, oleodotti e ferrovie. I suoi dirigibili sono dotati di propulsione elettrica a idrogeno che li rende sostenibili, silenziosi, efficienti e a lungo raggio per coprire grandi aree o distanze. L'azienda è stata fondata in Francia e ha recentemente dimostrato il primo volo della sua piattaforma idrogeno-elettrica. HyLight è stata selezionata per partecipare al 1° lotto del programma di accelerazione di Berkeley SkyDeck Europe, Milano ; l'azienda è anche membro dell'associazione Hub Drone Systematic e U-LTA ed è stato sostenuto finanziariamente da La Région Grand Est in Francia.

Informazioni su H3 Dynamics www.h3dynamics.com

H3 Dynamics ha sede a Tolosa, Austin e Singapore - ed è in missione per decarbonizzare l'aviazione con una soluzione tecnologica unica che si basa sulla propulsione distribuita idrogeno-elettrica e su soluzioni di rifornimento a terra. L'obiettivo commerciale iniziale dell'azienda è l'aumento di scala dei servizi digitali autonomi che si collegano alle reti di stazioni di ricarica per i droni a batteria off-the-shelf, facendo spazio alla capacità BVLOS degli UAS a idrogeno. H3 Dynamics è un membro dell'Alliance for Zero Emission Aviation sotto la Commissione europea,Sustainable Aero Lab, il Lufthansa Cleantech Hub, la Paris Advanced Air Mobility Alliance, e Aerospace Valley a Tolosa.

