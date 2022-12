H3 Dynamics voegt waterstof-elektrische voortstuwing toe aan onbemande luchtschepen gebouwd in Frankrijk door HyLight

HyLight’s compact airship is powered by H3 Dynamics hydrogen air-mobility power systems

TOULOUSE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--H3 Dynamics en HyLight hebben hun krachten gebundeld om nieuwe duurzame en stille onbemande luchtschepen met een groot bereik naar een reeks commerciële toepassingen te brengen. Traditioneel gebruiken luchtschepen verbrandingsmotoren voor hun voortstuwingsvermogen. Met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstofaandrijfsystemen bij H3 Dynamics, biedt de nieuwe soort luchtschepen van HyLight nu emissievrije vluchten over lange afstanden en wordt zo een geheel nieuwe categorie in luchtmobiliteit geopend. De twee bedrijven hebben een gemeenschappelijk doel: het koolstofvrij maken van de luchtvaartindustrie.

HyLight en H3 Dynamics begonnen enkele maanden geleden samen te werken in Frankrijk, en HyLight heeft nu een eerste succesvolle waterstof-elektrische vluchttestcampagne gerealiseerd in Milaan, Italië. HyLight is een opkomende Franse start-up Franse start-up en een van de weinige bedrijven ter wereld die waterstof als levensvatbare stroomvoorziening voor kleine onbemande luchtschepen in reële omstandigheden kon demonstreren. Dit werd mogelijk gemaakt door de waterstofbrandstofcellen van ruimtevaartkwaliteit van H3 Dynamics - de kleinste en lichtste ter wereld - die vanaf begin 2006 baanbrekend zijn in het onderzoek naar waterstofvluchten.

De onbemande luchtschepen van HyLight bewegen langzaam, maar hoeven geen stroom te verbruiken om in de lucht te blijven. Ze kunnen dagen achter elkaar werken met zwaardere ladingen in vergelijking met conventionele drones, om inspecties op grote afstand van kritieke energiebronnen, zoals elektriciteitsleidingen en pijpleidingen, uit te voeren of om industriële infrastructuur over lange afstanden te scannen. Luchtschepen kunnen ook rond specifieke gebieden zweven om kritieke connectiviteit te bieden voor grootschalige industriële locaties - of te voorzien in vitale communicatie na een natuurramp.

H3 Dynamics, gevestigd in Toulouse, is gericht op het koolstofvrij maken van luchtmobiliteit met schone waterstof-elektrische voortstuwing, te beginnen met het mogelijk maken van kleinere onbemande systemen - of het nu gaat om vaste vleugel-, multi-rotor- of VTOL-platforms. De ultralichte energietechnologie brengt nieuwe lange elektrische vluchtduur naar de wereldwijde markt voor onbemande luchtvaart, die tot 2027 $ 38 miljard zal bereiken.

Eerder dit jaar vloog H3 Dynamics met 's werelds eerste gedistribueerde waterstof-elektrische gondels op een klein onbemand platform, wat het potentieel aantoont voor grotere systemen in grotere vliegtuigen. H3 Dynamics maakt sindsdien deel uit van de groep 'Toulouse Pioneers' verbonden aan het Aerospace History Museum 'L’Envol des Pionniers'. Het bedrijf is van plan zijn oplossingen de komende jaren op te schalen naar grotere onbemande en bemande luchtvaartplatforms.

HyLight zal gebruik maken van de internationale aanwezigheid van H3 Dynamics in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, evenals Azië en Australië om waterstof-elektrische luchtschepen op de wereldmarkt te brengen die "made in France" zijn.

Over HyLight: https://www.hylight.aero

HyLight wil de luchtvaartdata-industrie koolstofvrij maken door langeafstandsdiensten voor het verzamelen en analyseren van luchtgegevens aan te bieden met behulp van zijn onbemande luchtschipsystemen voor de inspectie van hoogspanningsleidingen, pijpleidingen en spoorwegen. Het luchtschip wordt geleverd met waterstofelektrische voortstuwing, waardoor ze duurzaam, stil en efficiënt zijn en een groot bereik hebben om grote gebieden of afstanden te overbruggen. Het bedrijf is gestart in Frankrijk en heeft onlangs de eerste vlucht van zijn waterstof-elektrische platform gedemonstreerd. HyLight werd geselecteerd om deel te nemen aan de 1e batch van het acceleratieprogramma van Berkeley SkyDeck Europe, Milaan ; het bedrijf is ook lid van Hub Drone Systematic en U-LTA en wordt financieel ondersteund door La Région Grand Est in Frankrijk.

Over H3 Dynamics www.h3dynamics.com

H3 Dynamics is gevestigd in Toulouse, Austin en Singapore - en heeft als missie de luchtvaart koolstofvrij te maken met een unieke technologische oplossing rond gedistribueerde waterstof-elektrische voortstuwing, evenals oplossingen voor bijtanken op de grond. De aanvankelijke commerciële focus van het bedrijf ligt op de opschaling van autonome digitale diensten die zijn gekoppeld aan netwerken van laadstations voor kant-en-klare batterij-drones, om plaats te maken voor BVLOS-waterstof-UAS-mogelijkheden. H3 Dynamics is lid van de Alliance for Zero Emission Aviation onder de Europese Commissie, Sustainable Aero Lab, de Lufthansa Cleantech Hub, de Paris Advanced Air Mobility Alliance en Aerospace Valley in Toulouse.

