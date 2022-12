La technologie H3 Dynamics de propulsion hydrogène-électrique équipe le dirigeable autonome créé par l’entreprise HyLight.

TOULOUSE, France--(BUSINESS WIRE)--H3 Dynamics et la start-up française HyLight lancent une coopération internationale pour accélérer le déploiement commercial de nouvelles solutions de dirigeables compactes, autonomes, silencieux, 100% électriques et capables de transporter des capteurs sur de grandes distances.

Ces dirigeables représentent une nouvelle catégorie de véhicules aériens de plus en plus plébiscitée par les industriels. Alors que les dirigeables traditionnels utilisent des technologies polluantes, la technologie de propulsion hydrogène-électrique permet d’éliminer les nuisances environnementales tout en assurant une capacité de longue endurance à l’aéronef.

Le dirigeable présente des caractéristiques singulières puisqu’il est capable de voler lentement, de faire du vol stationnaire et de consommer très peu de puissance électrique. Ainsi, il peut opérer pendant plusieurs jours tout en transportant des charges plus lourdes que ce qu’un drone conventionnel serait capable de porter. Cela lui permet de réaliser des missions d’inspections et de surveillance de grande élongation équipé de capteurs sophistiqués. Dans des scénarios de gestion de crise, le dirigeable peut également être utilisé comme ballon captif servant de relais de télécommunication.

HyLight et H3 Dynamics ont commencé leur collaboration au début de l’été 2022 en France. Quelques mois plus tard à Milan (Italie), l’équipe HyLight réussissait l’exploit de mener une campagne de vol complète de leur dirigeable équipé d’un système hydrogène-électrique fourni par H3 Dynamics. HyLight est une des rares entreprises au monde capable aujourd’hui de mettre en vol en conditions réelles un drone à propulsion hydrogène.

Les systèmes de piles à hydrogène développés par H3 Dynamics sont parmi les plus compactes et les plus légers du marché. Cette technologie équipe des aéronefs depuis 2006 et a été déployée dans les principales régions du monde.

Basé à Toulouse, le groupe H3 Dynamics s’est donné pour mission d’accompagner les acteurs de l’aérien dans la transition vers la décarbonation en proposant des nouveaux systèmes de propulsion hydrogène-électrique capables d’alimenter dès aujourd’hui des drones à voilure fixe ou tournante, ou à décollage vertical. Ces systèmes donnent la possibilité à des drones électriques de réaliser des missions de grande élongation.

L’été dernier, H3 Dynamics a effectué un vol d’un aéronef équipé de deux nacelles de propulsion hydrogène-électrique, ce qui représente une première mondiale pour cette technologie de propulsion distribuée qui pourrait à terme alimenter des avions de transport de fret et de passagers. H3 Dynamics développe en parallèle des solutions de plus hautes puissances, destinées aux avionneurs pour les marchés de l’aviation générale et commerciale.

Désireux d’inscrire ses développements dans les pas des pionniers de l’aviation du XXème siècle, H3 Dynamics est devenu membre fondateur du collectif « Toulouse Pioneers », partenaire officiel du Musée de l’Histoire de l’Aéropostale à Toulouse « L’Envol des Pionniers ».

Le partenariat entre HyLight et H3 Dynamics doit permettre d’accélérer l’adoption de ces nouvelles technologies et de redonner aux dirigeables leur place légitime dans l’Histoire de l’aviation. Grâce à la présence internationale d’H3 Dynamics, HyLight pourra proposer sa solution innovante sur des nouveaux marchés comme le Brésil, les Etats-Unis, l’Asie du Sud-Est et l’Australie. Ensemble, les deux sociétés vont porter vers d’autres horizons cette solution française de dirigeable autonome hydrogène-électrique.

A propos d’Hylight: https://www.hylight.aero/

HyLight a pour objectif de décarboner l'industrie des inspections aériennes en fournissant des services de collecte et d'analyse de données aériennes longue portée à l'aide de leurs systèmes de drone-dirigeables pour l'inspection des lignes électriques, des pipelines et des chemins de fer. Ces dirigeables sont dotés d'une propulsion électrique à l'hydrogène, donc sans émissions de GES, silencieuse, et de longue portée pour couvrir de grandes zones ou distances. La société a été créée en France et a récemment fait la démonstration du premier vol avec propulsion hydrogène-électrique. HyLight a été sélectionnée pour participer au programme d'accélération de Berkeley SkyDeck Europe, Milano ; la société est également membre du Hub Drone Systematic, de U-LTA et a été soutenue financièrement par la Région Grand Est.

A propos d’H3 Dynamics http://www.h3dynamics.com/

H3 Dynamics accompagne la transition de l'aviation vers la décarbonation. L’équipe développe des systèmes de propulsion hydrogène-électrique qui permettent l'intégration du vecteur hydrogène dans de nouvelles architectures de drones et d'avions pour le transport de capteurs, de fret ou de passagers. Le groupe a adopté une stratégie de développement incrémental couvrant plus largement des produits et des services qui permettent d’accélérer l’adoption de nouvelles technologies appliquées à l’aérien. L’équipe de 95 personnes se répartit dans trois sites principaux : Toulouse, Austin et Singapour. H3 Dynamics est membre de l’Alliance for Zero Emission Aviation(AZEA), du Lufthansa Cleantech Hub, de l’Alliance Paris Advanced Air Mobility, de France Hydrogène et d’Aerospace Valley à Toulouse.