A Prodapt aumenta seus serviços de design System-On-Chip (SoC) com o Intel Pathfinder para RISC-V

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Prodapt, líder mundial em consultoria, tecnologia e provedor de serviços gerenciados, anunciou que se uniu ao ecossistema da Intel® Corporation, a maior fabricante de chips semicondutores do mundo. Com esta parceria, a Prodapt irá ajudar os provedores de serviços de design System-On-Chip (SOC) a reforçar suas capacidades no desenvolvimento pré-silício, comprimindo os cronogramas de desenvolvimento de produtos e o tempo de lançamento no mercado.

Intel® Pathfinder para RISC-V* é um ambiente de desenvolvimento robusto que permite aos desenvolvedores pré-silício registrar, executar, depurar e portar códigos de software sobre as sequências de sistemas operacionais fornecidos pela Intel. Com os recursos de design, validação e verificação da Prodapt, os clientes podem acelerar o desenvolvimento de novos produtos que se expandem com complexidade, tamanho de design e integrações da próxima geração.

"Temos o prazer de nos unir ao ecossistema da Intel® e promover ativamente o Intel Pathfinder para RISC-V como uma ferramenta de desenvolvimento para seus clientes de serviços de design", disse Dinesh Tyagi, Chefe de Negócios ASIC da Prodapt. "Nossos serviços de design SOC combinados com o Intel ® Pathfinder para RISC-V será de grande valor a nossos clientes mútuos", acrescentou.

"Manter um ritmo frenético de execução e promover a cooperação do ecossistema são as chaves para o sucesso a longo prazo do Intel® Pathfinder para RISC-V", disse Vijay Krishnan, Diretor Geral de RISC-V Ventures da Intel®.

A Prodapt também foi recentemente conferida pela segunda vez como membro rotativo do Intel® Network Builders Winners. O programa Network Builders é concebido para acelerar a inovação técnica e a transformação da rede.

Sobre a Prodapt

A Prodapt é o maior ator especializado e de crescimento mais rápido no espaço de conectividade, atendendo empresas internacionais que, em última análise, buscam conectar pessoas. Com seu foco singular no domínio, a Prodapt formou uma profunda compreensão das tecnologias mais transformadoras que ajudam a conectar nosso mundo.

A Prodapt oferece um conjunto de serviços e soluções de ponta a ponta ao setor de conectividade, impulsionado por mais de vinte anos de experiência no domínio. Nossos clientes incluem Google, Meta, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, Lumen, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, British Telecom, KPN, Windstream, Virgin Media, Rogers e Deutsche Telekom, entre muitos outros.

A Prodapt é uma empresa certificada como um ótimo lugar para trabalhar, com uma força de trabalho de mais de 5.000 funcionários espalhados por 44 países nas Américas, Europa, África, Ásia e Austrália. A Prodapt faz parte do conglomerado comercial de 128 anos, The Jhaver Group, que emprega mais de 22.000 pessoas em mais de 64 locais ao redor do mundo.

