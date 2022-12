Immervision s'associe à ModalAI pour proposer une solution complète de vision pour drone

MONTRÉAL, CANADA--(BUSINESS WIRE)--Immervision, premier développeur mondial de systèmes de vision évolués alliant l'optique, le traitement d'images et la fusion de capteurs, vient d'annoncer ce jour avoir conclu un partenariat avec ModalAI, Inc., un fabricant de technologie de drones et de robots autonomes membre du programme Blue UAS. Cette collaboration devrait aboutir à un système de vision évolué « prêt à voler » destiné aux fabricants de drones.

Cette solution complète incorpore la technologie Imvisio-ML d'Immervision et la plateforme VOXL 2 pour fournir un pipeline d'images intégral allant de l'optique à la plateforme matérielle exécutant le logiciel de navigation autonome. Grâce à son champ de vision de 190 degrés et à sa capacité de fonctionnement par faible luminosité, la solution augmente la perception et améliore les performances des applications de vision industrielle sur son processeur Qualcomm QRB5165. La plateforme informatique VOXL 2, couplée au module de caméra Imvisio-ML, améliore la navigation critique au-delà de la visibilité directe afin de permettre des vols plus sûrs et plus fiables.

« ModalAI est très heureuse de renforcer son partenariat avec Immervision. Le pilote automatique de drone VOXL 2 offre une capacité de calcul supérieure pour l'industrie des UAS. Couplé au module de caméra d'Immervision, VOXL 2 peut permettre aux petits drones d'accéder à une perception et une navigation autonomes dans les environnements à faible luminosité » a déclaré Chad Sweet, PDG et cofondateur de ModalAI, Inc.

« Eu égard à l'augmentation de la demande de navigation autonome pour les drones, il était devenu nécessaire d'élargir la plage de fonctionnement des drones de la lumière du jour à des conditions difficiles de faible luminosité » explique Jean-Sébastien Landry, Directeur de la gestion des produits chez Immervision. « En travaillant avec la plateforme VOXL 2, cette solution complète délivre des performances optimales pour la navigation sans GPS, la localisation, la cartographie et l'évitement d'obstacles dans toutes les conditions d'éclairage et d'environnement ».

Les deux entreprises sont membres du programme Blue UAS de l'Unité d'innovation de la défense (DIU) qui vise à accélérer la technologie commerciale dans le but de fournir des capacités évoluées et fiables aux utilisateurs de drones.

Immervision présentera les avantages de cette solution complète de vision pour drone au CES 2023

Pour réserver une démonstration lors du CES, du 5 au 8 janvier 2023, écrivez à l'adresse pr@immervision.com.

À propos d'Immervision

Forte de plus de 20 ans d'innovation, Immervision met au point des solutions qui voient au-delà de la vision humaine. Sa technologie Deep Seeing et ses experts renommés en conception optique grand angle et en traitement d'images dotent les appareils intelligents d'yeux surhumains pour acquérir des données visuelles et contextuelles de grande qualité. L'entreprise invente, personnalise et délivre des licences pour l'usage de lentilles grand angle et de technologies logicielles d'imagerie pour l'IA, la vision industrielle et les applications utilisateur, de l'acquisition à l'affichage, dans les secteurs du mobile, de l'automobile, de la robotique, de la sécurité et d'autres produits industriels et grand public. Pour plus obtenir d'autres renseignements : www.immervision.com.

À propos de ModalAI, Inc.

ModalAI® accélère le développement de drones et de robots plus petits, plus intelligents et plus sûrs grâce aux pilotes automatiques Blue UAS Framework optimisés par SWAP et fabriqués aux États-Unis. De la sécurité domestique et commerciale aux applications de vente au détail et gouvernementales, les modules hautement intégrés et pourvus d'une intelligence artificielle de l'entreprise permettent à une multitude d'industries d'employer des systèmes de navigation autonomes aériens et terrestres communiquant sur les réseaux cellulaires 4G et 5G.

Implantée à San Diego, en Californie, ModalAI a été constituée par d'anciens employés de Qualcomm Technologies, Inc. en 2018 et s'appuie sur leurs travaux de recherche et développement sur les marchés du drone et de la robotique. La gamme VOXL de ModalAI aide les fabricants et les constructeurs indépendants à entrer sur le marché rapidement et à moindre coût. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.modalai.com.

