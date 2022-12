CDK GLOBAL SÉLECTIONNÉ À TITRE DE PARTENAIRE DE DÉTAIL NUMÉRIQUE EXCLUSIF ET PARTENAIRE PRÉFÉRENTIEL DE SYSTÈME DE GESTION DES CONCESSIONNAIRES PAR HYUNDAI AUTO CANADA

HOFFMAN ESTATES, Ill.--(BUSINESS WIRE)--CDK Global Inc., un important fournisseur de logiciels de vente au détail du secteur automobile, a été sélectionné par Hyundai Auto Canada à titre de partenaire exclusif de solutions de vente au détail numérique et d'un de ses partenaires technologiques préférentiels pour les systèmes de gestion des concessionnaires (DMS) pour son réseau de concessionnaires comptant plus de 200 concessions à travers le Canada.

Avec une mise en place ayant débuté en novembre dernier, CDK fournit une gamme complète de solutions logicielles reposant sur les capacités de vente au détail numérique de CDK Roadster en tant que plateforme soutenant le service Cliquez et achetez de Hyundai, procurant ainsi une expérience d'achat omnicanal transparente.

« Nous sommes heureux de nous associer à Hyundai Auto Canada afin de lui fournir la première solution totalement intégrée de vente au détail numérique et un système de gestion des concessionnaires (DMS) de pointe pour son réseau de concessionnaires au Canada », a déclaré Brian MacDonald, président et chef de la direction de CDK Global. « Les concessionnaires Hyundai au Canada seront bientôt dotés d'outils contribuant à offrir une expérience de marque uniformisée et un parcours de magasinage, d'achat et de possession de véhicule simplifié pour les consommateurs, et cela, tout en assurant une plus grande efficacité des opérations ».

Au début de 2023, CDK deviendra un partenaire technologique DMS privilégié, offrant le forfait essentiel CDK Drive DMS Canada avec intégration F&A pour les concessionnaires de Hyundai Auto Canada Auto. Le forfait DMS comprend un service numérique prédictif avec intégration télématique, en plus de mesures et informations sur les performances des concessionnaires, ainsi qu’un partage bidirectionnel des données et une assistance complète aux concessionnaires Hyundai.

« Les clients recherchent une solution transparente et pratique dans le processus d’achat de leurs véhicules, alors que les concessionnaires bénéficieront grandement de la personnalisation de l'expérience d'achat de véhicules en offrant le contrôle aux consommateurs », a déclaré Jeff Hewitt, directeur de l’expérience numérique connectée chez Hyundai Canada. « L’ensemble de solutions technologiques de CDK permettra à tous les concessionnaires Hyundai au Canada de continuer à offrir une expérience de vente de niveau supérieur correspondant aux besoins de nos clients et de leur entreprise ».

Pour plus d'informations sur les solutions de vente au détail numériques CDK Roadster de CDK Global, visitez roadster.com. Pour en savoir plus sur CDK Drive, visitez cdkglobal.com/dms/cdk-drive.

Au sujet de CDK Global, Inc.

CDK Global est l'un des principaux fournisseurs de logiciels infonuagiques pour les concessionnaires et les équipementiers d'origine (« OEM ») du secteur automobile et des industries connexes. La plateforme logicielle infonuagique « SaaS » (software as a service/logiciel en tant que service) de la société permet aux concessionnaires de gérer leurs opérations commerciales dans leur intégralité, y compris l'acquisition, la vente, le financement, les assurances, les réparations et l'entretien des véhicules. En automatisant et en rationalisant les opérations critiques, la plateforme intégrée de solutions modernes permet aux concessionnaires de vendre et d’assurer l’entretien de plus de véhicules, tout en créant des expériences à la fois simples et pratiques pour les clients et en améliorant les performances financières et opérationnelles des concessions.

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 223 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d’informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.