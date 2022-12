Echoworx rejoint le programme de partenariats « Cyber Alliance » de Mimecast pour simplifier la cyberrésilience

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Echoworx, l'un des leaders du secteur du cryptage des courriels et des communications basé sur le cloud, a annoncé aujourd'hui avoir rejoint le programme « Cyber Alliance » de Mimecast via une nouvelle intégration stratégique synonyme de solide protection par cryptage adaptée aux entreprises.

L'association des systèmes cloud natifs de sécurité des courriels de Mimecast et de l'offre de cryptage personnalisable des courriels d'Echoworx donne la possibilité aux organisations de mettre en œuvre des processus opérationnels numériques innovants et sécurisés.

« L'évolution des menaces de cybersécurité et des réalités du monde de l'entreprise incite les clients à moderniser leurs solutions et leurs expériences de sécurité, et il est essentiel que nous luttions en permanence contre les obstacles inédits et émergents à l'adoption de nos systèmes par nos clients », a déclaré Jules Martin, vice-président des écosystèmes et des alliances chez Mimecast. « L'intégration d'Echoworx et de Mimecast fait du cryptage une composante essentielle de la sécurisation des processus opérationnels et offre une protection complète des données contenues dans les courriels. »

Prenant en charge huit modes d'exécution distincts, 27 langues et sept options d'authentification, Echoworx décomplexifie la sécurité au bénéfice de ses utilisateurs, contribue au maintien de la conformité et offre un contrôle accru aux expéditeurs. Grâce à cette intégration avec Mimecast, Echoworx poursuit sur sa lancée et continue à répondre aux impératifs de sécurité et de convivialité qui caractérisent les pratiques entrepreneuriales modernes.

« Proposer une solution sécurisée sans trop complexifier l'expérience client est notre priorité absolue », a expliqué Rosario Perri, vice-président des canaux EMEA chez Echoworx. « Il est primordial d'exploiter des plateformes de sécurité dignes de confiance telles que celles offertes par Echoworx et Mimecast, pour permettre aux entreprises de bénéficier de solutions simples d'utilisation tout en modernisant les protocoles de sécurité. »

Les organisations à la recherche d'une solution assurant le cryptage des courriels pour une multitude d'utilisations, moyennant un déploiement simple et rapide et en vue d'obtenir une expérience conviviale se tournent vers les solutions intégrées. Grâce à cette alliance stratégique avec Mimecast, Echoworx prouve à nouveau son engagement à fournir aux entreprises mondiales des secteurs privés et publics un dispositif qui s'apparente à bien plus qu’un produit : la meilleure des sécurités tout simplement.

À propos d'Echoworx

Echoworx protège la vie privée des personnes et des entreprises du monde entier en facilitant la protection des données de messagerie. Ses solutions de cryptage de courriels et de sécurité basées sur le cloud, évolutives, configurables et simples d'utilisation ont été adoptées par des entreprises de plus de 30 pays. Ses experts en cryptage dévoués convertissent le chaos des communications en ordre dans les organisations de premier plan qui comprennent qu'il est payant d'être sécurisé. www.echoworx.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.