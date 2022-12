Bpifrance adopte la technologie de Thought Machine pour rénover son cœur de système bancaire

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Bpifrance s’associe à Thought Machine et intègre son outil nouvelle génération : Vault, une plate-forme cloud native proposant une gamme de services bancaires. Cette solution permettra à Bpifrance d’améliorer l’agilité et la rapidité du parcours digitalisé et le déploiement des produits destinés à accompagner les entreprises françaises.

Le choix de Vault par Bpifrance vise à permettre aux équipes métier d’accélérer le déploiement des produits bancaires en ligne, en réduisant la complexité et les délais par la mise à disposition de solutions digitalisées. Désormais doté d’une architecture composable nativement positionnée sur le cloud, Bpifrance libère son système informatique de ses dépendances historiques et le rend à la fois modulaire et découplé, ce qui permet de réduire sensiblement les délais projets, et renforce ainsi la performance de ses équipes au service des entrepreneurs français.

La solution Vault consiste en un nouveau « core banking system », dépourvu des habituelles approches monolithiques qui font d’un progiciel informatique un objet lourd et complexe à installer, puis à imbriquer dans un système informatique riche de plus de quatre-vingts ans d’histoire.

Vault se positionne comme un cœur de calcul paramétrable sous forme de contrats intelligents, aisément reliable aux autres briques technologiques de Bpifrance et aux meilleures solutions du marché dans une logique « plug and play ». Il permet ainsi en peu de temps de paramétrer rapidement le cycle de vie d’un nouveau produit financier et digitaliser des parcours.

En tirant parti d’une infrastructure d’échanges de type « events », Bpifrance accélère les interactions en temps réel de son système informatique et amène sa plateforme technologique à un nouveau niveau de performance.

Arnaud Caudoux, Directeur général Adjoint de Bpifrance en charge des Finances, des Risques, des Systèmes d’Information et de la Garantie: “Bpifrance souhaite capitaliser sur son réseau, son expérience et ses missions pour toujours offrir à ses clients, en ligne comme bien-sûr avec ses chargés d’affaires, la meilleure expérience de financement et d’accompagnement. Avec Thought Machine nous investissons dans un nouveau « core banking system » nativement cloud, fonctionnant totalement en logique événementielle et en temps réel, parfaitement aligné avec nos choix d’architecture et à même de nous permettre de réaliser nos ambitions… et de « servir l’avenir.”

Paul Taylor, PDG de Thought Machine déclare: "Travailler avec Bpifrance est un moment particulier pour nous. En utilisant le logiciel "core banking" Vault, Bpifrance est en train de moderniser la manière dont les services financiers sont délivrés auprès des entreprises de toutes tailles. Nous partageons la vision de Bpifrance qui est de fournir des services financiers de dernière génération et sommes particulièrement enthousiastes à propos des ambitions de croissance de la banque dans les années à venir.”

-- PREND FIN --

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos de Though Machine

La liste des clients de Thought Machine comprend Lloyds Banking Group, Standard Chartered Bank, Al Rajhi Bank Malaysia, Intesa Sanpaolo, Lunar et Atom Bank, entre autres dans le monde entier. La société a levé plus de 500 millions de dollars de financement et a son siège à Londres, avec des sièges régionaux à Singapour, New York et Sydney.