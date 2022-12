A Amazon Games e a Crystal Dynamics fecham acordo para desenvolver e publicar o próximo grande lançamento da icônica série Tomb Raider

Amazon Games and Crystal Dynamics have reached an agreement under which Crystal Dynamics will develop a new multiplatform Tomb Raider title, with Amazon Games providing full support and publishing the game globally. (Graphic: Business Wire)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Amazon Games e a Crystal Dynamics anunciaram hoje que fecharam um acordo no qual a Crystal Dynamics desenvolverá um novo título multiplataforma de Tomb Raider com apoio total e publicação global por parte da Amazon Games.

O novo jogo ainda sem nome de Tomb Raider é uma aventura voltada para a narrativa de um jogador que continua a história de Lara Croft na série Tomb Raider. Ele contém todos os elementos que fizeram de Tomb Raider uma das franquias mais veneradas no mundo dos jogos, dando aos jogadores o controle da confiante e multidimensional heroína Lara Croft em um ambiente que recompensa a exploração e o desbravamento criativo, com quebra-cabeças intrincados e uma grande variedade de inimigos para enfrentar e derrotar. A Crystal Dynamics está aproveitando o poder e a tecnologia de ponta do Unreal Engine 5 para levar a narrativa a outro patamar, no maior e mais expansivo jogo de Tomb Raider já feito. Atualmente, o título está no início do desenvolvimento e mais detalhes serão anunciados em uma data posterior.

“Tomb Raider é uma das propriedades intelectuais mais amadas na história do entretenimento”, disse Christoph Hartmann, VP da Amazon Games. “A Amazon Games está comprometida em trazer aos jogadores jogos com a mais alta qualidade, dos melhores desenvolvedores e para todos os gêneros e plataformas, e estamos honrados pela oportunidade de trabalhar com essa desenvolvedora e franquia histórica. Nossa equipe está incrivelmente animada em colaborar com a talentosa e visionária equipe da Crystal Dynamics para trazer o próximo capítulo da saga de Lara Croft para jogadores do mundo inteiro.”

“A Crystal Dynamics tem uma oportunidade extraordinária de redefinir o que uma parceria de publicação significa para Tomb Raider após a nossa aquisição pela Embracer”, disse Scot Amos, Chefe de Estúdio na Crystal Dynamics. “Queremos que ela seja transformadora e, na Amazon Games, encontramos uma equipe que compartilha nossa visão criativa, ambições e valores para um universo de Lara Croft em todo o espectro de possibilidades. Eles estão em uma posição única de reescrever o significado das colaborações entre desenvolvimento e publicação, e estamos ansiosos para pavimentar esse novo caminho juntos, começando pela criação do maior e melhor jogo de Tomb Raider já feito!”

A Crystal Dynamics desenvolveu e publicou dezenas de títulos premiados nas últimas três décadas, incluindo franquias veneradas no mundo todo, como Legacy of Kain e Tomb Raider. A franquia Tomb Raider contém mais de 20 jogos de videogame, é amada por mais de 170 milhões de pessoas pelo mundo1 e já vendeu mais de 95 milhões de cópias desde o primeiro lançamento, que ocorreu em 1996. A mais recente edição Survivor Trilogy, composta por Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) e Shadow of the Tomb Raider (2018), conquistou mais de 200 indicações e prêmios de excelência.

O acordo com a Crystal Dynamics marca mais uma expansão dos esforços de publicação AAA da Amazon Games, que também incluem Lost Ark da Smilegate RPG e o recém-anunciado Blue Protocol da Bandai Namco Online Inc. O próximo Tomb Raider será o primeiro título com narrativa para um jogador da Amazon Games, após o sucesso dos títulos multijogador New World e Lost Ark. Para obter mais informações e ficar a par das novidades, acesse amazongames.com.

Sobre a Amazon Games

Na Amazon Games, nossa ambição é criar experiências novas e desafiadoras que promovem a comunidade dentro e fora dos nossos jogos. Nossa equipe de veteranos no setor de jogos está construindo dentro da sandbox da Prime Gaming, Twitch, loja da Amazon, Amazon Web Services (AWS) e muito mais para expandir os limites e oferecer experiências cativantes aos nossos jogadores. A Amazon Games está desenvolvendo jogos multijogador AAA baseados em propriedades intelectuais originais, como o New World, dos nossos estúdios e equipes em Seattle, Orange County, San Diego e Montreal. A Amazon Games também publica os melhores jogos de terceiros, começando por Lost Ark da Smilegate RPG e Blue Protocol da Bandai Namco Online.

Sobre a Crystal Dynamics

A Crystal Dynamics desenvolveu e publicou mais de 30 jogos ao longo dos seus 30 anos de aventura premiados. Algumas das franquias mais amadas da empresa incluem Legacy of Kain e TOMB RAIDER, que já vendeu mais de 95 milhões de cópias mundialmente. A heroína Lara Croft, protagonista de TOMB RAIDER, tem sido um ícone cultural há mais de 25 anos, aparecendo em mais de 20 jogos, e uma presença marcante em praticamente todos os meios do entretenimento. Além das sedes em San Mateo, CA, a Crystal Dynamics tem outros dois estúdios: Crystal Northwest em Bellevue, WA, e Crystal Southwest em Austin, TX.

O site da Crystal Dynamics é encontrado em https://crystald.com/

Sobre TOMB RAIDER

A franquia de videogame TOMB RAIDER, que recentemente comemorou seu 25o aniversário, já vendeu mais de 95 milhões de cópias mundialmente. A popularidade da franquia foi explorada em uma série de filmes com sucessos de bilheteria baseados no jogo Tomb Raider original e no reboot de 2013. Sua protagonista Lara Croft tem sido um ícone global contemporâneo há mais de duas décadas. O mais recente lançamento dessa franquia famosa mundialmente, Shadow of the Tomb Raider, recebeu inúmeras indicações e prêmios de excelência e é a conclusão memorável da história de origem de Lara Croft. Tudo isso continua fazendo de TOMB RAIDER uma marca-destino de ação e aventura.

1Estudo global da NRG, maio de 2022