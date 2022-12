Amazon Games et Crystal Dynamics concluent un accord pour développer et publier le prochain épisode majeur de la série emblématique Tomb Raider

Amazon Games and Crystal Dynamics have reached an agreement under which Crystal Dynamics will develop a new multiplatform Tomb Raider title, with Amazon Games providing full support and publishing the game globally. (Graphic: Business Wire)

Amazon Games and Crystal Dynamics have reached an agreement under which Crystal Dynamics will develop a new multiplatform Tomb Raider title, with Amazon Games providing full support and publishing the game globally. (Graphic: Business Wire)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon Games et Crystal Dynamics ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour que Crystal Dynamics développe un nouveau titre multi-plateforme Tomb Raider, avec le soutien intégral d’Amazon Games qui le publiera dans le monde entier.

Ce nouveau jeu Tomb Raider, sans titre pour l'instant, est une aventure solo narrative qui poursuit l'histoire de Lara Croft. Il comprend tous les éléments qui ont fait de Tomb Raider une des franchises les plus adulées du jeu vidéo, permettant aux joueurs d’incarner Lara Croft, l'héroïne courageuse aux multiples facettes, dans un environnement récompensant l'exploration et la recherche de trajectoires ingénieuses, doté de casse-têtes redoutables et d'une grande variété d'ennemis à terrasser. Crystal Dynamics s'appuie sur la puissance et la technologie de pointe d’Unreal Engine 5 pour offrir une narration innovante dans ce qui sera le plus grand et le plus vaste de tous les jeux Tomb Raider. Le jeu est actuellement en début de développement et de nouveaux détails seront dévoilés à une date ultérieure.

« Tomb Raider est l'une des franchises les plus adorées de l'histoire du divertissement », a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games. « Amazon Games s'engage à proposer des jeux de grande qualité, créés par les meilleurs développeurs, pour toutes sortes de plateformes et dans tous les genres, et nous sommes honorés de l'opportunité de travailler avec ce développeur et cette franchise légendaires. Notre équipe est incroyablement enthousiaste à l'idée de collaborer avec l'équipe inventive et visionnaire de Crystal Dynamics pour offrir aux joueurs et joueuses du monde entier le nouveau chapitre de la saga de Lara Croft. »

« Depuis notre acquisition par Embracer, Crystal Dynamics a une formidable opportunité de redéfinir les bases d'une relation d'édition sur Tomb Raider », a déclaré Scot Amos, responsable du studio Crystal Dynamics. « Nous cherchons une forme de transformation et nous avons trouvé en Amazon Games une équipe partageant notre vision créative, nos ambitions et nos valeurs pour ouvrir le spectre des possibilités de l'univers de Lara Croft. Ils sont idéalement placés pour renouveler la collaboration entre l'édition et le développement, et nous avons hâte de tracer cette nouvelle voie ensemble, en commençant par créer le meilleur et le plus vaste de tous les jeux Tomb Raider ! »

Crystal Dynamics a développé et publié des dizaines de titres récompensés au cours des trois dernières décennies, notamment des franchises adulées comme Legacy of Kain et Tomb Raider. Cette dernière comprend plus de 20 jeux vidéo, est adorée par plus de 170 millions de personnes dans le monde1, et s'est vendue à plus de 95 millions d'exemplaires depuis la sortie du premier opus en 1996. La plus récente trilogie Survivor, qui comprend Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015), et Shadow of the Tomb Raider (2018), a obtenu plus de 200 récompenses et nominations « Best of ».

L'accord avec Crystal Dynamics marque un nouvel essor d'Amazon Games dans ses opérations d'édition de titres AAA, qui comprennent notamment Lost Ark de Smilegate RPG et le jeu récemment annoncé Blue Protocol de Bandai Namco Online Inc. Le futur titre Tomb Raider sera le premier jeu narratif solo d'Amazon Games suite aux succès des titres multijoueurs New World et Lost Ark. Pour plus d'informations et d’actualités, visitez le site amazongames.com.

À propos d'Amazon Games

Chez Amazon Games, nous avons pour ambition de créer de nouvelles expériences audacieuses encourageant la création d'une communauté à la fois dans les jeux et hors de ceux-ci. Notre équipe composée de vétérans de l'industrie du jeu travaille au sein des environnements Prime Gaming, Twitch, Amazon Retail, Amazon Web Services (AWS) et bien d'autres pour repousser les limites et proposer des expériences captivantes à nos joueurs. Amazon Games développe des titres originaux multijoueurs AAA, notamment New World, dans ses studios de Seattle, du comté d'Orange, de San Diego et de Montréal. Amazon Games publie également des jeux tiers de premier plan, notamment Lost Ark de Smilegate RPG et Blue Protocol de Bandai Namco Online.

À propos de Crystal Dynamics

Crystal Dynamics a développé et publié plus de 30 titres primés au cours de ses 30 ans d’aventure. Parmi les franchises les plus appréciées de la société figurent Legacy of Kain et Tomb Raider, qui s’est vendu à plus de 95 millions d’exemplaires dans le monde. En apparaissant dans plus de 20 jeux, la protagoniste de TOMB RAIDER, l’héroïne Lara Croft, est une icône culturelle depuis plus de 25 ans qui a laissé une marque indélébile sur pratiquement toutes les facettes du divertissement. En plus de son siège social à San Mateo, en Californie, Crystal Dynamics possède deux autres studios : Crystal Northwest à Bellevue, dans l’État de Washington, et Crystal Southwest à Austin, au Texas.

Vous pouvez consulter le site de Crystal Dynamics à l’adresse https://crystald.com/

À propos de Tomb Raider

La franchise de jeux vidéo Tomb Raider, qui a récemment célébré son 25e anniversaire, s'est vendue à plus de 95 millions d'exemplaires dans le monde. Sa popularité est telle qu'elle a donné lieu à une série de films à succès basés sur le jeu original Tomb Raider et sur le reboot de 2013. Sa protagoniste Lara Croft est une icône culturelle mondiale depuis plus de deux décennies. Le plus récent opus de cette franchise mondialement connue, Shadow of the Tomb Raider, a reçu de nombreuses récompenses et nominations « Best of », et offre une remarquable conclusion à l'histoire des origines de Lara Croft. Tout cela continue à faire de Tomb Raider l'archétype même de l'action-aventure.

Liens connexes Tomb Raider : Site officiel, Twitter, Discord, YouTube, Instagram, Facebook

1 Étude mondiale de NRG, mai 2022