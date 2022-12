Amazon Games und Crystal Dynamics schließen einen Vertrag über die Entwicklung und Veröffentlichung des nächsten großen Teils der legendären Tomb Raider-Serie

Amazon Games and Crystal Dynamics have reached an agreement under which Crystal Dynamics will develop a new multiplatform Tomb Raider title, with Amazon Games providing full support and publishing the game globally. (Graphic: Business Wire)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon Games und Crystal Dynamics gaben heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung getroffen haben, nach der Crystal Dynamics einen neuen plattformübergreifenden Tomb Raider-Titel entwickeln wird, wobei Amazon Games sie tatkräftig unterstützt und das Spiel zudem weltweit veröffentlicht.

Das noch unbenannte neue Tomb Raider-Spiel ist ein erzählerisches Einzelspieler-Abenteuer, das die Geschichte von Lara Croft in der Tomb Raider-Serie fortsetzt. Es enthält alle Elemente, die Tomb Raider zu einer der beliebtesten Spielreihen gemacht haben. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über die selbstbewusste und multidimensionale Heldin Lara Croft in einer Umgebung, die Erkundung und kreative Wegfindung erfordert, mit kniffligen Rätseln, die es zu lösen gilt, und einer Vielzahl von Gegnern, die besiegt werden müssen. Crystal Dynamics nutzt die Leistung und die innovative Technologie der Unreal Engine 5, um das Storytelling im bisher größten und umfangreichsten Tomb Raider-Spiel auf die nächste Stufe zu heben. Der Titel befindet sich derzeit in einer frühen Entwicklungsphase, und weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

„Tomb Raider ist eine der beliebtesten IPs der Unterhaltungsgeschichte“, so Christoph Hartmann, VP von Amazon Games. „Amazon Games hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Spielern Spiele höchster Qualität von den besten Entwicklern über alle möglichen Plattformen und Genres hinweg bereitzustellen, und wir fühlen uns geehrt, mit diesem geschichtsträchtigen Entwickler und Franchise zusammenzuarbeiten. Unser Team freut sich unglaublich darauf, mit dem talentierten und visionären Team von Crystal Dynamics zusammenzuarbeiten, um Spielern auf der ganzen Welt das nächste Kapitel der Lara Croft-Saga zu präsentieren.“

„Crystal Dynamics hat nach der Übernahme durch Embracer die außergewöhnliche Möglichkeit, eine Publishing-Beziehung für Tomb Raider neu zu definieren“, sagt Scot Amos, Head of Studio bei Crystal Dynamics. „Mit Amazon Games haben wir ein Team gefunden, das unsere kreative Vision, unsere Ambitionen und unsere Werte für ein Lara-Croft-Universum über das gesamte Spektrum der Möglichkeiten hinweg teilt. Sie sind einzigartig positioniert, um eine Publishing- und Entwicklungskooperationen neu zu definieren, und wir freuen uns darauf, diesen neuen Weg gemeinsam zu beschreiten, angefangen mit der Entwicklung des bisher größten und besten Tomb Raider-Spiels.“

Crystal Dynamics hat in den letzten drei Jahrzehnten Dutzende von preisgekrönten Titeln entwickelt und veröffentlicht, darunter weltweit beliebte Franchises wie Legacy of Kain und Tomb Raider. Das Tomb Raider-Franchise umfasst mehr als 20 Videospiele, begeistert mehr als 170 Millionen Menschen auf der ganzen Welt1 und hat sich seit der Veröffentlichung des ersten Teils im Jahr 1996 mehr als 95 Millionen Mal verkauft. Die jüngste Survivor-Trilogie, bestehend aus Tomb Raider, (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) und Shadow of the Tomb Raider (2018), wurde mit mehr als 200 „Best of“-Auszeichnungen und Nominierungen bedacht.

Die Vereinbarung mit Crystal Dynamics stellt eine weitere Erweiterung der AAA-Publishing-Bemühungen von Amazon Games dar, zu denen auch Lost Ark von Smilegate RPG und das kürzlich angekündigte Blue Protocol von Bandai Namco Online Inc. gehören. Der kommende Tomb Raider-Titel wird der erste erzählerische Einzelspielertitel von Amazon Games sein, nachdem die Multiplayer-Titel New World und Lost Ark bereits erfolgreich waren. Für weitere Informationen und um auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie amazongames.com.

Über Amazon Games

Wir bei Amazon Games haben den Ehrgeiz, aufregende neue Erlebnisse zu schaffen, die die Gemeinschaft in und um unsere Spiele fördern. Unser Team aus Veteranen der Spielebranche arbeitet mit Prime Gaming, Twitch, Amazon Retail, Amazon Web Services (AWS) und noch weiteren zusammen, um über den Tellerrand zu blicken und unseren Spielern fesselnde Erlebnisse zu bieten. Amazon Games entwickelt mit seinen Studios und Teams in Seattle, Orange County, San Diego und Montreal AAA-Multiplayer-Spiele, die auf Original-IPs basieren, darunter New World. Amazon Games veröffentlicht zudem erstklassige Spiele von Drittverlegern, allen voran Lost Ark von Smilegate RPG und Blue Protocol von Bandai Namco Online.

Über Crystal Dynamics

Crystal Dynamics hat in seinem 30-jährigen, preisgekrönten Abenteuer mehr als 30 Spiele entwickelt und veröffentlicht. Zu den beliebten Franchises des Unternehmens gehören Legacy of Kain und TOMB RAIDER, das sich weltweit mehr als 95 Millionen Mal verkauft hat. Die Protagonistin von TOMB RAIDER – die Heldin Lara Croft – ist seit mehr als 25 Jahren eine kulturelle Ikone, die in mehr als 20 Spielen auftrat und praktisch alle Bereiche der Unterhaltung unauslöschlich geprägt hat. Der Hauptsitz von Crystal Dynamics befindet sich in San Mateo (Kalifornien), zudem haben sie zwei weitere Studios: Crystal Northwest in Bellevue (Washington) und Crystal Southwest in Austin (Texas).

Die Website von Crystal Dynamics ist zu finden unter https://crystald.com/

Über TOMB RAIDER

Das TOMB RAIDER-Videospiel-Franchise, das kürzlich sein 25-jähriges Jubiläum feierte, hat sich weltweit über 95 Millionen Mal verkauft. Die Popularität des Franchise hat zu einer Reihe von Blockbuster-Filmen geführt, die auf dem Originalspiel Tomb Raider und dem Reboot von 2013 basieren. Die Protagonistin Lara Croft ist seit über zwei Jahrzehnten eine globale Ikone der Gegenwart. Der jüngste Teil der weltberühmten Franchise, Shadow of the Tomb Raider, erhielt zahlreiche „Best of“-Nominierungen und Auszeichnungen und ist der krönende Abschluss der Originalgeschichte von Lara Croft. All dies macht TOMB RAIDER weiterhin zu einem Markenzeichen für Action-Abenteuer.

