Le Fonds saoudien pour le développement pose la première pierre d'un projet de développement d'infrastructures en Albanie

SFD delegations and Albanian officials at the ceremony to lay the foundation stone for the project (Photo: AETOSWire)

SFD delegations and Albanian officials at the ceremony to lay the foundation stone for the project (Photo: AETOSWire)

VLORË, Albanie--(BUSINESS WIRE)--La délégation du Fonds Saoudien pour le Développement (FSD), dirigée par le directeur général des opérations en Asie, le Dr. Saud bin Ayed Al-Shammari, a posé aujourd’hui la première pierre d’un projet de réhabilitation et de construction des installations adjacentes à la route côtière (Vlorë – Orikum), en République d’Albanie.

Le projet de 11 kms, financé par le FSD grâce à un prêt de développement de 30 millions de dollars américains, vise à développer le secteur des infrastructures en République d’Albanie. Bénéficiant la zone adjacente de la plage et la route côtière (Vlorë – Orikum), le projet réhabilitera les installations publiques et élèvera les normes de prestation de services essentiels tels que l’eau, l’électricité et l’assainissement des plages.

Le projet contribuera à améliorer les niveaux commercial et économique du pays, et permettra de renforcer les efforts vers la réalisation d’un certain nombre des objectifs de développement durable, notamment les objectifs 11, 15 et 17 concernant ‘le développement des villes et de communautés plus durables’, ‘la préservation des écosystèmes terrestres’, et ‘le renforcement des moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable’.

Exprimant sa reconnaissance envers les efforts de développement incessants de l’Arabie Saoudite en Albanie depuis 2009 à travers le FSD, S.E. la ministre du Tourisme et de l'Environnement d'Albanie, Mirela Kombaru, a fait l’éloge de la profondeur et l’importance des relations et de la coopération au développement conjoint entre les deux pays, indiquant que le projet permettra de soutenir la croissance du pays et créer de nombreuses opportunités d’emploi.

Son Excellence M. Faisal Hifzy, Ambassadeur d’Arabie saoudite en Albanie, a souligné l’importance du projet et son impact sur les citoyens albanais, reflétant ainsi l’engagement du Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite à travers le Fonds, à financer les projets de développement dans différents pays, y compris l’Albanie, qui a des liens étroits avec le Royaume.

Pour sa part, le Dr Saud Al-Shammari a expliqué que ce projet découle de l’engagement du gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite, à travers le SFD, à soutenir le développement en Albanie. Il a salué les efforts conjoints en matière de développement avec l’Albanie et a souhaité progrès et prospérité au gouvernement et au peuple albanais, indiquant que ce projet constitue un développement important dans le pays.

Outre ce projet, le Fonds saoudien pour le développement (FSD) a accordé quatre prêts de développement à l’Albanie au cours des dernières années, pour financer trois projets de développement d’une valeur de plus de 114,5 millions de dollars, dans le but de réaliser les objectifs de développement durable du pays.

*Source: AETOSWire