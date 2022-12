Valbiotis annonce la signature d’un partenariat de recherche dans le microbiote intestinal avec l’Unité MEDIS de l’Université Clermont Auvergne

LA ROCHELLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce la signature d’un partenariat de recherche dans le microbiote intestinal avec l’Unité MEDIS2 de l’Université Clermont Auvergne sur ses substances actives TOTUM•070 et TOTUM•448 contre les dyslipidémies et les atteintes métaboliques du foie, en partie financé par l’Agence Nationale de la Recherche. Mené par un laboratoire commun aux deux entités, le projet MIMETiv aura pour but de développer un modèle gastro-intestinal humain complet et dynamique intégrant pour la première fois le microbiote de l’intestin grêle. Ce modèle permettra d’obtenir des données exclusives sur les effets et modes d’action des substances actives végétales de Valbiotis au niveau intestinal, dans le cadre de stratégies non médicamenteuses de lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires.

Pascal SIRVENT, Directeur de la Discovery, de la Recherche Préclinique et Translationnelle, et membre du Directoire de Valbiotis déclare : « En matière de recherche et développement, notre stratégie de partenariat public-privé repose sur des collaborations à forte valeur ajoutée scientifique. Le projet de modèle digestif in vitro porté par l’Unité MEDIS est une innovation unique en matière de recherche sur la digestion humaine, que nous suivons de longue date et à laquelle nous sommes très heureux de contribuer au sein de ce nouveau laboratoire commun. En tant qu’acteur industriel, le projet MIMETiv représente pour nous un levier très prometteur pour approcher les maladies cardiovasculaires et métaboliques sous le prisme digestif et intestinal, avec une attention particulière sur le microbiote intestinal. C’est un angle novateur, en ligne avec notre stratégie de recherche et développement. Au terme de ce projet, nous devrions obtenir des données exclusives pour nos substances actives dans deux de nos indications clés : les dyslipidémies et les atteintes métaboliques du foie. »

Stéphanie BLANQUET-DIOT, Enseignante-Chercheuse et Directrice adjointe de MEDIS, commente : « Ce système digestif in vitro est unique de par le nombre de paramètres reproduits par rapport à la digestion in vivo chez l’homme, comme la température corporelle, les cinétiques de pH au niveau de l’estomac et de l’intestin grêle, le temps de transit gastrointestinal, la vidange gastrique différentielle entre liquides et particules solides, les sécrétions salivaire, gastrique, biliaire et pancréatique, l’absorption de l’eau et des produits de digestif, l’anaérobiose progressive le long du tractus digestif et le microbiote au niveau des compartiments reproduisant l’intestin grêle. »

Les dyslipidémies et les atteintes métaboliques du foie (NAFL, NASH), indications respectives des substances actives TOTUM•070 et TOTUM•448, sont des maladies à forte prévalence, précurseurs de pathologies engageant le pronostic vital des patients (athérosclérose, cirrhose). Leur physiopathologie complexe comprend, entre autres, des altérations du métabolisme glucidique et/ou lipidique, des anomalies digestives et des perturbations du microbiote intestinal, autant de phénomènes que le projet MIMETiv permettra d’approcher chez l’humain de manière intégrée. Parmi les innovations principales, MIMETiv devrait donner accès au microbiote de l’intestin grêle, le site majeur de digestion et d’absorption des glucides et lipides alimentaires chez l’humain. À ce jour, les données liant maladies métaboliques et microbiote intestinal ont été principalement obtenues par analyse de selles, reflet partiel du microbiote du colon (gros intestin).

Le projet MIMETiv : un outil exclusif pour la R&D sur les maladies métaboliques et cardiovasculaires

Le projet MIMETiv, qui bénéficiera de l’expertise combinée de l’Unité MEDIS et de Valbiotis, se déroulera en deux étapes.

La première devra aboutir en 2024 à la conception du modèle le plus complet au monde de l’environnement digestif humain, basé sur les travaux de simulation in vitro réalisés de longue date par l’Unité MEDIS. Les travaux consisteront à optimiser le système ESIN (Engineered Stomach and Small Intestine), développé par MEDIS, en améliorant ses performances et en intégrant le microbiote humain dans les compartiments clés du tractus digestif comme l’intestin grêle.

Une fois validé, ce modèle constituera un outil exclusif pour l’évaluation des substances actives végétales de Valbiotis dans l’environnement digestif humain. Les explorations réalisées couvriront un ensemble complet d’objectifs de R&D pour deux substances actives, TOTUM•070 et TOTUM•448 :

- analyse métabolomique, pour identifier les métabolites de ces substances actives et préciser leur biodisponibilité dans les différents compartiments gastro-intestinaux ;

- analyse de modes d’action, pour évaluer leurs effets sur la digestion et l’absorption intestinale des lipides et des glucides ;

- analyse du microbiote intestinal, pour évaluer leur impact sur les dysbioses associées aux maladies métaboliques ;

- analyse des voies métaboliques hépatiques, grâce au couplage original d’ESIN avec des cellules hépatiques en culture, pour évaluer leur éventuelle modulation par les substances actives de Valbiotis.

Le Comité de direction du laboratoire commun MIMETiv est constitué de 5 membres. Il est co-dirigé par Stéphanie BLANQUET-DIOT, Directrice adjointe de MEDIS, responsable du plateau de simulation de l’environnement digestif, ayant une forte expertise en microbiologie et microbiote intestinal, digestion in vitro, physiologie digestive et nutrition, et Pascal SIRVENT, Directeur de la Discovery, de la Recherche Préclinique et Translationnelle, et membre du Directoire de Valbiotis. Il est responsable de la plateforme de R&D de Riom, avec une forte expertise dans les maladies métaboliques et le développement de produits de santé issus du végétal.

À propos de Valbiotis

Valbiotis est une entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires en réponse aux besoins médicaux non satisfaits.

Valbiotis a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe de produits de nutrition santé conçus pour réduire le risque de maladies métaboliques et cardiovasculaires majeures, en se basant sur une approche multicible permise par l’utilisation du végétal terrestre et marin.

Ses produits sont destinés à être concédés sous licence à des acteurs du monde de la santé.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques. La Société a implanté trois sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – et dispose d’une filiale à Québec (Canada).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », Valbiotis dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Valbiotis, veuillez consulter : www.valbiotis.com

1MIMETiv : Microbiote intestinal et maladies métaboliques chez l’Homme : un système digestif in vitro unique pour catalyser le développement de stratégies nutritionnelles innovantes.

LabCom Document scientifique

2L’Unité MEDIS (Microbiologie Environnement Digestif et Santé) est une Unité Mixte de Recherche entre INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement) et l'UCA (Université Clermont Auvergne) créée en janvier 2017.