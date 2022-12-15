Tech Mahindra與IQM Quantum Computers簽署量子運算研究合作備忘錄

新德里--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--數位轉型、諮詢及業務重組服務和解決方案的一流提供商Tech Mahindra與歐洲量子電腦領導者IQM Quantum Computers已就量子運算研究簽署合作備忘錄(MoU)。兩家公司將在量子運算、密碼學和通訊科技等互利領域探索相乘效應。

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根據合作協定，兩家公司將共同為醫療、網路安全和銀行等多個產業開發新的量子運算產品，還將在印度和芬蘭進一步合作開發和銷售量子科技用例。

Tech Mahindra創客實驗室(Makers Lab)全球負責人Nikhil Malhotra表示：「運算領域的組成結構正在發生變化，量子運算便是這種變化的先兆。量子運算有望解決當前運算技術無法解決的挑戰，使我們能夠重塑客戶體驗。在能源需求已經變得不可持續之際，量子運算有助於人類邁向永續的未來。乘著這股變化浪潮，Tech Mahindra已與IQM Computers展開合作，旨在為各行各業商業可行用例的研究和開發設立新標準。我們相信，此次合作將幫助Tech Mahindra和IQM Computers利用相乘效應，擴大在量子運算領域的全球版圖。」

Tech Mahindra一直致力於加速量子科技的全球普及和商業化。為此，該公司在芬蘭赫爾辛基設立了量子卓越中心——QNxt。隨著與IQM Computers的合作，兩家公司將進一步加強研究和設計能力及量子運算產品。此次合作將把Tech Mahindra在量子運算方面的產業知識（包括混合演算法、量子機器學習和量子模擬等）與IQM在超導量子硬體方面的一流專長、量子演算法開發能力以及獨特、針對具體應用的共同設計方法相結合。

IQM Quantum Computers共同創辦人兼營運長Juha Vartiainen博士表示：「此次合作顯示出我們對印度的承諾，以及我們透過合作加速全球生態系統發展的承諾。很高興能與Tech Mahindra合作，共同探索業務相乘效應，並憑藉該公司強大的軟體和新興科技能力，在一系列領域開發工業用例。除了政府、學術界和工業界外，印度的量子生態系統也在迅速成長，我們很高興看到像Tech Mahindra這樣的公司能夠引領這一成長。」

芬蘭和印度在科學、科技和創新方面的關係密切，兩國正在為建立印度-芬蘭量子運算虛擬網路中心(Indo-Finnish Virtual Network Center)而努力。印度政府計畫在未來五年內對量子產業投資800億印度盧比（約合10億美元），用於各種計畫。而芬蘭則擁有全球首屈一指的量子生態系統之一，在量子科技方面有數十年的研究經驗，並擁有強有力的政府支持、創投社區和研究網路。

此次合作遵循Tech Mahindra旨在增強「以人為本體驗」的NXT.NOW™架構，專注於投資新興科技和解決方案，以促成數位轉型並符合客戶不斷演變的需求。

關於IQM Quantum Computers

IQM是建構量子電腦的泛歐領導者。IQM為超級運算中心和研究實驗室提供內部量子電腦，並提供對其硬體的全方位存取。對於工業客戶，IQM透過獨特、針對具體應用的共同設計方法發揮量子優勢。IQM目前與VTT聯手建造芬蘭第一台商用54量子位元量子電腦。此外，由IQM領導的聯盟(Q-Exa)正在德國建造量子電腦，該量子電腦將整合到HPC超級電腦中，為未來的科學研究創建量子加速器。IQM在巴黎、馬德里、慕尼黑和埃斯波設有辦事處，擁有200多名員工。

關於Tech Mahindra

Tech Mahindra致力於提供以客戶為中心的創新數位體驗，使企業、員工和社區能夠快速發展。我們是市值60億美元的企業，在90個國家擁有超過16.3萬名專業人士，為包括《財星》500大企業在內的1279家全球客戶提供服務。我們專注於利用5G、區塊鏈、元宇宙、量子運算、網路安全、人工智慧等下一代科技，促成全球客戶的端到端數位轉型。Tech Mahindra因其致力於創造永續未來的承諾，而成為唯一獲得威爾斯親王殿下「地球憲章徽章」(Terra Carta Seal)的印度公司。我們是「品牌實力」榜上成長速度名列前茅的品牌，位居全球前七大IT品牌之列。憑藉NXT. NOWTM架構， Tech Mahindra的目標是利用強大的公司組合所產生的相乘效應，提升生態系統中「以人為本的體驗」，並合作推動顛覆性創新。Tech Mahindra的目標是為客戶提前帶來未來的體驗，並相信「未來已至」(Future is Now)。

我們是Mahindra集團旗下的公司。Mahindra集團成立於1945年，是首屈一指且備受尊崇的跨國公司聯盟之一，在全球100多個國家擁有約26萬名員工。集團在印度市場的農用設備、多用途車輛、資訊科技和金融服務領域居於領先地位，也是全球產量第一的曳引機公司。在再生能源、農業、物流、酒店和房地產開發等領域，Mahindra也有著舉足輕重的影響力。Mahindra集團明確專注於引領全球環境、社會及治理(ESG)，推動鄉村繁榮，改善城市生活，其目標是推動社區和利害關係者的生活發生正面變化，幫助他們快速崛起。

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