Tech Mahindra与IQM Quantum Computers签署量子计算研究谅解备忘录

新德里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--数字化转型、咨询及业务重组服务和解决方案的领先提供商Tech Mahindra与欧洲量子计算机领导者IQM Quantum Computers签署了一份关于量子计算研究的谅解备忘录(MoU)。两家公司将在量子计算、密码学和通信技术等互利领域探索协同效应。

根据合作协议，两家公司将共同为医疗、网络安全和银行等多个行业开发新的量子计算产品，还将在印度和芬兰进一步合作开发和销售量子技术用例。

Tech Mahindra创客实验室(Makers Lab)全球负责人Nikhil Malhotra表示：“计算领域的组成结构正在发生变化，量子计算便是这种变化的先兆。量子计算有望解决当前计算技术无法解决的挑战，使我们能够重塑客户体验。在能源需求已经变得不可持续之际，量子计算有助于人类迈向可持续的未来。乘着这股变化浪潮，Tech Mahindra已与IQM Computers开展合作，旨在为各行各业商业可行用例的研究和开发设立新标准。我们相信，此次合作将帮助Tech Mahindra和IQM Computers利用协同效应，扩大在量子计算领域的全球版图。”

Tech Mahindra一直致力于加速量子技术的全球普及和商业化。为此，该公司在芬兰赫尔辛基建立了其量子卓越中心——QNxt。随着与IQM Computers的合作，两家公司将进一步加强研究和设计能力及量子计算产品。此次合作将把Tech Mahindra在量子计算方面的行业知识（包括混合算法、量子机器学习和量子模拟等）与IQM在超导量子硬件的领先专长、量子算法开发能力以及独特的、针对具体应用的联合设计方法相结合。

IQM Quantum Computers联合创始人兼首席运营官Juha Vartiainen博士表示：“此次合作彰显出我们对印度的承诺，以及我们通过合作加速全球生态系统发展的承诺。很高兴能与Tech Mahindra合作，共同探索业务协同效应，并依托该公司强大的软件和新兴技术能力，在一系列领域开发行业用例。除了政府、学术界和工业界外，印度的量子生态系统也在迅速成长，我们很高兴看到像Tech Mahindra这样的公司能够引领这一增长。”

芬兰和印度在科学、技术和创新方面有着紧密的联系，两国正在为建立印度-芬兰量子计算虚拟网络中心(Indo-Finnish Virtual Network Center)而努力。印度政府计划在未来五年内向量子产业投资800亿印度卢比（约合10亿美元），用于各种计划。而芬兰则拥有全球领先的量子生态系统之一，在量子技术方面有数十年的研究经验，并拥有强有力的政府支持、风险投资社区和研究网络。

此次合作遵循Tech Mahindra旨在增强“以人为本体验”的NXT.NOW™框架，专注于投资新兴技术和解决方案，以助力实现数字化转型以及满足客户不断演变的需求。

关于IQM Quantum Computers

IQM是构建量子计算机的泛欧领导者。IQM为超级计算中心和研究实验室提供内部量子计算机，并提供对其硬件的全方位访问。对于工业客户，IQM通过独特的、针对具体应用的联合设计方法发挥量子优势。IQM目前与VTT联手建造芬兰第一台商用54量子位量子计算机。此外，一个由IQM领导的联盟(Q-Exa)正在德国建造量子计算机，该量子计算机将集成到HPC超级计算机中，为未来的科学研究创建量子加速器。IQM在巴黎、马德里、慕尼黑和埃斯波设有办事处，拥有200多名员工。

关于Tech Mahindra

Tech Mahindra致力于提供以客户为中心的创新数字化体验，使企业、员工和社区能够快速发展。我们是一家市值60亿美元的企业，在90个国家拥有超过16.3万名专业人士，为包括《财富》500强在内的1279家全球客户提供服务。我们专注于利用5G、区块链、元宇宙、量子计算、网络安全、人工智能等下一代技术，助力全球客户实现端到端的数字化转型。Tech Mahindra凭借其致力于创造可持续的未来的承诺而成为唯一获得威尔士亲王殿下“地球宪章徽章”(Terra Carta Seal)的印度公司。我们是“品牌实力”榜上发展速度名列前茅的品牌，位居全球前七大IT品牌之列。依托NXT. NOWTM框架中强大的公司组合所产生的协同效应，Tech Mahindra旨在增强行业生态系统中“以人为本的体验”，并通过协作推动颠覆性创新。Tech Mahindra的目标是为客户提前带来未来的体验，并相信“未来已至”(Future is Now)。

我们是Mahindra集团旗下的公司。Mahindra集团成立于1945年，是首屈一指且备受尊崇的跨国公司联盟之一，在全球100多个国家拥有约26万名员工。集团在印度市场的农用设备、多用途车辆、信息技术和金融服务领域居于领先地位，也是全球产量第一的拖拉机公司。在可再生能源、农业、物流、酒店和房地产开发等领域，Mahindra也有着举足轻重的影响力。Mahindra集团明确专注于引领全球环境、社会及治理(ESG)，推动乡村繁荣，改善城市生活，其目标是推动社区和利益相关者的生活发生积极变化，帮助他们快速崛起。

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