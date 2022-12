Tech Mahindra assina memorando de entendimento com IQM Quantum Computers para pesquisa em computação quântica

From left to right: IQM Quantum Engineer, Dr. Vladimir Milchakov IQM Delivery Engineer, Juho Hotari (Photo: Business Wire)

NOVA DÉLHI (Índia)--(BUSINESS WIRE)--Tech Mahindra, uma fornecedora líder de serviços e soluções de transformação digital, consultoria e reengenharia de negócios, e a IQM Quantum Computers, líder europeia em computadores quânticos, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para pesquisa em computação quântica. As organizações pretendem explorar as sinergias em áreas mutuamente benéficas de computação quântica, criptografia e tecnologias de comunicação.

Como parte da parceria, as organizações vão desenvolver em conjunto novas ofertas de computação quântica para vários setores – incluindo saúde, segurança cibernética e bancos, entre outros. Além disso, elas vão desenvolver e comercializar casos de uso de tecnologia quântica na Índia e na Finlândia.

Nikhil Malhotra, chefe global do Makers Lab da Tech Mahindra, disse: “O tecido da computação está mudando e a computação quântica é o prenúncio dessa mudança. Ela promete abordar os desafios que não podem ser resolvidos usando as técnicas de computação atuais e nos capacita a reimaginar a experiência do cliente e avançar em direção a um futuro sustentável em um momento em que os requisitos de energia se tornaram insustentáveis. Aproveitando essa onda de mudança, estamos colaborando com a IQM Computers com o objetivo de estabelecer novos padrões na pesquisa e desenvolvimento de casos de uso comercialmente viáveis em todos os setores. Estamos confiantes de que esta colaboração ajudará a Tech Mahindra e a IQM Computers a expandir suas presenças globais em computação quântica, aproveitando as sinergias”.

A Tech Mahindra tem trabalhado para acelerar a adoção e comercialização da tecnologia quântica no mundo todo. Em linha com isso, a organização também está estabelecendo seu Centro de Excelência Quantum – QNxt em Helsinque (Finlândia). Com a parceria da IQM Computadores, ambas as organizações vão fortalecer ainda mais suas capacidades de pesquisa e design e ofertas de computação quântica. A aliança combinará o conhecimento da indústria da Tech Mahindra em computação quântica, incluindo algoritmos híbridos, aprendizado de máquina quântica e simulação quântica, juntamente com a experiência líder da IQM em hardware quântico supercondutor, recursos de desenvolvimento de algoritmos quânticos e sua abordagem única de co-design específica para aplicativos.

Juha Vartiainen, diretor de Operações e cofundador da IQM Quantum Computers, afirmou: “Este anúncio destaca nosso compromisso com a Índia e nosso compromisso de acelerar o ecossistema mundial por meio da colaboração. Temos o prazer de fazer parceria com a Tech Mahindra para explorar sinergias de negócios e desenvolver casos de uso da indústria em uma variedade de setores, graças ao seu forte software e capacidades tecnológicas emergentes. Juntamente com o governo, as instituições acadêmicas e a indústria, o ecossistema quântico indiano está crescendo rapidamente e estamos entusiasmados em ver empresas como a Tech Mahindra liderando esse crescimento”.

A Finlândia e a Índia têm fortes laços em ciência, tecnologia e inovação e ambos os países estão trabalhando para estabelecer o Centro de Rede Virtual Indo-Finlandês para computação quântica. O governo indiano planeja investir US$ 1 bilhão na indústria quântica nos próximos cinco anos em vários programas. A Finlândia, por outro lado, possui um dos principais ecossistemas quânticos do mundo, com décadas de pesquisa em tecnologias quânticas e um forte apoio governamental, uma comunidade de capital de risco e uma rede de pesquisa.

Essa parceria está alinhada com a estrutura NXT.NOW™ da Tech Mahindra, que visa melhorar a “Experiência centrada no ser humano” e se concentra no investimento em tecnologias e soluções emergentes que permitem a transformação digital e atendem às crescentes necessidades dos clientes.

Sobre a IQM Quantum Computers

A IQM é líder pan-europeia na criação de computadores quânticos. A IQM fornece computadores quânticos no local para centros de supercomputação e laboratórios de pesquisa, além de oferecer acesso total ao seu hardware. No caso dos clientes industriais, a IQM oferece vantagem quântica por meio de uma abordagem única de design conjunto específica para aplicativos. A IQM está criando o primeiro computador quântico comercial de 54 qubits da Finlândia com a VTT e um consórcio liderado pela IQM (Q-Exa) também está criando um computador quântico na Alemanha. Esse computador será integrado a um supercomputador HPC para criar um acelerador quântico para futuras pesquisas científicas. A IQM tem mais de 200 funcionários com escritórios em Paris, Madrid, Munique e Espoo.

Sobre a Tech Mahindra

A Tech Mahindra oferece experiências digitais inovadoras e centradas no cliente, permitindo que empresas, associados e a sociedade cresçam. Somos uma organização de US$ 6 bilhões com mais de 163 mil profissionais em 90 países, ajudando 1.279 clientes globais, incluindo empresas da Fortune 500. Estamos focados em aproveitar as tecnologias de próxima geração, incluindo 5G, blockchain, metaverso, computação quântica, cibersegurança, inteligência artificial e muito mais, para permitir a transformação digital de ponta a ponta para clientes de todas as partes do planeta. A Tech Mahindra é a única empresa indiana no mundo a receber o Selo Real Terra Carta do Príncipe de Gales, por seu compromisso em criar um futuro sustentável. Somos a marca que mais cresce em “força de marca” e estamos entre as sete principais marcas de TI globalmente. Com a estrutura NXT.NOWTM, a Tech Mahindra visa aprimorar a “Experiência centrada no ser humano” para nosso ecossistema e impulsionar a disrupção colaborativa com sinergias decorrentes de um forte portfólio de empresas. A Tech Mahindra visa oferecer hoje as experiências de amanhã e acredita que o “Futuro é agora”.

Fazemos parte do Grupo Mahindra, fundado em 1945, uma das maiores e mais admiradas federações multinacionais de empresas com 260 mil funcionários em mais de 100 países. Ela ocupa uma posição de liderança em equipamentos agrícolas, veículos utilitários, tecnologia da informação e serviços financeiros na Índia e é a maior empresa de tratores do mundo em volume. Além disso, possui uma forte presença nas energias renováveis, agricultura, logística, hotelaria e imobiliário. O Grupo Mahindra tem um foco claro em liderar o ESG globalmente, permitindo a prosperidade rural e melhorando a vida urbana, com o objetivo de promover mudanças positivas na vida das comunidades e partes interessadas para capacitá-las a crescer.

