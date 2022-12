Tech Mahindra signe un protocole d'accord avec IQM Quantum Computers pour la recherche en informatique quantique

From left to right: IQM Quantum Engineer, Dr. Vladimir Milchakov IQM Delivery Engineer, Juho Hotari (Photo: Business Wire)

NEW DELHI--(BUSINESS WIRE)--Tech Mahindra, l’un des principaux fournisseurs de services et de solutions de transformation numérique, de conseil et de restructuration opérationnelle, et IQM Quantum Computers, le leader européen de la fabrication d’ordinateurs quantiques, ont conclu un protocole d'accord pour la recherche en informatique quantique. Les entreprises examineront les synergies dans les domaines mutuellement bénéfiques de l'informatique quantique, de la cryptographie et des technologies de communication.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux entreprises développeront conjointement de nouvelles offres d’informatique quantique pour divers secteurs, notamment ceux de la santé, de la cybersécurité et de la banque. Elles codévelopperont et commercialiseront également des cas d'utilisation de la technologie quantique en Inde et en Finlande.

Nikhil Malhotra, directeur mondial, Makers Lab chez Tech Mahindra, déclare : « La structure du calcul est en train de changer et l'informatique quantique annonce ces changements. L'informatique quantique promet de relever les défis qui ne peuvent être résolus à l'aide des techniques de calcul actuelles et nous permet de réinventer l'expérience client et d'évoluer vers un avenir durable au moment où les besoins en énergie ne sont pas viables. Sur la vague du changement, Tech Mahindra s'associe à IQM Computers pour établir de nouvelles normes en matière de recherche et de développement de cas d'utilisation commercialement viables dans diverses industries. Nous sommes certains que cette collaboration permettra d’étendre l’empreinte mondiale de Tech Mahindra et d’IQM Computers dans le domaine de l'informatique quantique en tirant parti des synergies. »

Tech Mahindra travaille à accélérer l’adoption et la commercialisation de la technologie quantique dans le monde. Conformément à cette optique, l’entreprise construit également son Quantum Centre of Excellence – QNxt à Helsinki, en Finlande. Grâce à ce partenariat avec IQM Computers, les deux entreprises consolideront encore leurs capacités de recherche et de conception ainsi que leurs offres d’informatique quantique. Cette alliance permettra d’allier les connaissances de Tech Mahindra en matière d'informatique quantique, notamment les algorithmes hybrides, l'apprentissage automatique quantique et la simulation quantique, avec l'expertise de pointe d'IQM en matière de matériel quantique supraconducteur et de capacités de développement d'algorithmes quantiques ainsi que son approche unique de co-conception spécifique à l'application.

Le Dr Juha Vartiainen, directeur de l'exploitation et cofondateur d'IQM Quantum Computers, déclare : « Cette annonce souligne notre engagement envers l'Inde et notre détermination à accélérer l'écosystème mondial grâce à la collaboration. Nous nous réjouissons de collaborer avec Tech Mahindra afin d’examiner les synergies commerciales et de développer des cas d'utilisation industriels dans plusieurs secteurs grâce aux solides compétences de l'entreprise en matière de logiciels et de technologies émergentes. Tout comme le monde politique, la sphère universitaire et l'industrie, l'écosystème quantique de l'Inde se développe rapidement et nous sommes ravis de voir des entreprises comme Tech Mahindra mener cette croissance. »

La Finlande et l'Inde entretiennent des liens étroits dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, et les deux pays travaillent à la création du centre de réseau virtuel indo-finlandais pour l'informatique quantique. Le gouvernement indien projette d'investir 8 000 crores INR (1 milliard USD) dans l'industrie quantique au cours des cinq prochaines années par le biais de divers programmes. La Finlande, en revanche, possède l'un des principaux écosystèmes quantiques au monde et des décennies de recherche dans le domaine des technologies quantiques. Le pays bénéficie d'un solide appui gouvernemental ainsi que d’une communauté de capital-risqueurs et d’un réseau de recherche.

Ce partenariat s'aligne sur le cadre NXT.NOW™ de Tech Mahindra, qui vise à améliorer « l'expérience centrée sur l'humain » et se concentre sur l'investissement dans les technologies et solutions émergentes qui permettent la transformation numérique et répondent aux besoins changeants des clients.

À propos d'IQM Quantum Computers

IQM est le leader paneuropéen de la fabrication d’ordinateurs quantiques. IQM fournit des ordinateurs quantiques sur site aux centres de supercalcul et aux laboratoires de recherche tout en offrant un accès complet à son matériel. Les clients industriels d'IQM disposent d'un avantage quantique grâce à une approche unique de co-conception spécifique à chaque application. En Finlande, IQM met au point le premier ordinateur quantique commercial de 54 qubits avec le VTT. Un consortium dirigé par IQM (Q-Exa) travaille également à la conception d'un ordinateur quantique en Allemagne, qui sera intégré à un superordinateur CHP afin de créer un accélérateur quantique pour la recherche scientifique de demain. IQM compte plus de 200 collaborateurs et possède des bureaux à Paris, Madrid, Munich et Espoo.

À propos de Tech Mahindra

Tech Mahindra offre des expériences numériques innovantes et orientées client permettant aux entreprises, aux collaborateurs et à la société dans son ensemble de prospérer. Notre entreprise pèse 6,0 milliards USD, emploie plus de 163 000 professionnels dans 90 pays et dessert 1279 clients internationaux, y compris des entreprises du classement Fortune 500. Nous nous concentrons sur l'exploitation des technologies de nouvelle génération, notamment la 5G, la blockchain, le métavers, l'informatique quantique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et d’autres, pour permettre à nos clients mondiaux de bénéficier d’une transformation numérique de bout en bout. Tech Mahindra est la seule entreprise indienne au monde à avoir reçu le sceau Terra Carta de S.A.R. le Prince De Galles en reconnaissance de son engagement en faveur d'un avenir durable. Nous sommes la marque à la croissance la plus rapide en termes de « force de marque » et parmi les sept premières marques informatiques au monde. Avec le cadre NXT.NOWTM, Tech Mahindra vise à améliorer « l’expérience centrée sur l’humain » pour notre écosystème et à promouvoir une collaboration à grande échelle grâce à des synergies issues d’un solide portefeuille d’entreprises. Tech Mahindra a pour objectif d’offrir aujourd’hui les expériences de demain et pense que « L’avenir, c'est maintenant ».

Fondé en 1945, le groupe Mahindra auquel nous appartenons, est l'une des fédérations d'entreprises multinationales les plus importantes et les plus reconnues, avec 260.000 employés dans plus de 100 pays. Le groupe jouit d’une position de leader dans les domaines des équipements agricoles, des véhicules utilitaires, des technologies de l’information et des services financiers en Inde, en plus d’être le plus grand fabricant de tracteurs au monde en volume. Il est également très présent dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la logistique, de l'hôtellerie et de l'immobilier. Le groupe Mahindra se concentre sur l'accompagnement de leaders ESG à l'échelle mondiale, en permettant la prospérité rurale et en améliorant la vie urbaine. Son objectif est d'apporter des changements positifs dans la vie des communautés et des parties prenantes pour leur permettre de prospérer.

