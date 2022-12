Tech Mahindra unterzeichnet MoU mit IQM Quantum Computers zwecks Forschung im Quantencomputing

From left to right: IQM Quantum Engineer, Dr. Vladimir Milchakov IQM Delivery Engineer, Juho Hotari (Photo: Business Wire)

NEW DELHI--(BUSINESS WIRE)--Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen digitale Transformation, Beratung und Business Re-Engineering, und IQM Quantum Computers, europäischer Marktführer für Quantencomputer, haben ein Memorandum of Understanding (MoU) für die Forschung im Quantencomputing unterzeichnet. Die Unternehmen werden Synergien in den für beide Seiten nützlichen Bereichen Quantencomputing, Kryptographie und Kommunikationstechnologien erkunden.

Die Unternehmen werden im Rahmen der Partnerschaft gemeinsam neue Quantencomputing-Angebote für verschiedene Branchen wie unter anderem Gesundheit, Cybersicherheit und Bankwesen entwickeln. Überdies werden sie Anwendungsfälle der Quantentechnologie in Indien und Finnland gemeinsam weiterentwickeln und vermarkten.

Nikhil Malhotra, Global Head, Makers Lab, Tech Mahindra, sagte: „Die Struktur von Computerberechnungen verändert sich und Quantencomputing ist der Vorbote dieser Veränderungen. Es verspricht eine Berücksichtigung der Herausforderungen, die mit den derzeitigen Rechentechniken nicht gelöst werden können, und versetzt uns in die Lage, das Kundenerlebnis neu zu denken und in einer Zeit, in der der Energiebedarf nicht nachhaltig gedeckt wird, die Richtung einer nachhaltigen Zukunft einzuschlagen. Auf der Welle des Wandels kooperiert Tech Mahindra mit IQM Computers, um neue Maßstäbe in der Forschung und Entwicklung von kommerziell nutzbaren Anwendungsfällen in verschiedenen Branchen zu setzen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit dazu beitragen wird, dass Tech Mahindra und IQM Computers ihre weltweite Präsenz im Quantencomputing durch die Nutzung von Synergien erweitern können.“

Tech Mahindra arbeitet an der weltweiten Beschleunigung der Verbreitung und Kommerzialisierung der Quantentechnologie. Vor diesem Hintergrund errichtet das Unternehmen überdies sein Quantum Centre of Excellence - QNxt in Helsinki (Finnland). Durch die Partnerschaft mit IQM Computers werden beide Unternehmen ihre Forschungs- und Designkapazitäten und ihr Angebot im Bereich Quantencomputing weiter stärken.

Die Partnerschaft wird das Branchenwissen von Tech Mahindra im Quantencomputing wie etwa hybride Algorithmen, maschinelles Quantenlernen und Quantensimulation mit der führenden Expertise in supraleitender Quantenhardware, den Fähigkeiten zur Entwicklung von Quantenalgorithmen und dem einzigartigen anwendungsspezifischen Co-Design-Ansatz von IQM kombinieren.

Dr. Juha Vartiainen, Chief Operating Officer und Mitbegründer von IQM Quantum Computers, führte aus: „Diese Ankündigung unterstreicht unser Engagement für Indien und unseren Einsatz für die Beschleunigung des weltweiten Ökosystems durch Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Tech Mahindra, um geschäftliche Synergien zu ergründen und industrielle Anwendungsfälle in verschiedenen Sektoren zu entwickeln - dank der starken Kompetenzen des Unternehmens bei Software und neu entstehender Technologie. In Politik, Wissenschaft und Industrie wächst das indische Quanten-Ökosystem rasch und wir freuen uns, dass Unternehmen wie Tech Mahindra dieses Wachstum anführen.“

Finnland und Indien pflegen enge Verbindungen in Wissenschaft, Technologie und Innovation und beide Länder arbeiten an der Einrichtung des indisch-finnischen virtuellen Netzwerkzentrums für Quantencomputing. Die indische Regierung plant in den nächsten fünf Jahren eine Investition von 8.000 Millionen INR (1 Milliarde USD) in die Quantenindustrie im Rahmen verschiedener Programme. Finnland wiederum verfügt über eines der weltweit führenden Quanten-Ökosysteme mit jahrzehntelanger Forschung bei Quantentechnologien sowie starke staatliche Unterstützung, eine Risikokapitalgemeinschaft und ein Forschungsnetzwerk.

Diese Partnerschaft steht im Einklang mit dem NXT.NOW™ -Framework von Tech Mahindra, das darauf abzielt, das „menschenzentrierte Erlebnis“ zu verbessern und den Fokus auf Investitionen in neue Technologien und Lösungen setzt, die die digitale Transformation ermöglichen und auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Kunden eingehen.

Über IQM Quantum Computers

IQM ist europaweit führend beim Bau von Quantencomputern. IQM bietet Quantencomputer vor Ort für Supercomputing-Zentren und Forschungslabors sowie vollen Zugang zu seiner Hardware. Für Industriekunden bietet IQM einen Quantenvorteil durch einen einzigartigen anwendungsspezifischen Co-Design-Ansatz. IQM baut zusammen mit VTT den ersten kommerziellen 54-Qubit-Quantencomputer in Finnland. Zudem baut ein von IQM geleitetes Konsortium (Q-Exa) einen Quantencomputer in Deutschland. Dieser Computer soll in einen HPC-Supercomputer integriert werden, um einen Quantenbeschleuniger für die künftige wissenschaftliche Forschung zu schaffen. IQM beschäftigt über 200 Mitarbeiter in Büros in Paris, Madrid, München und Espoo.

Über Tech Mahindra

Tech Mahindra bietet innovative und kundenorientierte digitale Erlebnisse, die es Unternehmen, Partnern und der Gesellschaft ermöglichen, zu wachsen (Rise). Das Unternehmen mit einem Umsatz von 6 Milliarden US-Dollar beschäftigt mehr als 163.000 Fachleute in 90 Ländern und unterstützt 1.279 globale Kunden, darunter einige Fortune-500-Unternehmen. Es setzt den Fokus auf die Nutzung von Technologien der nächsten Generation wie 5G, Blockchain, Metaverse, Quantencomputing, Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und mehr, um den Kunden weltweit eine durchgängige digitale Transformation zu ermöglichen. Tech Mahindra ist das einzige indische Unternehmen weltweit, das das Terra-Carta-Siegel seiner königlichen Hoheit des Prinzen von Wales für sein Engagement zur Schaffung einer nachhaltigen Zukunft erhalten hat. Es ist die am schnellsten wachsende Marke mit Blick auf die „Markenstärke“ und gehört zu den führenden 7 IT-Marken weltweit. Mit dem NXT.NOWTM-Framework möchte Tech Mahindra das „menschenzentrierte Erlebnis“ für unser Ökosystem verbessern und die kollaborative Disruption mit Synergien aus einem robusten Unternehmensportfolio voranbringen. Tech Mahindra verfolgt das Ziel, schon heute die Erlebnisse von morgen zu liefern und glaubt, dass die „Zukunft jetzt ist“.

Es ist Teil der 1945 gegründeten Mahindra Group, einem der größten und angesehensten multinationalen Unternehmensverbände mit 260.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern. Das Unternehmen nimmt eine Führungsposition in den Bereichen Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Informationstechnologie und Finanzdienstleistungen in Indien ein und ist gemessen am Volumen das größte Traktorunternehmen der Welt. Auch in den Bereichen erneuerbare Energien, Agrarwirtschaft, Logistik, Gastgewerbe und Immobilien ist das Unternehmen stark vertreten. Die Mahindra Group setzt einen klaren Fokus auf die weltweite ESG-Führung, die Ermöglichung von ländlichem Wohlstand und die Stärkung des städtischen Lebens, mit dem Ziel, positive Veränderungen im Leben von Gemeinschaften und Stakeholdern zu bewirken und es ihnen zu ermöglichen, zu wachen (Rise).

