L’OBDA ambitionne de créer une entreprise licorne depuis Kansai, capable d’affronter la concurrence mondiale ! Annonce de la promotion de marque conjointe de ”Kansai Startup Mashups” depuis les trois capitales d’Osaka, de Kyoto et de Kobe (Hyogo)

L'Osaka Business Development Agency, en coopération avec le Keihanshin Startup Ecosystem Consortium et JETRO Osaka, a lancé conjointement la marque "Kansai Startup Mashups" pour soutenir des startups de la région de Kansai qui s'attaquent à des défis mondiaux. À compter de ce communiqué, nous utiliserons "Kansai Startup Mashups" comme outil de promotion de marque pour promouvoir diverses initiatives de startups de la région de Kansai en direction du marché mondial.

Le premier événement se tiendra le 25 janvier 2023 et l'appel aux participants commence aujourd’hui.

Osaka, Kyoto et Kobe offrent un environnement propice aux startups, avec une concentration d’entreprises liées aux biotechnologies et aux soins de santé, Monozukuri (fabrication), d’entreprises liées aux TIC, ainsi que d’universités et d’instituts de recherche.

En raison de son environnement vigoureux, le "Osaka-Kyoto-Kobe(Hyogo) Consortium" a été choisi en 2020 comme ville hub mondiale dans la stratégie du gouvernement japonais visant à devenir un pôle de startups de calibre mondial, et des universités, entreprises et gouvernements locaux œuvrent à la création d’un écosystème de collaboration.

Et, aujourd’hui, dans l’objectif d’accélérer davantage ces efforts, Osaka, Kyoto et Kobe ont lancé conjointement "Kansai Startup Mashups" comme marque unifiée à des fins d’accompagnement.

Le "Kansai Startup Mashups" nouvellement lancé vise à créer un écosystème de startups de calibre mondial en prévision de l'Exposition universelle de 2025 à Kansai et pour la période qui suivra, et à créer un cadre qui conduira à la naissance d’entreprises licornes de la région de Kansai, ainsi qu’à créer et appuyer des startups qui se développeront pour devenir des acteurs majeurs.

Dans le cadre de cette initiative, les trois capitales d’Osaka, Kyoto et Kobe collaboreront afin de relier le cercle de coopération et de soutien dans les universités, les entreprises et l’administration, et de disséminer des startups de Kansai aux échelons domestique comme international, créant de nouvelles synergies grâce à l’échange d’une technologie de pointe et à une sagesse domestique et internationale.

Dans le cadre de cet effort, nous organiserons vers la fin de l’année fiscale trois événements sous une marque unifiée : ANCHOR KOBE le mercredi 25 janvier 2023 et engawa KYOTO le 7 février 2023.

Le 2 mars 2023, un événement de grande ampleur aura lieu à QUINTBRIDGE (Osaka), il vise à unifier et communiquer le potentiel de Kyoto, d’Osaka et de Kobe à devenir les premières villes au monde à concrétiser une future société à l’occasion de l’Exposition universelle d’Osaka-Kansai.

