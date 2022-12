Sitel Group® firma parceria com Genesys® para impulsionar a transformação digital das Marcas

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Sitel Group®, um dos maiores provedores globais de produtos e soluções de Customer Experience (CX), anunciou hoje sua parceria estratégica com a Genesys®, líder mundial de tecnologia em nuvem para experiência do cliente, para dar suporte às marcas na aceleração de sua jornada de transformação digital. Juntos, os recursos da Genesys e do Sitel Group® permitem que as marcas criem e implementem com rapidez soluções poderosas para um Contact Center omnichannel na nuvem.

Com esta colaboração, agora é mais fácil para as marcas combinarem produtos e serviços da empresa pioneira em Experience as a ServiceSM e da líder mundial em soluções para experiência do cliente. Juntas, as duas organizações ajudarão clientes em comum a aproveitar o poder das tecnologias de nuvem, inteligência digital e inteligência artificial (IA) para orquestrar em escala experiências de clientes e colaboradores, focadas em pessoas.

"Esta é uma parceria histórica para o setor de customer experience e que irá capacitar as marcas para fornecerem experiências excepcionais e desenvolver relacionamentos mais profundos com os consumidores ", disse Olivier Camino, diretor global de operações e cofundador do Sitel Group. "Trabalhar ao lado da Genesys permitirá ajudar as marcas a oferecer interações fluidas e sem esforço, mais rápidas, inteligentes e personalizadas, tudo mediante um produto em nuvem comprovado e fácil de usar."

Esta nova aliança é construída com base em uma cultura de inovação de ambas as organizações, visando proporcionar transformação nas interações com os clientes, respaldada por um suporte operacional internacional fundamentado para permitir que as marcas ofereçam serviços diferenciados e eficientes aos clientes. Empresas de todos os setores, incluindo organizações governamentais, em todo o mundo confiam no Sitel Group e na Genesys para gerenciar a experiência do cliente.

"O crescimento no compromisso digital, as expectativas da experiência dos funcionários e os modelos de trabalho remoto estão transformando as centrais de atendimento a nível mundial", disse ML Maco, vice-presidente executivo de vendas globais e operações em campo da Genesys. "A implantação contínua de novos recursos e funcionalidades na Genesys dá ao Sitel Group acesso permanente às mais recentes inovações para se manter competitivo e oferecer experiências nas quais os clientes são lembrados, ouvidos e compreendidos."

Saiba mais sobre a Genesys em www.genesys.com e saiba mais sobre o Sitel Group em www.sitel.com.

Sobre o Sitel Group®

Como um dos maiores provedores globais de produtos e soluções de experiência do cliente (CX), o Sitel Group capacita as marcas a construir relacionamentos mais fortes com seus clientes, criando conexões significativas que impulsionam o valor da marca. Inspirados pela visão e metas exclusivas de cada marca, nos questionamos "e se?", ao aplicar nossa experiência para criar soluções inovadoras que reduzem o esforço do cliente.

Com 170.000 pessoas ao redor do mundo, trabalhando em suas residências ou em um de nossos centros de CX, conectamos com segurança as marcas mais amadas com seus clientes mais de 8 milhões de vezes todos os dias em mais de 50 idiomas. Seja digital ou baseada em voz, nossas soluções oferecem uma vantagem competitiva em todos os pontos de contato com o cliente. Nossa cultura premiada é formada em mais de 40 anos de experiência com liderança no setor e compromisso em melhorar a experiência do colaborador.

EXP+™ do Sitel Group® é uma solução flexível com capacidade de nuvem completa, concebida para simplificar a entrega de serviços de CX de ponta a ponta, enquanto impulsiona a eficiência, eficácia e satisfação do cliente. A EXP+ cria um ecossistema robusto, ao aproveitar o poder de cinco famílias de produtos conectados.

Saiba mais em www.sitel.com e se conecte conosco no Facebook, LinkedIn e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.