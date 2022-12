Sitel Group® bundelt krachten met Genesys® om de digitale transformatie van bedrijven te versnellen

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Sitel Group®, een van de grootste internationale leveranciers van producten en oplossingen voor de klantervaring, heeft vandaag een strategisch samenwerkingsverband aangekondigd met Genesys®, een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van orkestratie van klantervaringen in de cloud, om bedrijven te ondersteunen bij het versnellen van hun digitale transformatietraject. De combinatie van de capaciteiten van Genesys en de Sitel Group® stelt bedrijven in staat om snel krachtige omnichannel contactcenteroplossingen in de cloud te ontwerpen en te implementeren.

Door deze samenwerking is het voor bedrijven nu gemakkelijker om producten en diensten van een pionier op het gebied van Experience as a ServiceSM en een wereldleider in klantervaringsoplossingen te combineren. Samen helpen beide organisaties hun gezamenlijke klanten om de kracht van de cloud, digitale technologieën en technologieën voor kunstmatige intelligentie (AI) in te zetten benutten om mensgerichte klant- en werknemerservaringen op schaal te orkestreren.

“Dit is een baanbrekend samenwerkingsverband voor de klantervaringssector dat bedrijven in staat zal stellen een naadloze klantervaring te bieden en sterkere banden met klanten te ontwikkelen,” aldus Olivier Camino, Global Chief Operating Officer en mede-oprichter van Sitel Group. “Dankzij onze samenwerking met Genesys kunnen bedrijven naadloze, vloeiende interacties bieden die sneller, slimmer en persoonlijker zijn, en dat allemaal via een gebruiksvriendelijk cloudproduct dat zijn waarde heeft bewezen.”

Het fundament voor deze nieuwe alliantie wordt gevormd door de innovatiecultuur binnen beide organisaties, gericht op het realiseren van de transformatie op het gebied van klantcontacten, ondersteund door betrouwbare wereldwijde operationele ondersteuning, zodat bedrijven gedifferentieerde en efficiënte diensten aan klanten kunnen bieden. Bedrijven in elke branche, met inbegrip van overheidsorganisaties, over de hele wereld vertrouwen op de Sitel Group en Genesys voor het beheren van hun klantervaring.

“Groei in digitale contacten, verwachtingen omtrent de werknemerservaring en modellen voor werken vanaf elke gewenste locatie leiden tot een transformatie van contactcenters wereldwijd,” aldus ML Maco, EVP voor Global Sales and Field Operations bij Genesys. “Door de voortdurende implementatie van nieuwe voorzieningen en functionaliteit op Genesys kan de Sitel Group doorlopend beschikken over de nieuwste innovaties om te kunnen blijven concurreren en ervaringen te bieden waarbij klanten worden niet worden vergeten en worden gehoord en begrepen.”

Meer informatie over Genesys: www.genesys.com. Meer informatie over de Sitel Group: www.sitel.com.

Over de Sitel Group®

Als een van de grootste wereldwijde leveranciers van producten en oplossingen voor de klantervaring, helpt Sitel Group merken bij het opbouwen van krachtigere relaties met hun klanten door betekenisvolle verbindingen te creëren die de merkwaarde verhogen. Geïnspireerd door de unieke visie en doelstellingen van elk merk, vragen we "wat als?" en passen we onze expertise toe om innovatieve oplossingen te creëren en het voor de klant gemakkelijker te maken.

Met 170.000 mensen over de hele wereld, die thuis of vanuit een van onze klantervaringshubs werken, verbinden we onze klanten meer dan 8 miljoen keer elke dag veilig met hun meest geliefde merken, in meer dan 50 talen. Zowel op digitaal als op spraakbasis bieden onze oplossingen een concurrentievoordeel voor alle klantcontactmomenten. Onze bekroonde cultuur is gebaseerd op meer dan 40 jaar toonaangevende ervaring en toewijding aan het verbeteren van de werknemerservaring.

EXP+™ van de Sitel Group® is een flexibele oplossing met volledige cloudmogelijkheden, ontworpen om de levering van end-to-end klantervaringsdiensten te vereenvoudigen en tegelijkertijd de efficiëntie, effectiviteit en klanttevredenheid te verhogen. EXP+ creëert een robuust ecosysteem door gebruik te maken van de kracht van vijf verbonden productfamilies.

Ga voor meer informatie naar www.sitel.com en volg ons op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.