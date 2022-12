Sitel Group® met en place un partenariat avec Genesys® aider les marques accélérer leur transformation digitale

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Sitel Group®, un leader mondial de produits et solutions d'expérience client (CX), annonce aujourd'hui la mise en place d’un partenariat stratégique avec Genesys®, un des leaders du cloud de l'expérience client, dans l'optique d'aider les marques à accélérer leur transformation digitale. Ensemble Genesys et Sitel Group® permettront aux marques de construire et déployer rapidement de puissantes solutions de centre de contact omnicanal sur le cloud.

Grâce à cette collaboration, il sera désormais plus facile pour les marques de combiner des produits et des services d'un pionnier sur le marché de l'expérience en tant que service (Experience as a ServiceSM) et un chef de file mondial des solutions d'expérience client. Ensemble, les deux entreprises aideront leurs clients communs à tirer parti de la puissance du cloud, des technologies digitales et d'intelligence artificielle (IA) au service de l’expérience client et collaborateur.

"Il s'agit là d'un partenariat majeur dans le secteur de l’expérience client, grâce auquel les marques pourront offrir à leurs clients une expérience optimisée et sans couture, avec des interactions plus fluides, plus rapides, plus personalisées ", déclare Olivier Camino, Chief Operating Officer et cofondateur de Sitel Group.

Ce partenariat stratégique s’appuie sur une culture partagée de l'innovation par Sitel Group et Genesys et permettra d’accompagner dans les meilleures conditions la transformation digitale de nombreux clients qui opèrent dans le monde entier et dans tous les secteurs.

"La montée en puissance des interactions digitales, les attentes en matière d'expérience collaborateur et les modes de travail hybrides transforment l’approche des centres de contact", déclare ML Maco, EVP, Global Sales and Field Operations chez Genesys. "L’ajout en continu de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme Genesys permettra à Sitel Group d’offrir à ses clients des services construits sur dernières innovations pour rester compétitif et fournir des expériences dans lesquelles les clients sont reconnus, entendus et compris."

À propos de Sitel Group®

En tant que leader mondial des produits et solutions complètes en matière d'expérience client (CX), Sitel Group® permet aux marques d'établir des relations plus fortes avec leurs clients par des connexions significatives augmentant la valeur des marques.

Avec 170 000 employés dans le monde entier – travaillant en télétravail et dans des centres de contacts MAXhubs – nous connectons en toute sécurité les marques avec leurs clients plus de 8 millions de fois par jour et dans plus de 50 langues, procurant ainsi un avantage concurrentiel sur tous les points de contacts avec les clients. Primée à de nombreuses reprises, notre culture s'appuie sur plus de 40 ans d'expérience à la pointe du secteur et sur notre engagement à améliorer l'expérience collaborateur.

EXP+™, la plateforme d'expérience d'entreprise de Sitel Group®, est une solution flexible avec une capacité de cloud complète, conçue pour simplifier l'offre de services CX, tout en augmentant l'efficacité, la productivité et la satisfaction des clients. EXP+™ crée un écosystème solide en exploitant la puissance de familles de produits connectés : Empower, Engage, Explore et Evolve.

