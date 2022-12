La société ChAI, qui utilise l'IA pour prévoir les prix des matières premières, inaugure un projet portant sur le prix des oléfines avec BASF-YPC

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--La société ChAI, qui utilise l'IA pour prévoir les prix des matières premières, vient d'inaugurer un projet avec BASF-YPC afin de prévoir le prix des oléfines, notamment ceux de l'éthylène, du propylène et du butadiène. BASF-YPC Company Limited est une entreprise pétrochimique de grande envergure détenue à parts égales par les deux plus grandes sociétés chimiques au monde, BASF et Sinopec. ChAI prévoit le prix des oléfines pour BASF-YPC en vue d'aider l'entreprise à collecter des informations commerciales et à maximiser la gestion des coûts de ses matières premières.

ChAI est un outil de connaissance du marché basé sur les données et destiné aux sociétés exposées aux fluctuations de prix des matières premières. ChAI exploite une technologie IA exclusive pour fournir des prévisions quotidiennement mises à jour et permettre aux sociétés de comprendre pleinement l'effet des variations de prix des matières premières sur leurs structures de coûts. Ces informations peuvent les aider à renforcer leurs stratégies de couverture, à établir des budgets plus précis et à justifier des décisions d'achat.

ChAI démocratise les outils, les techniques et les données qui ont longtemps donné un avantage compétitif aux spéculateurs. L'entreprise allie techniques de pointe dans le domaine de l'IA et formidables nouvelles sources alternatives de données pour limiter les risques inhérents aux chaînes d'approvisionnement physiques. Leur innovation permet de mieux atténuer l'impact des chocs sur les flux de trésorerie et les pertes et profits des sociétés, ce qui leur donne la possibilité de planifier l'avenir plus efficacement et de devenir plus résilientes.

PDG de ChAI, Tristan Fletcher a déclaré : « C'est un véritable honneur pour nous d'être en mesure de servir deux des plus importantes et des plus prestigieuses sociétés chimiques au monde, et d'anticiper l'effet des variations des prix des matières premières sur leurs structures de coûts. »

