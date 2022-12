DSM partners with LabTwin to empower scientists with the latest voice and AI solutions. (Graphic: Business Wire)

BERLINO--(BUSINESS WIRE)--Oggi Royal DSM N.V., società globale specializzata in salute, nutrizione e stile di vita sostenibile, e LabTwin GmbH, società leader nello sviluppo di assistenti digitali di laboratorio ad attivazione vocale e potenziati dall'intelligenza artificiale, hanno annunciato un contratto di collaborazione e licenza pluriennale. DSM utilizzerà la nuova tecnologia così acquisita in vari laboratori specializzati in Scienza e Innovazione in tutto il mondo. Con questa collaborazione intendiamo trasformare l'impiego della scienza nei laboratori di applicazioni e ricerca, fornendo un valore significativo derivato dall'accelerazione dei cicli di innovazione in DSM e presso i suoi partner in tutto il mondo.

“Siamo entusiasti di vedere come LabTwin sia già in uso in varie strutture di ricerca e sviluppo di DSM in tutto il mondo, con il coinvolgimento di più di 100 tra scienziati e tecnici: non vediamo l'ora di supportarli ulteriormente nel loro percorso di trasformazione digitale”, ha dichiarato Magdalena Paluch, CEO di LabTwin.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.