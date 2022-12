DSM choisit LabTwin pour poursuivre sa stratégie de numérisation dans les sciences et l'innovation à l'aide de techniques d’assistance vocale et d’intelligence artificielle de pointe.

DSM partners with LabTwin to empower scientists with the latest voice and AI solutions. (Graphic: Business Wire)

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Royal DSM N.V., société d'envergure mondiale spécialisée dans la santé, la nutrition et les modes de vie durables, et LabTwin GmbH, fabricant de premier plan d'un assistant numérique de laboratoire vocal pourvu d'une intelligence artificielle, annoncent ce jour avoir signé un accord de licence et de collaboration pluriannuel. DSM emploiera la technologie nouvellement acquise dans plusieurs de ses laboratoires de science et d'innovation à travers le monde. Ensemble, les deux sociétés entendent transformer la manière dont les expériences scientifiques sont menées dans les laboratoires de recherche et d'application en apportant une valeur ajoutée significative par l'accélération des cycles d'innovation chez DSM et ses partenaires dans le monde entier.

« Nous sommes ravis de constater que LabTwin est déjà à l'œuvre dans plusieurs locaux de R&D de DSM dans le monde où travaillent plus de 100 scientifiques et techniciens et il nous tarde de les soutenir encore davantage dans leur parcours de transformation numérique » a affirmé Magdalena Paluch, directrice générale de LabTwin.

L'assistant numérique de laboratoire LabTwin permet de saisir des données en mains libres par le biais de notes vocales ou d'instruments de laboratoire connectés, tout en travaillant sur la paillasse, et offre un accès mobile aux informations relatives à la sécurité ou au fonctionnement. LabTwin guide également les scientifiques dans le suivi des protocoles et enregistre tout écart ou résultat hors spécifications. Ces données sont ensuite automatiquement structurées par les fonctionnalités d'apprentissage profond de LabTwin puis enrichies de métadonnées. L'assistant numérique fera partie de la stratégie de numérisation élargie de DSM, qui comprend une intégration complète aux cahiers de manipulation électroniques de DSM.

Willi Gottstein, scientifique et Chef de projet chez DSM, explique : « LabTwin est déjà devenu l'assistant numérique d'un grand nombre de nos expérimentateurs, assurant un meilleur suivi des données et des résultats en laboratoire, un meilleur traitement des données FAIR et une production de rapports plus efficace au bureau. LabTwin simplifie grandement la consignation des observations, ce qui améliore la reproductibilité des expériences et facilite la résolution des problèmes ».Hans Roubos, Directeur Science et Technologies numériques chez DSM, abonde : « LabTwin propose une expérience semblable à celle de Siri pour le laboratoire, avec de nombreuses possibilités pour améliorer nos opérations de laboratoire, qu'il s'agisse de guider nos scientifiques dans les protocoles, d'interagir avec les équipements du laboratoire ou de stocker des données et des observations de manière intelligente en mains libres ».

DSM et LabTwin donneront plus de précisions sur cette collaboration passionnante dans le courant de l'année prochaine.

LabTwin

LabTwin développe la prochaine génération d'outils de laboratoire numériques destinés aux laboratoires intelligents, à commencer par le premier assistant de laboratoire à commande vocale au monde. Grâce à LabTwin, les scientifiques peuvent recueillir des données, accéder à des informations, gérer leurs expériences et effectuer leur documentation simplement par la parole. Grâce à sa technologie de reconnaissance vocale et d'apprentissage automatique, l'assistant intelligent de LabTwin simplifie la saisie des données, structure les précieuses informations et soumet en temps réel des suggestions aux scientifiques afin qu'ils puissent prendre des décisions plus pertinentes appuyées par des données. LabTwin est soutenue par BCG Digital Ventures et Sartorius. Son assistant vocal est employé par des sociétés de la chimie et dans 7 des 20 premières entreprises pharmaceutiques du monde.

DSM – Bright Science. Brighter Living. ™

Royal DSM est une entreprise scientifique mondiale qui opère dans le domaine de la santé et de la nutrition. DSM englobe trois entités commerciales : Boissons & Aliments, Nutrition & Soins de santé et Nutrition & Santé animales. Elle doit son succès de longue date sur ces marchés à des innovations centrées autour du client, créatrices de valeur ajoutée et différenciatrices, de surcroît fondées sur une grande connaissance du marché et sur des capacités d'exécution de lancement de premier ordre. DSM et ses partenaires réalisent un chiffre d'affaires annuel net d'environ 10 milliards d'euros et emploient quelque 25 000 personnes. Pour de plus amples renseignements à son sujet, rendez-vous sur www.dsm.com

