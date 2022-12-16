玫琳凱發佈2020–2022年永續發展和社會影響力報告

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--企業社會責任全球宣導者玫琳凱公司(Mary Kay Inc.)今天發佈報告，詳細說明該公司的全球永續發展計畫「充實目前的生活以創造永續的未來」(ELTFAST)的進展情況。

玫琳凱營運長Deborah Gibbins表示：「我們為迄今為止在永續發展道路上取得的進展感到自豪，看到我們今天的行動將如何解決後代人面臨的全球挑戰，也令我們深受鼓舞。玫琳凱在近35個國家和地區發展業務，我們認為這是成就，也是責任。『充實目前的生活以創造永續的未來』是我們支援業務策略、減少環境影響和支援業務所在社區的路線圖。」

「充實目前的生活以創造永續的未來」計畫將玫琳凱的願景延伸至2030年及更長遠的未來。它為玫琳凱、獨立美容顧問、客戶以及最重要的地球創建了美好的景象。「充實目前的生活以創造永續的未來」計畫由玫琳凱及其主要利害關係者共同制定，符合聯合國的永續發展目標，使玫琳凱成為確保更美好未來之全球聯盟的重要成員。

2020-2022年的報告全文可點選此處查看。報告的執行摘要可在此處取得。

自2020年啟動ELTFAST計畫以來，儘管面臨新冠疫情帶來的諸多挑戰，但玫琳凱仍在邁向目標方面取得重大進展。2022年的報告詳細說明玫琳凱自2020年（十年行動的開端）以來的努力，並重申公司帶來永續變革的動力。

業務卓越

玫琳凱專注於培養公司文化，獲得13項雇主/最佳工作場所獎，並在Resume.io發佈的「員工不想離開的公司」(The Companies Employees Don't Want to Leave)排行榜中排名第8。

發佈領導層性別多元化數據：高階主管團隊中54%為女性，經理及以上級別中59%為女性，員工總數中62%為女性。

2021年的員工敬業度達到75%，比2019年的全面敬業度調查提高了6% （比員工敬業度的全球平均水準高出 10% ） 。

。 公司在業務卓越、社會影響力和永續發展方面獲得38項獎。

德勤將玫琳凱公司評為2022年美國管理最佳的公司(2022 US Best Managed Companies)之一。

產品管理

獲得森林管理委員會(FSC)認證 （僅美國） 。FSC認證確保產品來自以負責任方式管理的森林，具有環境、社會和經濟效益。

。FSC認證確保產品來自以負責任方式管理的森林，具有環境、社會和經濟效益。 我們12%的間接供應商企業由女性、少數族裔或退伍軍人所有 （僅美國） 。

。 88%的棕櫚油獲得認證，72%的棕櫚仁獲得認證。

在全球總部舉行首屆專注於永續發展的供應商高峰會。

榮獲2022年供應商多樣性和包容性擁護者銀牌獎(2022 Silver Champion for Supplier Diversity & Inclusion)。

被提名為化妝品永續包裝倡議(SPICE)指導委員會成員，並獲得批准。

負責任製造

支持植樹節基金會在巴西、馬達加斯加和美國的三個全球重新造林專案。

繼續進行額外的用水分析，並計畫安裝新的水表。

透過12項獨特的影響力計畫，支持大自然保護協會的全球珊瑚礁計畫。

加入聯合國全球契約海洋管理聯盟。

Richard R. Rogers製造/研發設施(R3)宣佈通過美國勞工部職業安全和健康管理局(OSHA)自願保護計畫(VPP)星級再認證，結果和建議為零。

獲得OSHA星級再認證證書。

女性賦權

發佈「中國雲南聯合國永續發展目標本土化村級示範專案：女性減貧和永續發展」影響力報告（第1階段：2017-2021）

完成 女性賦權原則性別差距分析工具 ，作為我們參與聯合國全球契約目標性別平等加速器的一部分。

，作為我們參與聯合國全球契約目標性別平等加速器的一部分。 透過大自然保護協會實施的八項專案，提高女性在墨西哥漁業中的領導地位。

推動國際貿易中心SheTrades倡議所開發的免費創業計畫以六種語言在全球推出。

為世界各地在STEAM相關產業追求夢想的年輕女性提供14項STEAM獎學金。

加入聯合國全球契約目標性別平等計畫，以深化女性賦權原則的落實。

提交關於世代平等行動聯盟承諾執行情況的調查；調查結果可見聯合國婦女署的《2022年世代平等責任報告》。

社會影響力

自2008年以來，與超過3,250家組織合作並捐款逾1700萬美元，「粉紅改變生活」活動已經造福超過600萬名女性及其家庭。2022年，該事業賦權計畫為全球20多個非政府組織提供支援。

玫琳凱和玫琳凱艾施基金會提供資助，支持「反性別暴力(GBV)發展計畫指南」的制定和啟動，並在10個國家推廣，還建立了由16個國家的240名成員（截至目前）組成的實踐社區。

玫琳凱和玫琳凱艾施基金會提供資助，透過在五個地區68個國家的157個GBV專案，幫助聯合國信託基金改變了54,822名遭受暴力侵害的婦女和女孩的生活，其中包括失能婦女和女孩、國內流離失所的婦女和女孩、難民婦女和女孩以及原住民婦女和女孩。

對全球組織的捐款超過130萬美元以幫助充實女性的生活。

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是最先突破無形天花板的企業家之一，在1963年就創立了她夢想中的美容公司，目標只有一個：充實女性的人生。如今這個夢想開花結果。玫琳凱成營業額達到數十億美元的公司，在近40個國家擁有數百萬名獨立銷售人員。作為一家創業發展公司，玫琳凱致力於透過教育、指導、倡議、網路和創新，為女性賦能以實現她們的經濟獨立。玫琳凱專注於投資美麗背後的科學，打造最先進的護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱認為，充實目前的生活是為了創造永續的未來，堅持與來自世界各地的組織合作，共同專注於業務卓越、支持癌症研究、推進性別平等、保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區，並鼓勵兒童追逐自己的夢想。如欲瞭解更多資訊，請造訪：marykayglobal.com，還可以在Facebook、Instagram和LinkedIn找到我們，或者關注我們的Twitter。

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