玫琳凯发布2020–2022年可持续发展和社会影响力报告

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--企业社会责任全球倡导者玫琳凯公司(Mary Kay Inc.)今天发布了一份报告，详细介绍了公司的全球可持续发展计划“丰富当前生活，实现可持续未来”(ELTFAST)的进展情况。

玫琳凯首席运营官Deborah Gibbins表示：“ 我们为迄今为止在可持续发展道路上取得的进展感到自豪，看到我们今天的行动将为解决后代人面临的全球挑战所带来的助益，也令我们深受鼓舞。玫琳凯在近35个国家和地区开展业务，我们认为这是一项成就，也是一项责任。‘丰富当前生活，实现可持续未来’是我们支持业务战略、减少环境影响和支持业务所在社区的路线图。”

“丰富当前生活，实现可持续未来”计划将玫琳凯的愿景延伸至2030年及更长远的未来。它为玫琳凯、独立美容顾问、客户以及最重要的地球构建了一幅美好图景。“丰富当前生活，实现可持续未来”计划由玫琳凯及其主要利益相关方共同制定，符合联合国的可持续发展目标，使玫琳凯成为确保更美好未来的全球联盟的重要组成部分。

2020-2022年的报告全文可点击此处查看。报告的执行摘要可在此处获取。

自2020年启动ELTFAST计划以来，尽管面临新冠疫情带来的诸多挑战，但玫琳凯仍在实现目标方面取得了重大进展。2022年的报告详细介绍了玫琳凯自2020年（十年行动的开端）以来的努力，并重申了公司实现可持续变革的动力。

业务卓越

玫琳凯专注于培养公司文化，获得了13项雇主/最佳工作场所奖，并在Resume.io发布的“雇员不想离开的公司”(The Companies Employees Don't Want to Leave)榜单中排名第8。

发布领导层性别多元化数据：高管团队中54%为女性，经理及以上级别中59%为女性，员工总数中62%为女性。

2021年的员工敬业度达到了75%，比2019年的全面敬业度调查提高了6% （比员工敬业度的全球平均水平高出 10% ） 。

。 公司在业务卓越、社会影响力和可持续发展方面获得38项奖。

德勤将玫琳凯公司评为2022年美国管理最佳公司(2022 US Best Managed Companies)之一。

产品管理

获得森林管理委员会(FSC)认证 （仅美国） 。FSC认证确保产品来自以负责任方式管理的森林，具有环境、社会和经济效益。

。FSC认证确保产品来自以负责任方式管理的森林，具有环境、社会和经济效益。 我们12%的间接供应商企业由女性、少数族裔或退伍军人所有 （仅美国） 。

。 88%的棕榈油获得认证，72%的棕榈仁获得认证。

在全球总部举行首届专注于可持续发展的供应商峰会。

被评为2022年供应商多样性和包容性拥护者银牌奖(2022 Silver Champion for Supplier Diversity & Inclusion)。

被提名为化妆品可持续包装倡议(SPICE)指导委员会成员，并获得批准。

负责任制造

支持植树节基金会在巴西、马达加斯加和美国的三个全球重新造林项目。

继续进行额外的用水分析，并计划安装新的水表。

通过12项独特的影响力计划支持大自然保护协会的全球珊瑚礁计划。

加入联合国全球契约海洋管理联盟。

Richard R. Rogers制造/研发设施(R3)宣布通过美国劳工部职业安全和健康管理局(OSHA)自愿保护计划(VPP)星级再认证，结果和建议为零。

获得OSHA星级再认证证书。

女性赋权

发布“ 中国云南联合国可持续发展目标本土化村级示范项目：女性减贫和可持续发展”影响力报告（第1阶段：2017-2021）

作为我们参与联合国全球契约目标性别平等加速器的一部分，完成了 女性赋权原则性别差距分析工具 。

。 通过大自然保护协会实施的八个项目，提高女性在墨西哥渔业中的领导地位。

推动国际贸易中心SheTrades倡议所开发的免费创业计划以六种语言在全球的发布。

向世界各地在STEAM相关行业追求梦想的年轻女性提供14项STEAM奖学金。

加入联合国全球契约目标性别平等计划，以深化女性赋权原则的落实。

提交关于世代平等行动联盟承诺执行情况的调查；调查结果可见联合国妇女署的《2022年世代平等责任报告》。

社会影响力

自2008年以来，通过与超过3,250家组织合作，捐款逾1700万美元，“粉红改变生活”活动已经造福超过600万女性及其家庭。2022年，该事业赋权计划为全球20多个非政府组织提供了支持。

玫琳凯和玫琳凯艾施基金会提供赠款，支持“反性别暴力(GBV)发展计划指南”的制定和启动，并在10个国家进行推广，还建立了一个由16个国家的240名成员（截至目前）组成的实践社区。

玫琳凯和玫琳凯艾施基金会提供赠款，在五个地区68个国家开展了157个GBV项目，帮助联合国信托基金改变了54,822名遭受暴力侵害的妇女和女孩的生活，其中包括失能妇女和女孩、国内流离失所的妇女和女孩、难民妇女和女孩以及土著妇女和女孩。

向帮助丰富女性生活的全球组织捐赠超过130万美元。

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是最先突破无形天花板的企业家之一，在1963年就创立了她梦想中的美容公司，目标只有一个：丰富女性人生。如今这个梦想开花结果。玫琳凯成为了一家营业额达到数十亿美元的公司，在近40个国家拥有数百万独立销售成员。作为一家创业发展公司，玫琳凯致力于通过教育、指导、倡议、网络和创新，赋能女性以实现她们的经济独立。玫琳凯专注于投资美丽背后的科学，打造最先进的护肤品、彩妆、营养补充剂和香水。玫琳凯认为，丰富当前的生活是为了实现可持续的未来，坚持与来自世界各地的组织合作，共同专注于业务卓越、支持癌症研究、推进性别平等、保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区，并鼓励儿童追逐自己的梦想。如需了解更多信息，请访问：marykayglobal.com，还可以通过Facebook、Instagram和LinkedIn找到我们，或者关注我们的Twitter。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。