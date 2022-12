Mary Kay Inc. pubblica la relazione sull’impatto sociale e sulla sostenibilità 2020 – 2022

Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow offers a holistic approach that encompasses the three pillars of sustainability--economic, environmental and social--through five initiatives, activated by 15 commitments, to deliver a decade of sustainable action.

2030 Sustainability targets for SOCIAL IMPACT focus on three commitments: Gender-Based Violence & Domestic Violence, Global Social Impact & Local Community, and Cancer Research. (Credit: Mary Kay Inc.)

2030 Sustainability targets for WOMEN’S EMPOWERMENT focus on three commitments: Equality, Economic Empowerment, and Education. (Credit: Mary Kay Inc.)

2030 Sustainability targets for RESPONSIBLE MANUFACTURING focus on three commitments: Water, Carbon, and Safety & Operational Waste. (Credit: Mary Kay Inc.)

2030 Sustainability targets for PRODUCT STEWARDSHIP focus on three commitments: Plastics & Packaging, Recycling & Circular Economy, and Sustainable Sourcing. (Credit: Mary Kay Inc.)

2030 Sustainability targets for BUSINESS EXCELLENCE focus on three commitments: Our People; Diversity, Equity & Inclusion, and Transparency & Advocacy. (Credit: Mary Kay Inc.)

Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow extends Mary Kay's vision to 2030 and beyond. (Credit: Mary Kay Inc.)

Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow extends Mary Kay's vision to 2030 and beyond. (Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., fautrice a livello globale della gestione responsabile e sostenibilità aziendale, oggi ha pubblicato una relazione che illustra dettagliatamente i progressi fatti nel suo programma di sostenibilità globale Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (ELTFAST) (“ Arricchire vite oggi per un domani sostenibile”).

“ Siamo orgogliosi dei progressi fatti sino a oggi nel nostro cammino all’insegna della sostenibilità e ci ispira vedere come le nostre attuali iniziative faranno fronte alle sfide globali per le future generazioni”, commenta Deborah Gibbins, Direttrice operativa presso Mary Kay Inc. “Mary Kay ha operazioni in quasi 35 Paesi – lo consideriamo sia un ottimo risultato che una responsabilità. “ Arricchire vite oggi per un domani sostenibile” rappresenta la nostra roadmap finalizzata ad appoggiare la strategia aziendale, ridurre il nostro impatto ambientale e sostenere le comunità in cui operiamo”.

Arricchire vite oggi per un domani sostenibile estende la vision di Mary Kay al 2030 e oltre. Crea un quadro di ciò che è il bene comune per Mary Kay, i consulenti indipendenti per i prodotti di bellezza, i clienti e – soprattutto – il pianeta. Questo programma è stato sviluppato di concerto con gli stakeholder più importanti di Mary Kay ed è coerente con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite, facendo di Mary Kay un partner chiave di una coalizione globale volta a garantire un futuro migliore.

La relazione completa 2020 – 2022 può essere visualizzata qui, mentre un sommario esecutivo è disponibile qui.

Fin dal lancio di ELTFAST, avvenuto nel 2020, Mary Kay ha compiuto progressi notevoli verso il conseguimento dei suoi obiettivi nonostante i numerosi problemi presentati dalla pandemia di COVID-19. La relazione 2022 illustra dettagliatamente gli sforzi fatti sin dal 2020 – l’inizio del suo Decennio di iniziative – e riafferma l’impegno dell’azienda a conseguire un cambiamento sostenibile.

Eccellenza nel business

Grazie al focus sulla promozione della sua cultura aziendale, Mary Kay ha ottenuto 13 riconoscimenti che premiano il datore di lavoro / un’ottima azienda per cui lavorare ed è risultata all’ottavo posto nell’elenco “ Le aziende che i dipendenti non vogliono lasciare” pubblicato da Resume.io.

Ha pubblicato i dati sulla diversità di genere nei ruoli direttivi: il 54% dei membri del gruppo esecutivo è composto da donne, il 59% delle persone che ricoprono la carica di manager e cariche di livello superiore sono donne e il 62% di tutti i dipendenti sono donne.

Nel 2021, ha ottenuto un punteggio del 75% riguardo all’impegno dei dipendenti, con un aumento del 6% rispetto al sondaggio sull’impegno condotto nel 2019 (è il 10% in più rispetto alla media mondiale) .

. Le sono stati conferiti 38 riconoscimenti relativi all’eccellenza nel business, all’impatto sociale e alla sostenibilità.

Deloitte ha nominato Mary Kay Inc. una delle Aziende statunitensi meglio gestite nel 2022.



Gestione responsabile dei prodotti

Ha conseguito la certificazione Forest Stewardship Council (FSC) (riguarda solo gli Stati Uniti) , che assicura che i prodotti derivino solo da terreni boschivi e forestali gestiti in modo responsabile e quindi comportino vantaggi ambientali, sociali ed economici.

, che assicura che i prodotti derivino solo da terreni boschivi e forestali gestiti in modo responsabile e quindi comportino vantaggi ambientali, sociali ed economici. Il 12% dei nostri fornitori indiretti è composto da donne o minoranze oppure è di proprietà di veterani (riguarda solo gli Stati Uniti) .

. Ha conseguito la certificazione riguardante l’olio di palma: 88% e il seme di palma: 72%.

Ha tenuto l’edizione inaugurale del Summit dei fornitori focalizzato sulla sostenibilità presso la sede centrale mondiale.

È stata nominata 2022 Silver Champion riguardo alla Diversità e inclusione dei fornitori.

È stata nominata ed è un membro approvato del comitato direttivo di SPICE (Sustainable Packaging Initiative for CosmEtics).



Produzione responsabile

Ha sostenuto la The Arbor Day Foundation in tre progetti di rimboschimento globali – in Brasile, nel Madagascar e negli Stati Uniti.

Ha continuato l’analisi dell’uso delle risorse idriche con piani di installazione di nuovi flussometri di acqua.

Ha sostenuto il programma riguardante le barriere coralline nel mondo Global Reefs di The Nature Conservancy attraverso 12 programmi sull’impatto unici.

Si è unita alla Coalizione per una gestione responsabile degli oceani nell’ambito del Patto mondiale delle Nazioni Unite.

Lo stabilimento di produzione/R&S Richard R. Rogers (R3) ha annunciato di avere conseguito la ricertificazione OSHA VPP Star con assenza di infortuni e nessuna necessità di raccomandazioni.

Ha ricevuto le credenziali di ricertificazione OSHA Star.

Empowerment delle donne

Ha pubblicato “ Piloting SDG Localization at the Village Level: A Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development Project in Yunnan Province, China” (“ Guidare la localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello del villaggio: un progetto di sviluppo sostenibile e riduzione della povertà focalizzato sull donne nella Provincia cinese di Yunnan”). Impact Report (Fase 1: 2017-2021).

Ha completato The Women’s Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool (“ Strumento di analisi del gap di genere per dare impulso ai principi di piena autonomia delle donne”) nell’ambito della nostra partecipazione al Programma acceleratore dell’uguaglianza di genere del Patto mondiale delle Nazioni Unite.

(“ Strumento di analisi del gap di genere per dare impulso ai principi di piena autonomia delle donne”) nell’ambito della nostra partecipazione al Programma acceleratore dell’uguaglianza di genere del Patto mondiale delle Nazioni Unite. Ha promosso la leadership delle donne nell’industria della pesca in Messico attraverso otto progetti attuati da The Nature Conservancy.

Ha promosso il lancio globale di un Programma per l’imprenditorialità gratuito in sei lingue sviluppato da International Trade Centre SheTrades Initiative.

Ha concesso 14 sovvenzioni STEAM a giovani donne nel mondo che perseguono sogni in industrie correlate alle aree STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica).

Si è unita al Programma acceleratore dell’uguaglianza di genere del Patto mondiale delle Nazioni Unite per facilitare l’attuazione dei Principi di piena autonomia delle donne.

Ha condotto un sondaggio sull’attuazione di impegni nell’ambito delle Generation Equality Action Coalitions; i risultati sono rispecchiati nel documento UN Women’s Generation Equality Accountability Report 2022.

Impatto sociale

Fin dal 2008, Pink Changing Lives ha avuto un impatto su oltre sei milioni di donne e le loro famiglie stringendo partnership con più di 3.250 organizzazioni e donando oltre 17 milioni di dollari. Nel 2022, il programma di autonomia della causa ha sostenuto più di 20 ONG in tutto il mondo.

Le sovvenzioni concesse da Mary Kay e dalla Mary Kay Ash Foundation hanno sostenuto lo sviluppo e il lancio di una “GBV Guidance for Development Programs” (“ Linee guida per programmi di sviluppo riguardanti le vittime di violenza basata sul sesso e sul genere [Sex and Gender-Based Violence]”) e la sua introduzione in 10 Paesi di intervento nonché la creazione di una Community of Practice che a tutt’oggi ha riunito 240 membri da 16 Paesi.

Le sovvenzioni concesse da Mary Kay e dalla Mary Kay Ash Foundation hanno aiutato il Trust Fund delle Nazioni Unite a cambiare le vite di 54.822 donne e ragazze sopravvissute ad atti di violenza tramite 157 progetti GBV in 68 Paesi in cinque regioni geografiche, comprese donne e ragazze con disabilità, donne e ragazze sfollate internamente o rifugiate e donne e ragazze indigene.

Ha donato oltre 1,3 milioni di dollari a organizzazioni globali che aiutano ad arricchire le vite delle donne.

Profilo di Mary Kay

Una delle prime persone a rompere il soffitto di cristallo, Mary Kay Ash ha creato la sua azienda di prodotti di bellezza nel 1963 con un obiettivo: arricchire la vita delle donne. Questo sogno si è trasformato in una società multimiliardaria, con una forza lavoro che conta milioni di collaboratori e collaboratrici che operano autonomamente in quasi 40 Paesi. Impresa che opera per sviluppare l’imprenditorialità, Mary Kay si impegna ad aiutare le donne a valorizzare le loro capacità attraverso programmi di istruzione e mentoring, sostegno, networking e innovazione. Mary Kay investe con passione nella scienza che si cela dietro la bellezza, realizzando prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati, profumi e integratori alimentari all’avanguardia. Mary Kay crede che arricchire vite oggi garantisca un domani sostenibile, stringendo accordi con aziende e organizzazioni di tutto il mondo il cui focus è sul promuovere l’eccellenza negli affari, sostenere la ricerca sul cancro, favorire l’uguaglianza di genere, proteggere le donne sopravvissute ad abusi domestici, abbellire le comunità con cui interagisce e incoraggiare i bambini a perseguire i loro sogni. Per saperne di più visita marykayglobal.com, trovaci su Facebook, Instagram e LinkedIn o seguici su Twitter.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.