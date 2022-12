Mary Kay Inc. publiceert duurzaamheids- en sociaal impactrapport 2020-2022

Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow offers a holistic approach that encompasses the three pillars of sustainability--economic, environmental and social--through five initiatives, activated by 15 commitments, to deliver a decade of sustainable action.

2030 Sustainability targets for SOCIAL IMPACT focus on three commitments: Gender-Based Violence & Domestic Violence, Global Social Impact & Local Community, and Cancer Research. (Credit: Mary Kay Inc.)

2030 Sustainability targets for WOMEN’S EMPOWERMENT focus on three commitments: Equality, Economic Empowerment, and Education. (Credit: Mary Kay Inc.)

2030 Sustainability targets for RESPONSIBLE MANUFACTURING focus on three commitments: Water, Carbon, and Safety & Operational Waste. (Credit: Mary Kay Inc.)

2030 Sustainability targets for PRODUCT STEWARDSHIP focus on three commitments: Plastics & Packaging, Recycling & Circular Economy, and Sustainable Sourcing. (Credit: Mary Kay Inc.)

2030 Sustainability targets for BUSINESS EXCELLENCE focus on three commitments: Our People; Diversity, Equity & Inclusion, and Transparency & Advocacy. (Credit: Mary Kay Inc.)

Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow extends Mary Kay's vision to 2030 and beyond. (Credit: Mary Kay Inc.)

Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow extends Mary Kay's vision to 2030 and beyond. (Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., een wereldwijde pleitbezorger van maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft vandaag een rapport uitgebracht waarin de voortgang wordt beschreven van Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (ELTFAST), het wereldwijde duurzaamheidsprogramma van het merk.

" We zijn trots op de vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt op onze duurzaamheidsreis, en we zijn geïnspireerd om te zien hoe onze acties van vandaag wereldwijde uitdagingen zullen aanpakken voor toekomstige generaties", aldus Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bij Mary Kay Inc. " Mary Kay is actief in bijna 35 landen - we beschouwen dat als een prestatie en een verantwoordelijkheid. Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow is onze routekaart voor het ondersteunen van onze bedrijfsstrategie, het verminderen van onze impact op het milieu en het ondersteunen van de gemeenschappen waarin we actief zijn."

Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow breidt de visie van Mary Kay uit tot 2030 en verder. Het schetst een beeld van hoe goed "eruit ziet" voor Mary Kay, de onafhankelijke schoonheidsadviseurs, de klanten en - het belangrijkste - de planeet. Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow werd ontwikkeld met de belangrijkste belanghebbenden van Mary Kay en is afgestemd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waardoor Mary Kay een belangrijk onderdeel is van een wereldwijde coalitie om een betere toekomst te garanderen.

Het volledige verslag 2020 - 2022 kan hier worden bekeken. Een samenvatting van het verslag is hier beschikbaar.

Sinds de lancering van ELTFAST in 2020 heeft Mary Kay aanzienlijke vooruitgang geboekt in de richting van haar doelstellingen, ondanks de vele uitdagingen die de COVID-19 epidemie met zich meebracht. Het verslag van 2022 geeft een overzicht van de inspanningen sinds 2020 - het begin van haar Decennium van Actie - en dient als een herbevestiging van het streven van het bedrijf naar duurzame verandering.

Zakelijke uitmuntendheid

Mary Kay richt zich op het koesteren van haar bedrijfscultuur en won 13 onderscheidingen als werkgever/fantastische werkplek en stond op de achtste plaats op de lijst van " De bedrijven die werknemers niet willen verlaten", gepubliceerd door Resume.io.

Gegevens over genderdiversiteit bij leidinggevenden bekendgemaakt: het directieteam bestaat voor 54% uit vrouwen, managers en hoger zijn voor 59% vrouw en 62% van het totale personeelsbestand is vrouw.

Scoorde in 2021 75% medewerkersbetrokkenheid, een stijging van 6% ten opzichte van de volledige betrokkenheidsenquête van 2019. (Dit is 10% meer dan het wereldwijde gemiddelde voor werknemersbetrokkenheid) .

. 38 bedrijfsprijzen voor zakelijke uitmuntendheid, sociale impact en duurzaamheid.

Deloitte noemde Mary Kay Inc. een van de best geleide bedrijven van 2022 in de V.S.

Productbeheer

De certificering van de Forest Stewardship Council (FSC) bereikt. (Alleen V.S.) . De FSC-certificering garandeert dat de producten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen die ecologische, sociale en economische voordelen bieden.

. De FSC-certificering garandeert dat de producten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen die ecologische, sociale en economische voordelen bieden. 12% van onze indirecte leveranciers zijn vrouwen, minderheden of veteranen. (Alleen V.S.) .

. Palmolie-88% gecertificeerd en palmpit-72% gecertificeerd.

Inaugurele top voor duurzaamheidsgerichte leveranciers op het hoofdkantoor gehouden.

Uitgeroepen tot Silver Champion for Supplier Diversity & Inclusion van 2022.

Genomineerd en goedgekeurd lid van de stuurgroep voor SPICE (Sustainable Packaging Initiative for CosmEtics).

Verantwoorde productie

De Arbor Day Foundation gesteund bij drie wereldwijde herbebossingsprojecten in Brazilië, Madagaskar en de Verenigde Staten.

Verdere analyse van het waterverbruik met plannen om nieuwe watermeters te installeren voortgezet.

Steunde het Global Reefs-programma van The Nature Conservancy via 12 unieke impactprogramma's.

Toegetreden tot de Ocean Stewardship Coalition van het UN Global Compact.

Richard R. Rogers Manufacturing/R&D facility (R3) kondigde aan dat het geslaagd is voor zijn OSHA VPP Star Re-Certification met nul bevindingen en aanbevelingen.

OSHA Star hercertificering referenties ontvangen.

Vrouwenemancipatie

Gepubliceerd: " Piloting SDG Localization at the Village Level: A Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development Project in Yunnan Province, China.” Impactrapport (Fase 1: 2017-2021).

De Women’s Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool voltooid als onderdeel van onze deelname aan de VN Global Compact Target Gender Equality Accelerator.

voltooid als onderdeel van onze deelname aan de VN Global Compact Target Gender Equality Accelerator. Het leiderschap van vrouwen in de visserijsector in Mexico bevordert via acht projecten van The Nature Conservancy.

De wereldwijde lancering van een gratis ondernemerschapsprogramma in zes talen, ontwikkeld door het internationale handelscentrum SheTrades Initiative mogelijk gemaakt.

14 STEAM-beurzen toegekend aan jonge vrouwen over de hele wereld die dromen in STEAM-gerelateerde sectoren.

Toegetreden tot het UN Global Compact Target Gender Equality Program om de uitvoering van de Women's Empowerment Principles te verdiepen.

Enquête over de uitvoering van toezeggingen in de actiecoalities voor generatiegelijkheid ingediend; bevindingen weergegeven in het Generation Equality Accountability Report 2022 van UN Women.

Sociale Impact

Sinds 2008 heeft Pink Changing Lives meer dan zes miljoen vrouwen en hun families beïnvloed door samen te werken met meer dan 3.250 organisaties en meer dan 17 miljoen dollar te doneren. In 2022 steunde het programma voor empowerment van doelen meer dan 20 ngo's over de hele wereld.

Mary Kay en de Mary Kay Ash Foundation hebben met hun subsidies de ontwikkeling en lancering ondersteund van een "GBV-leidraad voor ontwikkelingsprogramma's" en de invoering daarvan in 10 interventielanden, alsmede de oprichting van een praktijkgemeenschap met tot op heden 240 leden in 16 landen.

De subsidies van Mary Kay en de Mary Kay Ash Foundation hebben het VN-trustfonds geholpen het leven van 54.822 vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geworden van geweld te veranderen via 157 GBV-projecten in 68 landen in vijf regio's, waaronder vrouwen en meisjes met een handicap, in eigen land ontheemde of gevluchte vrouwen en meisjes, en inheemse vrouwen en meisjes.

Schonk meer dan 1,3 miljoen dollar aan wereldwijde organisaties die het leven van vrouwen helpen verrijken.

Over Mary Kay

Als een van de oorspronkelijke overwinnaars van de barrières richtte Mary Kay Ash in 1963 haar gedroomde schoonheidsbedrijf op met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Als een bedrijf dat ondernemerschap ontwikkelt, zet Mary Kay zich in om vrouwen te helpen op hun weg naar economische onafhankelijkheid door middel van onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging, netwerken en innovatie. Mary Kay investeert in de wetenschap achter schoonheid en produceert geavanceerde huidverzorging, kleurencosmetica, voedingssupplementen en geuren. Mary Kay gelooft in het verrijken van levens vandaag voor een duurzame toekomst, door samen te werken met organisaties van over de hele wereld die zich richten op het bevorderen van zakelijke uitmuntendheid, het ondersteunen van kankeronderzoek, het bevorderen van gendergelijkheid, het beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, het verfraaien van onze gemeenschappen en het aanmoedigen van kinderen om hun dromen te volgen. Lees meer op marykayglobal.com, vind ons op Facebook, Instagram en LinkedIn of volg ons op Twitter.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.