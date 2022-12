Mary Kay Inc. publie son rapport 2020-2022 sur la durabilité et l’impact social

Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow offers a holistic approach that encompasses the three pillars of sustainability--economic, environmental and social--through five initiatives, activated by 15 commitments, to deliver a decade of sustainable action.

2030 Sustainability targets for SOCIAL IMPACT focus on three commitments: Gender-Based Violence & Domestic Violence, Global Social Impact & Local Community, and Cancer Research. (Credit: Mary Kay Inc.)

2030 Sustainability targets for WOMEN’S EMPOWERMENT focus on three commitments: Equality, Economic Empowerment, and Education. (Credit: Mary Kay Inc.)

2030 Sustainability targets for RESPONSIBLE MANUFACTURING focus on three commitments: Water, Carbon, and Safety & Operational Waste. (Credit: Mary Kay Inc.)

2030 Sustainability targets for PRODUCT STEWARDSHIP focus on three commitments: Plastics & Packaging, Recycling & Circular Economy, and Sustainable Sourcing. (Credit: Mary Kay Inc.)

2030 Sustainability targets for BUSINESS EXCELLENCE focus on three commitments: Our People; Diversity, Equity & Inclusion, and Transparency & Advocacy. (Credit: Mary Kay Inc.)

Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow extends Mary Kay's vision to 2030 and beyond. (Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., un défenseur mondial de la responsabilité sociale des entreprises, a publié aujourd’hui un rapport détaillant les progrès d’Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (ELTFAST), le programme mondial de développement durable de la marque.

« Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés jusqu’à présent dans notre parcours vers le développement durable, et nous sommes inspirés en voyant comment nos actions d’aujourd’hui permettront de relever les défis mondiaux pour les générations futures », déclare Deborah Gibbins, directrice de l’exploitation chez Mary Kay Inc. « Mary Kay est présente dans près de 35 pays. Nous considérons cela comme un accomplissement et une responsabilité. Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow est notre feuille de route pour soutenir notre stratégie commerciale, réduire notre impact environnemental et soutenir les communautés dans lesquelles nous sommes présents. »

Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow prolonge la vision de Mary Kay jusqu’en 2030 et au-delà. Ce programme dresse un tableau de ce à quoi « ressemble » le bien pour Mary Kay, les conseillers en beauté indépendants, les clients et, plus important encore, la planète. Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow a été développé avec les principales parties prenantes de Mary Kay et est aligné sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, faisant de Mary Kay un élément clé d’une coalition mondiale pour assurer un avenir meilleur.

Le rapport complet 2020 – 2022 peut être consulté ici. Un résumé du rapport est disponible ici.

Depuis le lancement d’ELTFAST en 2020, Mary Kay a fait des progrès significatifs vers ses objectifs malgré les nombreux défis posés par l’épidémie de COVID-19. Le rapport 2022 détaille ses efforts depuis 2020, le début de sa décennie d’action, et sert de réaffirmation de la volonté de l’entreprise d’apporter un changement durable.

Excellence commerciale

En se concentrant sur le développement de sa culture d’entreprise, Mary Kay a remporté 13 prix d’employeur/d’excellent lieu de travail et a été classée n° 8 sur la liste des « Employés d’entreprise ne souhaitant pas partir », publiée par Resume.io.

Données publiées sur la diversité des genres dans le leadership : l’équipe de direction est composée à 54 % de femmes, les gestionnaires et supérieurs sont à 59 % féminins, et 62 % de l’effectif total est féminin.

En 2021, obtention de 75 % d’engagement des employés, soit une augmentation de 6 % par rapport à l’enquête sur l’engagement complet de 2019 (ce qui représente 10 % de plus que la moyenne mondiale pour l’engagement des employés) .

. 38 prix d’entreprise pour l’excellence commerciale, l’impact social et la durabilité.

Deloitte a nommé Mary Kay Inc. l’une des sociétés les mieux gérées aux États-Unis en 2022.



Gestion des produits

Obtention de la certification Forest Stewardship Council (FSC) (États-Unis uniquement) . La certification FSC garantit que les produits proviennent de forêts gérées de manière responsable offrant des avantages environnementaux, sociaux et économiques.

. La certification FSC garantit que les produits proviennent de forêts gérées de manière responsable offrant des avantages environnementaux, sociaux et économiques. 12 % de nos fournisseurs indirects sont des femmes, appartenant à des minorités ou à des vétérans (États-Unis uniquement) .

. Huile de palme certifiée à 88 % et palmiste certifiée à 72 %.

Tenue du premier Sommet des fournisseurs axés sur la durabilité au siège mondial.

Nomination comme Champion d’Argent 2022 pour la diversité et l’inclusion des fournisseurs.

Membre nommé et agréé du comité de pilotage de SPICE (Sustainable Packaging Initiative for CosmEtics).



Fabrication responsable

Soutien de The Arbor Day Foundation sur trois projets mondiaux de reboisement au Brésil, à Madagascar et aux États-Unis.

Poursuite de l’analyse supplémentaire de l’utilisation de l’eau avec des plans visant à installer de nouveaux débitmètres d’eau.

Soutien au programme Global Reefs de The Nature Conservancy par le biais de 12 programmes à impact unique.

Adhésion à l’Ocean Stewardship Coalition du Pacte mondial des Nations Unies.

L’installation de fabrication/R&D de Richard R. Rogers (R3) a annoncé qu’elle avait réussi sa recertification OSHA VPP Star sans conclusions ni recommandations.

Obtention des informations d’identification de recertification OSHA Star.

Autonomisation des femmes

Publication de « Piloter la localisation des ODD au niveau du village : Un projet de réduction de la pauvreté et de développement durable axé sur les femmes dans la province du Yunnan, en Chine. » Rapport d’impact (Phase 1 : 2017-2021).

Achèvement de l’ Outil d’analyse de l’écart entre les genres des Principes d’autonomisation des femmes dans le cadre de notre participation à l’accélérateur de l’égalité des sexes du Pacte mondial des Nations Unies.

dans le cadre de notre participation à l’accélérateur de l’égalité des sexes du Pacte mondial des Nations Unies. Progression du leadership des femmes dans l’industrie de la pêche au Mexique grâce à huit projets mis en œuvre par The Nature Conservancy.

Lancement mondial d’un programme d’entrepreneuriat gratuit en six langues, développé par l’International Trade Center SheTrades Initiative.

Attribution de 14 subventions STEAM à des jeunes femmes du monde entier poursuivant leurs rêves dans les industries liées aux STEAM.

Adhésion au programme d’égalité des sexes du Pacte mondial des Nations Unies pour approfondir la mise en œuvre des principes d’autonomisation des femmes.

Soumission d’une enquête sur la mise en œuvre des engagements dans les coalitions d’action Génération Égalité ; conclusions reflétées dans le rapport 2022 Responsabilité Génération Égalité d’ONU Femmes.

Impact social

Depuis 2008, Pink Changing Lives a touché plus de six millions de femmes et leurs familles en s’associant à plus de 3 250 organisations et en faisant don de plus de 17 millions de dollars. En 2022, le programme d’autonomisation de la cause a soutenu plus de 20 ONG à travers le monde.

Les subventions de Mary Kay et de la Fondation Mary Kay Ash ont soutenu le développement et le lancement de « Recommandations sur les VLG pour les programmes de développement » et leur déploiement dans 10 pays d’intervention, ainsi que la création d’une communauté de pratique rassemblant 240 membres dans 16 pays à ce jour.

Les subventions de Mary Kay et de la Fondation Mary Kay Ash ont aidé le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies à changer la vie de 54 822 femmes et filles survivantes de violences grâce à 157 projets VLG dans 68 pays de cinq régions, y compris des femmes et des filles vivant avec un handicap, des femmes et des filles déplacées ou réfugiées, et des femmes et filles autochtones.

Don de plus de 1,3 million de dollars à des organisations mondiales contribuant à enrichir la vie des femmes.

À propos de Mary Kay

Une des premières à briser le plafonnement de carrière, Mary Kay Ash a fondé l’entreprise de beauté de ses rêves en 1963 avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. Ce rêve s’est transformé en une entreprise de plusieurs milliards de dollars avec des millions de vendeurs indépendants dans près de 40 pays. En tant qu’entreprise de développement de l’entrepreneuriat, Mary Kay s’engage à autonomiser les femmes dans leur cheminement vers l’indépendance économique par l’éducation, le mentorat, la défense des intérêts, le réseautage et l’innovation. Mary Kay s’engage à investir dans la science derrière la beauté et à fabriquer des produits dernier cri y compris des soins de la peau, des cosmétiques colorés, des suppléments nutritionnels et des parfums. Mary Kay croit en l’enrichissement des vies d’aujourd’hui pour un avenir durable, en s’associant à des organisations du monde entier axées sur la promotion de l’excellence commerciale, le soutien à la recherche sur le cancer, la promotion de l’égalité des sexes, la protection des survivants de violence domestique, l’embellissement de nos communautés et l’encouragement des enfants à réaliser leurs rêves. Rendez-vous sur marykayglobal.com pour en savoir plus et retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn ou suivez-nous sur Twitter.

