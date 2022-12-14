Elliptic Labs与排名世界前三的笔记本电脑新客户厂商签署企业许可合同

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球Al软件公司、 AI Virtual Smart Sensors™ 的领导者Elliptic Labs (OSE: ELABS)，与另一家世界排名前三的笔记本电脑新客户厂商签署企业软件许可协议。目前，世界前三的的PC/笔记本电脑制造商中已有两家成为Elliptic Labs的客户。该协议将允许这家笔记本电脑制造商在即将推出的笔记本电脑和PC设备上使用Elliptic Labs的 AI Virtual Smart Sensor Platform™。更确切的说，该客户已经选择我们的AI Virtual Human Presence Sensor™为未来问世的多款PC和笔记本电脑型号提供人类存在检测功能。

“我很高兴地宣布，我们已与前三大笔记本电脑制造商中的一家签订了企业许可协议，这标志着我们在成为整个PC/笔记本电脑行业最权威的人体存在检测解决方案道路上的又一个重要里程碑。”Elliptic Labs 的首席执行官 Laila Danielsen 说， “除了人体存在检测之外，规模最大的那些PC制造商们还在寻求差异化解决方案，以在其更广泛的产品系列中提供更顺畅的用户体验。Elliptic Labs的AI虚拟智能传感平台为我们的OEM客户提供了为实现这一愿景所需的灵活性及多样化选择。”

Elliptic Labs' AI Virtual Human Presence Sensor

Elliptic Labs 的 AI 虚拟存在传感器可检测用户在 PC/笔记本电脑前的存在状态。 这允许设备在用户不在时进入睡眠状态，从而节省电池寿命和用电，并防止未经许可的访问。 人体存在检测正在成为 PC/笔记本电脑行业的核心功能，但由于与专用硬件存在传感器相关的成本、风险和设计限制，目前仅在高端设备中配备该功能。Elliptic Labs 的纯软件 AI 虚拟存在传感器提供强大的人体存在检测功能，使制造商们能够轻松且经济地在各种设备中打造存在检测功能。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模商用的软件公司。 公司在奥斯陆证券交易所（Oslo Børs）上市。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。