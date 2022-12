Services financiers Innovation CIBC dirige une facilité de crédit consortiale de 45 millions de dollars pour Azalea Health

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC est heureuse d’annoncer qu’elle agira à titre de syndicataire chef de file dans le cadre d’un financement par emprunt syndiqué de 45 millions de dollars pour Azalea Health, un fournisseur de dossiers de santé électroniques et de gestion du cycle des revenus de premier plan pour les fournisseurs de soins de santé communautaires.

Le logiciel-service entièrement infonuagique d’Azalea permet de créer des dossiers de santé électroniques auxquels sont intégrées une fonction de télésanté, la gestion du cycle des revenus et des applications mobiles de soins de santé. La plateforme apporte une valeur réelle aux clients, car elle leur permet de réduire les coûts et les délais de mise en œuvre et d’améliorer la configurabilité et l’expérience client. Azalea offre ses services dans divers établissements de soins ambulatoires, de soins aux patients hospitalisés et de soins spécialisés, et cherche principalement à soutenir les fournisseurs de soins de santé mal desservis aux États-Unis.

« Azalea est sur une bonne lancée, et grâce à Services financiers Innovation CIBC, nous allons continuer de croître et de servir nos clients extraordinaires. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur le soutien de cette équipe », a déclaré Baha Zeidan, fondateur et chef de la direction d’Azalea.

« Services financiers Innovation CIBC a démontré sa capacité à s’adapter aux entreprises de développement de logiciels en pleine croissance et à offrir des solutions de financement personnalisées », a souligné Andy Kirk, directeur général au bureau d’Atlanta de Services financiers Innovation CIBC. « Nous avons hâte de travailler avec l’équipe d’Azalea Health, alors qu’elle continue de faire croître ses activités et d’aider à améliorer les soins offerts aux patients à l’échelle des États-Unis. »

Dans le cadre du programme de prix MedTech Breakthrough de 2021, Azalea a obtenu le prix de Best Electronic Health Record Solution (meilleure solution pour les dossiers de santé informatisés).

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines et britanniques du secteur de l’innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos d’Azalea Health

Azalea Health change la façon dont les plateformes logicielles de santé facilitent la communication entre les fournisseurs de soins de santé communautaires et les patients dans tout le continuum de soins. La solution entièrement infonuagique et interopérable d’Azalea propose l’intégration complète des dossiers de santé électroniques, de la gestion du cycle des revenus et d’une solution de télésanté conçue pour les cabinets et hôpitaux en milieux ruraux, communautaires et urbains. Grâce à leur déploiement rapide et à leur utilisation intuitive, les solutions d’Azalea assurent une coordination des soins et une communication améliorées, ainsi qu’une approche « un dossier par patient » qui procure aux équipes de soins la souplesse nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats. La plateforme d’Azalea comporte aussi des outils et des ressources pour aider les fournisseurs à répondre à leurs exigences d’utilisation judicieuse, et oriente leurs stratégies d’exploration des soins responsables et d’autres modèles de paiement.