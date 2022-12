Orano finalise le démantèlement du cœur du réacteur américain de Vermont Yankee

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le groupe Orano a finalisé en moins de quatre ans la découpe et le conditionnement de la cuve et des composants internes du réacteur à eau bouillante de la centrale de Vermont Yankee (Etat de Vermont, Nord-Est des Etats-Unis).

Ces opérations, démarrées début 2019 après deux années d’études préparatoires, s’inscrivent dans le cadre d’un contrat signé en 2017 avec le groupe NorthStar, leader du démantèlement et de la déconstruction d’installations industrielles dans le monde. En tant que propriétaire du site, NorthStar a en charge le chantier de démantèlement des infrastructures de la centrale dont la finalisation est prévue en 2027.

Pour les parties irradiantes du cœur du réacteur, la découpe a été réalisée à distance et sous eau pour les équipements internes de la cuve et en air pour la cuve elle-même, afin de garantir le plus haut niveau de sûreté. Les équipes d’Orano ont utilisé des outils télécommandés conçus spécialement pour le démantèlement et qui ont fait preuve de leur efficacité dans plusieurs projets, en particulier en Allemagne.

La cuve, d’une dimension de près de 20 mètres de hauteur pour plusieurs centaines de tonnes, est le plus gros composant métallique d’un réacteur à eau bouillante. Elle contient les équipements internes, dont le rôle est de contrôler la réaction en chaîne et d’assurer la production de vapeur permettant in fine de générer de l’électricité bas carbone sur le réseau.

Orano a également procédé au conditionnement et au transport des déchets issus des opérations de démantèlement vers un site de stockage dédié, localisé dans la région de West Texas (Etat du Texas).

Au cours des 30 dernières années, les 2 000 salariés d’Orano spécialisés dans les chantiers de déconstruction complexes ont participé à plus de 160 projets de démantèlement dans différents pays. Ils ont notamment réalisé un quart des démantèlements de réacteurs dits « à eau pressurisé » ou « à eau bouillante » dans le monde. Aux Etats-Unis, Orano collabore également avec NorthStar pour le démantèlement et la gestion des combustibles usés du réacteur à eau pressurisée de la centrale nucléaire de Crystal River 3, en Floride, tandis qu’en Allemagne, le groupe réalise la déconstruction du cœur de six réacteurs nucléaires.

Alain Vandercruyssen, Directeur des activités Démantèlement et Services d’Orano, a déclaré : « la réalisation de ce chantier confirme le rôle majeur qu’Orano joue sur le marché mondial du démantèlement, notamment du cœur des réacteurs nucléaires. Notre plus-value s’appuie sur le savoir-faire éprouvé de nos équipes de terrain, fruit d’une expertise acquise sur des chantiers complexes et dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis, en France et en Allemagne ».

