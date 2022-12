NOW Money, basé à Dubaï, sélectionne la technologie ThetaRay AI pour prévenir la criminalité financière sur son application bancaire inclusive

Noel Connolly, CEO of NOW Money (Photo: Business Wire)

DUBAÏ, Émirats arabes unis et NEW YORK et TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--NOW Money, la première solution bancaire mobile du CCG axée sur l’inclusion financière, et ThetaRay, l’un des principaux fournisseurs de technologies de surveillance des transactions alimentées par l’IA, ont annoncé aujourd’hui une collaboration pour mettre en œuvre la solution AML basée sur le cloud de ThetaRay afin de surveiller les paiements transfrontaliers et le soutien dans la prévention des crimes financiers et du blanchiment d’argent sur la plateforme de paiement de la société fintech.

NOW Money a sélectionné la solution avancée de lutte contre le blanchiment d’argent SONAR de ThetaRay avec une surveillance combinée des transactions et un filtrage des listes de sanctions pour garder une longueur d’avance sur la criminalité financière en découvrant les crimes de blanchiment d’argent connus et inconnus, ainsi qu’en empêchant les tentatives de violation des sanctions en temps réel.

Ce nouveau partenariat est essentiel, car le nombre de virements d’argent à grande échelle continue de croître, la valeur des envois de fonds depuis les Émirats arabes unis s’élevant à 2,88 billions Dh* (780 milliards USD) au premier trimestre 2022.

L’accord met en évidence l’expansion de ThetaRay dans les institutions financières du CCG, dans le cadre de la poursuite de la réalisation des accords d’Abraham qui ont été signés en septembre 2020 pour normaliser les relations entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc.

Fondée en 2016, NOW Money fournit des services bancaires mobiles aux travailleurs de tous niveaux de revenus, qui pouvaient auparavant être négligés et mal desservis. L’inclusion financière est au cœur de NOW Money dans son objectif de fournir un accès égal aux services financiers.

NOW Money permet à tous les clients d’accéder à son application bancaire mobile, fournissant des services financiers à faible coût, y compris la recharge mobile locale et internationale, l’utilisation de cartes Visa sans contact pour les transactions en ligne et par carte, et les virements transfrontaliers aux taux de change les plus bas permettant d’envoyer de l’argent à sa famille restée au pays.

« Il y a une énorme opportunité dans le Golfe de fournir des services bancaires mobiles et une éducation financière à des millions de personnes qui ne sont pas bancarisées ou mal desservies. Notre mission est de créer un monde où chacun a un accès instantané et égal aux services financiers qu’il peut et veut utiliser », déclare Noel Connolly, PDG de NOW Money. « La technologie d’intelligence artificielle de ThetaRay utilisant l’apprentissage automatique avancé permettra à NOW Money de traiter des volumes illimités de transactions, d’étendre ses activités dans les zones à haut risque et de gagner la confiance des partenaires financiers et des régulateurs du monde entier. »

Les virements internationaux sont une méthode importante pour apporter de l’argent dans les pays à faible revenu et les communautés non bancarisées. Ces pays peuvent cependant représenter une proportion élevée de juridictions à haut risque et les envois de fonds peuvent être considérés comme un vecteur potentiel de criminalité financière pour des fonds illicites.

« Nous sommes honorés de nous associer au leader de la fintech du CCG NOW Money pour créer la confiance dans un monde financier numérique en évolution rapide et rendre le monde meilleur en éliminant l’injustice financière contre les travailleurs migrants », déclare Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « Une société fintech du Golfe choisissant la technologie d’intelligence artificielle de ThetaRay marque une nouvelle étape dans les accords d’Abraham. Nous sommes impatients d’accélérer la collaboration avec d’autres institutions financières de la région. »

La solution SONAR primée de ThetaRay est basée sur une forme d’IA exclusive, l’intuition de l’intelligence artificielle, qui remplace les préjugés humains, donnant au système le pouvoir de reconnaître les anomalies et de trouver des inconnues en dehors du comportement normal, y compris des typologies complètement nouvelles. Il permet aux sociétés fintech et aux banques de mettre en œuvre une approche basée sur les risques pour identifier efficacement les activités véritablement suspectes et créer une image complète des identités des clients, y compris à travers des voies de transaction transfrontalières complexes. Cela permet de découvrir rapidement les menaces de blanchiment d’argent connues et inconnues et de réduire jusqu’à 99 % les faux positifs par rapport aux solutions basées sur des règles.

Source : (https://gulfnews.com/business/remittances-climb-to-dh288-trillion-in-first-quarter-uae-central-bank-1.89482455)

À propos de NOW Money

NOW Money travaille avec les entreprises du CCG en tant que service de paie. Chaque entreprise reçoit le portail de paie facile à utiliser NOW Money, et chaque employé reçoit un compte NOW Money et l’application NOW Money, qui leur donnent la possibilité de virer de l’argent à l’étranger en toute sécurité, rapidement et à faible coût.

NOW Money a remporté plus de 20 prix internationaux pour l’inclusion financière et est soutenu par les fonds de capital-risque fintech, les banques et les régulateurs les plus connus au monde.

Pour en savoir plus sur NOW Money, rendez-vous sur https://nowmoney.me/ ou suivez Twitter et LinkedIn.

À propos de ThetaRay

La solution de surveillance des transactions SONAR de ThetaRay, alimentée par l'IA et basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux fintechs d'élargir leurs opportunités commerciales et d'augmenter leurs revenus grâce à des paiements transfrontaliers fiables et sûrs. Cette solution révolutionnaire améliore également la satisfaction client, réduit les coûts de conformité et augmente la couverture des risques. Les institutions financières qui s'appuient sur des écosystèmes très hétérogènes et complexes bénéficient grandement des taux de faux positifs et de détection sans égal de ThetaRay.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.thetaray.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.