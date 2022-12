Das in Dubai ansässige Unternehmen NOW Money setzt zur Prävention von Finanzkriminalität in der Inclusive Banking App auf die KI-Technologie von ThetaRay

Noel Connolly, CEO of NOW Money (Photo: Business Wire)

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate und NEW YORK und TEL AVIV, Israel--(BUSINESS WIRE)--NOW Money, die erste mobile Banking-Lösung des Golfkooperationsrates (GCC), die sich auf finanzielle Inklusion konzentriert, und ThetaRay, ein führender Anbieter von KI-gestützter Technologie zur Transaktionsüberwachung, gaben heute eine Zusammenarbeit zur Implementierung der Cloud-basierten AML-Lösung von ThetaRay zur Überwachung grenzüberschreitender Zahlungen und zur Unterstützung bei der Prävention von Finanzkriminalität und Geldwäsche auf der Zahlungsplattform des Fintechs bekannt.

NOW Money hat sich für ThetaRays fortschrittliche SONAR Anti-Geldwäsche-Lösung mit kombinierter Transaktionsüberwachung und Sanktionslisten-Screening entschieden, um der Finanzkriminalität einen Schritt voraus zu sein, indem bekannte und unbekannte Geldwäschedelikte aufgedeckt und der Versuch, Sanktionen zu umgehen, in Echtzeit verhindert wird.

Die neue Partnerschaft ist angesichts der wachsenden Zahl von Auslandsüberweisungen von entscheidender Bedeutung, da das Volumen der Überweisungen aus den VAE im ersten Quartal 2022 2,88 Billionen Dh* (780 Milliarden USD) betragen wird.

Die Vereinbarung verdeutlicht die Expansion von ThetaRay im Bereich der Finanzinstitute des GCC vor dem Hintergrund der Umsetzung der Abraham Accords, die im September 2020 zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den VAE, Bahrain, Sudan und Marokko unterzeichnet wurden.

NOW Money wurde 2016 gegründet und erbringt mobile Banking-Dienstleistungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aller Einkommensschichten, die bislang möglicherweise übergangen wurden und unterversorgt waren. Finanzielle Inklusion ist das zentrale Anliegen von NOW Money, das einen gleichberechtigten Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglichen will.

NOW Money bietet allen Kundinnen und Kunden Zugang zu seiner mobilen Banking-App, die günstige Finanzdienstleistungen wie das Aufladen von Mobiltelefonen im In- und Ausland, die Nutzung der kontaktlosen Visa-Karte für Online- und Kartentransaktionen und grenzüberschreitende Geldüberweisungen zu den niedrigsten Wechselkursen ermöglicht, um Geld an ihre Familien in der Heimat schicken zu können.

„In der Golfregion bietet sich eine großartige Chance, Millionen von Menschen, die keine Bankverbindung haben oder unterversorgt sind, mobile Banking-Dienstleistungen und Finanzwissen zur Verfügung zu stellen. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen einen sofortigen und gleichberechtigten Zugang zu Finanzdienstleistungen haben, die sie nutzen können und wollen“, so Noel Connolly, CEO von NOW Money. „Die auf fortschrittlichem maschinellem Lernen basierende KI-Technologie von ThetaRay wird NOW Money in die Lage versetzen, ein unbegrenztes Transaktionsvolumen zu verarbeiten, das Geschäft in Hochrisikogebieten auszuweiten und das Vertrauen von Finanzpartnern und Regulierungsbehörden weltweit zu gewinnen.“

Internationale Geldüberweisungen sind eine wichtige Methode, Geld in einkommensschwache Länder und Gemeinschaften ohne Bankverbindung zu transferieren. Allerdings können diese Länder einen hohen Anteil an risikoreichen Gerichtsbarkeiten aufweisen und Überweisungen können ein potenzielles Einfallstor für Finanzkriminalität in Form von illegalen Geldern sein.

„Es ist uns eine Ehre, mit dem führenden GCC-Fintech NOW Money zusammenzuarbeiten, um in der sich schnell verändernden digitalen Finanzwelt Vertrauen zu schaffen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem wir die finanzielle Ungerechtigkeit gegenüber Arbeitsmigranten bekämpfen“, so Mark Gazit, CEO von ThetaRay. „Ein Fintech aus der Golfregion, das sich für die KI-Technologie von ThetaRay entscheidet, kennzeichnet einen weiteren Meilenstein der Abraham Accords. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit weiteren Finanzinstituten in der Region zu beschleunigen.“

Die preisgekrönte SONAR-Lösung von ThetaRay basiert auf einer firmeneigenen Form der KI, der künstlichen Intuition, die menschliche Voreingenommenheit ausräumt und die dem System ermöglicht, Anomalien zu erkennen und unbekannte Aktivitäten außerhalb des normalen Verhaltens zu identifizieren, einschließlich völlig neuer Typologien. Dadurch können Fintechs und Banken einen risikobasierten Ansatz umsetzen, um wirklich verdächtige Aktivitäten zu identifizieren und ein vollständiges Bild der Kundenidentität zu erstellen, auch über komplexe, grenzüberschreitende Transaktionspfade hinweg. Bekannte und unbekannte Geldwäschebedrohungen können so schnell aufgedeckt werden, und die Zahl der Fehlalarme wird im Vergleich zu regelbasierten Lösungen um bis zu 99 Prozent reduziert.

Quelle: (https://gulfnews.com/business/remittances-climb-to-dh288-trillion-in-first-quarter-uae-central-bank-1.89482455)

Über NOW Money

NOW Money unterstützt GCC-Unternehmen mit einem Payroll-Services. Jedes Unternehmen erhält das einfach zu bedienende NOW Money-Gehaltsabrechnungsportal, und jeder Arbeitnehmer bekommt ein NOW Money-Konto und die NOW Money-App, mit der er sicher, schnell und kostengünstig Geld ins Ausland überweisen kann.

NOW Money hat über 20 internationale Auszeichnungen für finanzielle Inklusion erhalten und wird von den weltweit bekanntesten Fintech-Risikokapitalfonds, Banken und Regulierungsbehörden unterstützt.

Weitere Informationen über NOW Money finden Sie unter https://nowmoney.me/oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Über ThetaRay

Die KI-gestützte SONAR-Transaktionsüberwachungslösung von ThetaRay, die auf „künstlicher Intelligenz und Intuition“ basiert, ermöglicht Banken und Fintechs, ihre Geschäftsmöglichkeiten zu erweitern und ihre Umsatzerlöse durch vertrauenswürdige und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen zu steigern. Die bahnbrechende Lösung verbessert auch die Kundenzufriedenheit, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung. Finanzunternehmen, die auf sehr heterogene und komplexe Ökosysteme setzen, profitieren in hohem Maße von den besonders niedrigen False-Positive- und hohen Erkennungsraten von ThetaRays.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.thetaray.com.

