Milestone Technologies, Inc.歡迎Halifax Group的策略性投資

加州弗里蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的IT服務提供者Milestone Technologies Inc. (“Milestone”)宣佈Halifax Group (“Halifax”)完成對Milestone的控股投資。Halifax是一家與管理層合作的中型市場私募股權公司，主要投資於位居市場領先地位的企業。此外，專注於利用資料科學和科技推動員工敬業度的私募股權公司Two Sigma Impact參與了少數股權投資，H.I.G. Capital將繼續持有Milestone的股權。

新投資將使Milestone能夠繼續加速執行公司的策略願景，即建立員工至上的文化並擴大其服務和解決方案套裝產品。

Milestone總裁兼執行長Sameer Kishore表示：「我們對新合作夥伴以及雙方對Milestone下一階段成長的共同願景感到非常振奮。Halifax和Two Sigma Impact正在進行的投資將為我們提供資金和策略性資源，以促進Milestone的成長並為我們的全球員工和客戶提供更佳服務。繼七年前與H.I.G. Capital開啟合作之後，我們將繼續前行，很高興迎來我們的新合作夥伴。」

Halifax合夥人David Bard表示：「我們很榮幸能與Sameer和Milestone團隊合作。他們已經證明了自己是優秀的管理團隊，並創造了令人印象深刻的發展歷程。Halifax圍繞IT服務建立了強有力的理念和一系列企業高階主管關係，我們的目標是利用這些資源支援Milestone的發展，鞏固並進一步加速他們迄今為止取得的巨大成功。」

H.I.G. Capital董事總經理Andrey Vakhovskiy表示：「Sameer和Milestone團隊在執行策略計畫和發展業務方面做得非常出色。與Milestone團隊的合作夥伴關係讓我們非常滿意。作為少數投資者，我們期待與Halifax一起參與公司的持續成功。」

關於Milestone

Milestone Technologies, Inc.是總部位於矽谷的全球IT服務提供者，自1997年以來一直提供各種解決方案，幫助數百家一流企業在全球提供科技。該公司擁有3,100多名業界專業人士，為200多家客戶提供服務，並在31個不同的國家營運。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://milestone.tech/並在LinkedIn上關注Milestone Technologies。

關於Halifax Group

Halifax Group成立於1999年，是一家私募股權公司，致力於與經理人和企業家合作，對企業總價值一般在1億至3億美元之間的中低端企業進行資本重組和投資。Halifax專注於股權重組、企業分拆和管理層收購，並投資於各行各業，包括健康和保健、外包商業服務及連鎖經營。公司總部位於華盛頓特區，在北卡羅萊納州羅利市設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://thehalifaxgroup.com/。

關於Two Sigma Impact

Two Sigma Impact是Two Sigma旗下企業，其使命是將活躍、有原則的所有權和資料科學與獲致卓越回報和正面社會成果的目標相結合。Two Sigma Impact團隊專注於企業員工影響領域，並預期該領域的創新和對人力資源的審慎投資將帶來更好的員工體驗、生產力和長期財務回報。作為Two Sigma的一部分，Two Sigma Impact擁有資料科學和科技領域的專業知識，以及一系列企業專長，並積極利用這些資源支援其投資組合公司。

關於H.I.G. Capital

H.I.G. Capital是全球一流的私募股權和另類資產投資公司，管理的股權資本超過520億美元。H.I.G.總部位於邁阿密，在美國的紐約、波士頓、芝加哥、達拉斯、洛杉磯、舊金山和亞特蘭大均設有辦事處，並在倫敦、漢堡、馬德里、米蘭、巴黎、波哥大、里約熱內盧和聖保羅設有國際分支機搆，公司專門為中小型企業提供債務和股權資本，公司靈活經營，注重營運，致力於為客戶帶來附加價值。自1993年成立以來，H.I.G.在全球共投資並管理300多家公司。公司目前的投資組合包括100多家公司，總銷售額超過300億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.higcapital.com/。

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