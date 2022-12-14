Milestone Technologies, Inc.欢迎Halifax Group的战略投资

加州弗里蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的IT服务提供商Milestone Technologies Inc. (“Milestone”)宣布，Halifax Group (“Halifax”)完成了对Milestone的控股投资。Halifax是一家与管理层合作的中间市场私募股权公司，主要投资于市场领先企业。此外，专注于利用数据科学和技术推动员工敬业度的私募股权公司Two Sigma Impact参与了少数股权投资，H.I.G. Capital将继续持有Milestone的股权。

新投资将使Milestone能够继续加速执行公司的战略愿景，即建立员工至上的文化并拓展其服务和解决方案套件。

Milestone总裁兼首席执行官Sameer Kishore表示：“我们对新合作伙伴以及双方对Milestone下一阶段发展的共同愿景感到非常振奋。Halifax和Two Sigma Impact正在进行的投资将为我们提供资本和战略资源，以加速Milestone的发展并更好地为我们的全球员工和客户提供服务。继七年前与H.I.G. Capital开启合作之后，我们将继续前行，很高兴迎来我们的新合作伙伴。”

Halifax合伙人David Bard表示：“我们很荣幸能与Sameer和Milestone团队合作。他们已经证明了自己是一支优秀的管理团队，并创造了令人印象深刻的发展历程。Halifax围绕IT服务建立了强有力的理念和一系列企业高管关系，我们的目标是利用这些资源支持Milestone的发展，巩固并进一步加速他们迄今为止取得的巨大成功。”

H.I.G. Capital董事总经理Andrey Vakhovskiy表示：“Sameer和Milestone团队在执行战略计划和发展业务方面做得非常出色。与Milestone团队的合作伙伴关系让我们非常满意。作为少数投资者，我们期待与Halifax一起参与公司的持续成功。”

关于Milestone

Milestone Technologies, Inc.是一家总部位于硅谷的全球IT服务提供商，自1997年以来一直提供各种解决方案，帮助数百家领先公司在全球范围内进行技术交付。该公司拥有3,100多名行业专业人士，服务于200多家客户，并在31个不同的国家运营。如需了解更多信息，请访问https://milestone.tech/并在LinkedIn上关注Milestone Technologies。

关于Halifax Group

Halifax Group成立于1999年，是一家私募股权公司，致力于与经理人和企业家合作，对企业总价值一般在1亿至3亿美元之间的中低端企业进行资本重组和投资。Halifax专长于股权重组、企业分拆和管理层收购，并投资于各行各业，包括健康和健身、外包商业服务及连锁经营。公司总部位于华盛顿特区，在北卡罗来纳州罗利市设有办事处。如需了解更多信息，请访问https://thehalifaxgroup.com/。

关于Two Sigma Impact

Two Sigma Impact是Two Sigma旗下企业，其使命是将积极、有原则的所有权和数据科学与实现卓越回报和积极社会成果的目标相结合。Two Sigma Impact团队专注于企业员工影响领域，并预期该领域的创新和对人力资源进行审慎的投资将带来更好的员工体验、生产力和长期财务回报。作为Two Sigma的一部分，Two Sigma Impact拥有数据科学和技术领域的专业知识，以及一系列企业专长，并积极利用这些资源支持其投资组合公司。

关于H.I.G. Capital

H.I.G. Capital是全球领先的私募股权和另类资产投资公司，管理着超过520亿美元的股权资本。H.I.G.总部位于迈阿密，在美国的纽约、波士顿、芝加哥、达拉斯、洛杉矶、旧金山和亚特兰大均设有办事处，并在伦敦、汉堡、马德里、米兰、巴黎、波哥大、里约热内卢和圣保罗设有国际分支机构，公司专门为中小型公司提供债务和股权资本，公司灵活经营，注重运营，致力于为客户带来附加值。自1993年成立以来，H.I.G.在全球共投资管理300多家公司。公司目前的投资组合包括100多家公司，总销售额超过300亿美元。如需了解更多信息，请访问https://www.higcapital.com/。

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