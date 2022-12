A Milestone Technologies, Inc. dá as boas-vindas ao investimento estratégico do Halifax Group

FREMONT, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Milestone Technologies Inc. (“Milestone”), um provedor com liderança global em serviços de TI, anunciou que o The Halifax Group (“Halifax”), uma empresa de private equity de médio porte que faz parceria com a administração para investir em empresas com liderança no mercado, concluiu um investimento de controle na Milestone. Além disso, a Two Sigma Impact, uma empresa de private equity com foco em utilizar a ciência e tecnologia de dados para incentivar a participação dos funcionários, fez um investimento minoritário; a H.I.G. Capital continuará a manter uma participação acionária na Milestone.

O novo investimento possibilitará à Milestone continuar a acelerar e executar a visão estratégica da empresa de construir uma cultura que prioriza o funcionário e ampliar o seu conjunto de serviços e soluções.

“Estamos muito entusiasmados com nossos novos parceiros e com a visão compartilhada que temos para a próxima etapa do crescimento da Milestone. O investimento que a Halifax e a Two Sigma Impact estão fazendo nos fornecerá o capital e os recursos estratégicos para acelerar o crescimento da Milestone e atender melhor nossos funcionários e clientes no mundo inteiro”, disse Sameer Kishore, presidente e diretor executivo da Milestone. “Enquanto continuamos no caminho que há sete anos iniciamos com a H.I.G. Capital, estamos muito felizes de receber nossos novos sócios.”

David Bard, sócio na Halifax, disse: “Tivemos o privilégio de estabelecer parceria com a Sameer e a equipe da Milestone. Eles provaram ser a melhor equipe de gerenciamento da categoria, com uma história impressionante para contar. A Halifax desenvolveu uma forte tese e um conjunto de relacionamentos executivos em torno dos serviços de TI, que temos a intenção de trazer para apoiar a Milestone na construção e aceleração de seu tremendo sucesso até o momento”.

Andrey Vakhovskiy, diretor administrativo na H.I.G. Capital, disse: “A equipe da Sameer e da Milestone realizaram um trabalho excelente na execução das iniciativas estratégicas e no crescimento dos negócios. Desfrutamos muito de nossa parceria com a equipe da Milestone e esperamos participar do sucesso contínuo da empresa como um investidor minoritário ao lado de Halifax”.

Sobre a Milestone

A Milestone Technologies é um provedor global de serviços de TI com sede no Vale do Silício e que fornece diversas soluções desde 1997, ajudando centenas de empresas importantes a entregar tecnologia ao redor do globo. A empresa possui mais de 3.100 profissionais no setor, atende a mais de 200 clientes e atua em 36 países diferentes. Para mais informações, acessehttps://milestone.tech/ e siga a Milestone Technologies no LinkedIn.

Sobre o The Halifax Group

O The Halifax Group é uma empresa de private equity, fundada em 1999, que realiza parceria com administradores e empreendedores para recapitalizar e investir em empresas de médio porte com valores totais da empresa geralmente entre US$ 100 milhões e US$ 300 milhões. A Halifax é especializada em recapitalizações de ações, divisões corporativas e operações de compra, além de investir em vários setores, incluindo de saúde e bem-estar, serviços terceirizados de negócios e franquias. A empresa tem sua sede em Washington, D.C. e mantém um escritório em Raleigh, Carolina do Norte. Para mais informações, acesse https://thehalifaxgroup.com/

Sobre a Two Sigma Impact

A Two Sigma Impact é uma empresa Two Sigma. Sua missão é combinar a propriedade ativa e baseada em princípios e a ciência de dados com o objetivo de obter retornos superiores e resultados sociais positivos. A equipe Two Sigma Impact tem seu foco no impacto da força de trabalho, onde antecipam que investimentos inovadores e cuidadosos em pessoas levarão a uma experiência aprimorada do funcionário, produtividade e retornos financeiros de longo prazo. Como parte da Two Sigma, a Two Sigma Impact possui experiência em ciência de dados, tecnologia e em várias especialidades corporativas, e procura apoiar as empresas de seu portfólio com esses recursos.

Sobre a H.I.G. Capital

A H.I.G. Capital é uma empresa com liderança global em investimentos de private equity e ativos alternativos, com mais de US$ 52 bilhões em capital sob gestão. Com sede em Miami, e com escritórios em Nova York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta nos EUA, assim como filiais internacionais em Londres, Hamburgo, Madri, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo, a H.I.G. é especializada no fornecimento de capital de terceiros e próprio para empresas de pequeno e médio porte, utilizando uma abordagem flexível e focada operacionalmente/valor agregado. Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e gerenciou mais de 300 empresas no mundo inteiro. O portfólio atual da empresa inclui mais de 100 empresas com vendas combinadas superiores a US$ 30 bilhões. Para mais informações, acesse https://www.higcapital.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.