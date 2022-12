FREMONT, Californië--(BUSINESS WIRE)--Milestone Technologies Inc. (“Milestone”), een toonaangevende wereldwijde IT-serviceprovider, heeft aangekondigd dat The Halifax Group (“Halifax”), een private equity-onderneming uit het middensegment die samenwerkt met het management om te investeren in markt leidende bedrijven, voltooide een controle-investering in Milestone. Daarnaast deed Two Sigma Impact, een private-equity firma die zich richt op het gebruik van datawetenschap en -technologie om de betrokkenheid van medewerkers te stimuleren, een minderheidsinvestering, en H.I.G. Capital behoudt een aandelenbelang in Milestone.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.